Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5749. Обзор методички ФНС: рекомендации по НДС для упрощенцев

17 октября ФНС официально опубликовала свои Методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН. Предлагаем вам подборку, чтобы вы ничего не упустили.

Рекомендации ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025: полный обзор.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Для бизнеса на УСН предложили каждый год индексировать лимиты доходов, с которых предприниматели начнут платить НДС.

С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры. Можно ли получить вычет по старой форме?

Налоговая служба выпустила еще одну методичку. На этот раз по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса.

Банкротство и брачный договор: что нужно знать.

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Не забудьте до 25 октября сдать декларацию по НДС: что учесть.

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🛡️ Обезопасьте свой бизнес от штрафов по охране труда

Каждый работодатель обязан проводить специальную оценку условий труда. Если этого не сделать, то юридическому лицу грозит штраф от 60 до 80 тыс. рублей. Как обезопасить свой бизнес от таких санкций?

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Разборы законов

Изменения в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025: ответы на вопросы. Конспект вебинара с видео

Трудоустройство иностранных граждан занимает много времени, требует большой работы и бдительности от работодателя. Нарушения в этой сфере могут стоить работодателю больших штрафов и даже приостановки деятельности. Разберем, о каких изменения в сфере миграционного и воинского учета важно знать каждому работодателю.

Списочная, среднесписочная или средняя? Как подсчитать численность

С этими показателями часто возникает путаница. Разбираем, как считать правильно.

Амортизация и износ основных средств: чем отличаются. Мини-курс

За какие показатели отвечают износ и амортизация основных средств, чем они отличаются, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2024 года

В октябрьском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Что нужно знать об онлайн-кассах в 2025 году. Мини-курс

В этом мини-курсе мы озвучим грядущие изменения в порядке применения онлайн-касс, чтобы у вас было время выполнить подготовительные мероприятия и адаптироваться.

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2 Россия и Абхазия договорились об избежании двойного налогообложения

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10 💡 Официально вышли Методические рекомендации ФНС по НДС для плательщиков УСН

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21 Одобрен законопроект о повышении нагрузки по страховым взносам на малый и средний бизнес

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33 В книгу учета движения трудовых книжек не нужно вносить информацию об электронных трудовых

🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя

Дата проведения: 22 октября, вторник

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Дата проведения: 22 октября, вторник

НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г

Дата проведения: 22 октября, вторник

ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года

Дата проведения: 23 октября, среда

Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж

Дата проведения: 23 октября, среда

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Утренний бухгалтер № 5748. Налоговики объяснили, когда можно досрочно прекратить применение ставок НДС 5 и 7%

Досрочно прекратить применение указанных ставок НДС возможно только в двух случаях.

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Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками.

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РАССЫЛКА503 711 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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