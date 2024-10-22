Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5750. Альтернативы нет: льгота по НДС на УСН в 2025 году будет принудительной

Разъяснение подготовил Минфин.

В 2025 году при доходах менее 60 млн рублей на УСН освобождение от НДС будет автоматическим, и отказаться от этой льготы нельзя.

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