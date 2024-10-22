Утренний бухгалтер № 5750. Альтернативы нет: льгота по НДС на УСН в 2025 году будет принудительной

В 2025 году при доходах менее 60 млн рублей на УСН освобождение от НДС будет автоматическим, и отказаться от этой льготы нельзя.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Роструд: с военным пенсионером нельзя заключать срочный трудовой договор на постоянную работу.

Минфин: в 2025 году на УСН не надо платить НДС при продаже земельных участков.

Бизнес на УСН насчитал 18 новых обязанностей в связи с переходом на уплату НДС.

Обо всех измнениях по налогу на прибыль с 2025 года, узнаете из статьи.

Обсуждения: за чей счет бухгалтер должен добираться до ИФНС.