Утренний бухгалтер № 5750. Альтернативы нет: льгота по НДС на УСН в 2025 году будет принудительной

В 2025 году при доходах менее 60 млн рублей на УСН освобождение от НДС будет автоматическим, и отказаться от этой льготы нельзя.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Роструд: с военным пенсионером нельзя заключать срочный трудовой договор на постоянную работу.
Минфин: в 2025 году на УСН не надо платить НДС при продаже земельных участков.
Бизнес на УСН насчитал 18 новых обязанностей в связи с переходом на уплату НДС.
Обо всех измнениях по налогу на прибыль с 2025 года, узнаете из статьи.
Обсуждения: за чей счет бухгалтер должен добираться до ИФНС.
💵Онлайн-чеки по 54-ФЗ от 1200 руб/мес
Подключите Облачную КОМТЕТ Кассу по акции Ваша экономия составит до 23 100 рублей. КОМТЕТ Касса формирует электронные чеки и отправляет их покупателям на email, в ОФД и ФНС. Подходит на 100% для вас, если вы принимаете:
безналичные платежи банковскими картами на сайте;
платежи от физлиц на р/с;
по ссылкам в соцсетях, мессенджерах, email;
по QR СБП;
рассрочки и кредиты;
через курьеров;
при оказании услуг на выезде;
при развозной торговле.
Специалисты сервиса КОМТЕТ Касса помогут вам избежать штрафов: экспертно подберут фискальный накопитель, зарегистрируют кассу, помогут фискализировать неучтенную выручку, настроят выбытие кодов маркировки с чеком, исправят ошибки в чеках и подскажут, как не допустить ошибок в будущем и т.д.
Подключение за 60 минут. ОФД бесплатно. Комплексное информационно-техническое сопровождение бесплатно. Подробнее об условиях акции: 88002342511. Оставьте заявку на сайте до 30 октября 2024 г. и гарантированно сохраните для себя скидку, даже если подключить кассу надо позже.
Реклама: ООО «Комтет», ИНН 5834041042, erid: LjN8KYzNH
Разборы законов
— Когда получать лицензию на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: изменения законодательства 2024–2025
Поправки в закон о лицензировании обязали компании и ИП, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, получать лицензии. Разбираем, в какие сроки нужно уложиться и как это сделать.
— Как в РСВ отразить суточные в пределах лимита и свыше. Мини-курс
В пределах каких лимитов суточные подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами и как внести эту информацию в РСВ и не допустить ошибок, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.
— Списочная, среднесписочная или средняя? Как подсчитать численность
С этими показателями часто возникает путаница. Разбираем, как считать правильно.
— Изменения в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025: ответы на вопросы. Конспект вебинара с видео
Трудоустройство иностранных граждан занимает много времени, требует большой работы и бдительности от работодателя. Нарушения в этой сфере могут стоить работодателю больших штрафов и даже приостановки деятельности. Разберем, о каких изменения в сфере миграционного и воинского учета важно знать каждому работодателю.
🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
Не упустите шанс подняться по карьерной лестнице и стать незаменимым сотрудником для своего руководства. Пройдите онлайн-курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.
Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь финансовому и управленческому учету, основам бюджетирования разными инструментами и внедрите их в работу в своей компании. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 3 690 рублей.
Новости
1 ФАС сможет применять безальтернативную дисквалификацию нарушителей
2 Кабмин дополнительно поддержал крупные инвестпроекты
3 Временные нормы об обмене земельными участками, закупках, патентных поверенных станут постоянными
4 Аренда нежилой недвижимости у физлица не облагается страховыми взносами
5 Единый личный кабинет для бизнеса «Платформы ОФД» стал работать по принципу одного окна
6 ❗ Льгота по НДС на УСН будет принудительной
7 С военным пенсионером нельзя заключать срочный трудовой договор на постоянную работу
8 В 2025 году на УСН не надо платить НДС при продаже земельных участков
9 Внесут поправки в ТК о проверках по СОУТ
10 Декларация по НДС за 3 квартал, НДС на УСН с 2025 года. Проверьте, все ли вы знаете и учли
11 Единственную квартиру в новостройке через 3 года можно продать без НДФЛ
12 Отмененную норму НК по НДФЛ с матвыгоды можно применять до конца 2024 года
13 Кадровый перевод, испытательный срок и расчет численности сотрудников: экспертные разборы за неделю
14 С 1 марта изменятся требования к применению ККТ
15 Больничный, выданный перед увольнением, оплачивают в процентах по стажу
16 🌻 На съедобные семена, которые не едят, не действует льгота по НДС
17 Мошенники от имени ФНС предлагают вернуть просроченные налоги
18 📄 Методичка ФНС по НДС на УСН стала отдельным письмом. 18 новых обязанностей насчитал бизнес
19 Электронные повестки имеют юридическую силу только в трех регионах
20 ФНС передает в комиссии по проверке ТК данные о зарплате и выплатах самозанятым
21 Матпомощь членам профсоюза не облагается НДФЛ
22 ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают эти юрисдикции
23 Какой налог платит ИП за сдачу в аренду зарубежной недвижимости
24 🚕 За чей счет бухгалтер должен добираться до ИФНС
25 Круг работодателей, которые получат право заключать целевые договоры, будет расширяться
26 На Госуслугах заработал сервис «Жизненная ситуация»
27 У БРИКС будет своя инвестплатформа и альянс искусственного интеллекта
🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя
Дата проведения: 22 октября, вторник
Обзор изменений по кассам – 2025
Дата проведения: 22 октября, вторник
НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г
Дата проведения: 22 октября, вторник
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 23 октября, среда
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
Дата проведения: 23 октября, среда
"Объекты недвижимости. Защита интересов правообладателя"
Дата проведения: 25 октября, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5749. Обзор методички ФНС: рекомендации по НДС для упрощенцев
17 октября ФНС официально опубликовала свои Методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН. Предлагаем вам подборку, чтобы вы ничего не упустили.
— Что будет, если бухгалтер не уходит в отпуск
Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?
— Что делать работодателю, если сотрудника призвали на военную службу
Если работнику пришла повестка, то работодателю необходимо оформить приостановление трудового договора. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Отчетность за 4 квартал 2024 года: что и когда сдаем
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
— Первые шаги в мир инвестиций: руководство с практическими советами
В статье расскажу, как подготовиться к инвестированию и начать получать доходность.
— Чат-боты для общения с клиентами: когда помогают, а когда могут навредить
Кажется, что внедрить чат-бота для общения с клиентами — отличная идея. Уточнить статус заказа, ответить на вопрос о товаре, рассказать о способах доставки, принять жалобу — виртуальный помощник легко справится с любой задачей. Или нет? В этой статье разберемся, в чем плюсы виртуальных помощников и почему живое общение тоже имеет значение.
— Книга покупок: правила ведения в 2025 году
Записи о приобретенном имуществе заказчики вносят в книгу покупок. Чтобы законно уменьшить суммы НДС к уплате, нужно соблюдать все правила ведения документа. Как заполнить книгу покупок, какие операции в ней отразить и когда вносить корректировки, узнаете из нашей статьи.
— Как на УСН с НДС заполнять книгу учета продаж, если счета-фактуры физлицам не выставляются
Компании на УСН с оборотом более 60 млн рублей в год с 2025 года начнут платить НДС. Для большинства бухгалтеров, которые работают в небольших компаниях на упрощенке, работа с НДС может вызвать сложности.
Блоги компаний
Установление нахождения на иждивении наследодателя
Реальный раздел земельного участка
Как выселить арендатора. Практическое руководство
Как создать электронный обучающий курс с нуля: от идеи до реализации
Определение границ земельного участка
До сдачи квартальной отчетности всего неделя! Успейте подготовиться с онлайн-курсами по 3 690 рублей
Признание недействительным результатов межевания
Выселение жильца из квартиры: советы от опытного юриста
Как организовать комфортную и длительную работу с самозанятыми
Чинение препятствий в пользовании земельным участком
Оспаривание кадастровой стоимости: советы от опытного юриста
Как руководителю рассчитать бюджет по ФОТ в 2025 году и ничего не упустить
Установление границ земельного участка
Изменения по налогу на прибыль с 2025 года
Признание утратившим право пользования жилым помещением по договору социального найма: юридическое руководство
Сосед построил пристройку на земельном участке, которая противоречит СНИП
Незаконное решение об изъятии земельного участка
Как составить учетную политику организации в 2024 году
Застройщик сдал квартиру с недостатками: как защитить свои права
Консультации
Отчет Статформа в ФТС по продажам в ОЗОНе
уведомление усн при налогу к уменьшению
Какие отчеты за 3кв по вновь созданной организации в сентябре (УСН 15)
Как в 1С Предприятие отразить поступление автомобиля через подписания соглашения о передаче договора финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
Ничего не найдено.
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Специалист кадрового делопроизводства, Бухгалтер по заработной плате
Трибуна
Нужен ли коворкинг-хостел в Крыму?
Зубная боль: что делать, если зуб болит?
22,25% на современном коммерческом банке. Свежие облигации: Совкомбанк на размещении
Как угрозы безопасности ИИ открывают двери для стартапов: Станислав Кондрашов
Стоит ли доверять онлайн-школам, распиаренным в интернете
Как привлечь финансирование для бизнеса
Варианты проведения стратегической сессии
5 ключевых шагов для создания прибыльного бизнеса
Изменения в Налоговом Кодексе по акцизам на табачные изделия
Новые налоговые инициативы: плати больше, если не заводишь детей или уезжаешь за границу
Методичка по налоговой амнистии, как за рубежом уклоняются от налогов, НДФЛ при получении зарплатной карты в обзоре
Документы
Минфин РФ: Письмо № 07-02-06/108 от 16.04.2009
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11805@ от 17.10.2024
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/5376 от 29.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 27-01-28/61080 от 01.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/94789 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68606 от 23.07.2024
Правительство РФ: Постановление № 354 от 06.05.2011
Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998
Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015
Последние темы форума
— Покупка и отгрузка товара сразу из Китая
— Прослеживаемость. Монитор для собственных нужд
— Закладка многолетних насаждений - одно ОС или несколько?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию