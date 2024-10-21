Утренний бухгалтер № 5749. Обзор методички ФНС: рекомендации по НДС для упрощенцев

Рекомендации ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025: полный обзор.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Для бизнеса на УСН предложили каждый год индексировать лимиты доходов, с которых предприниматели начнут платить НДС.
С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры. Можно ли получить вычет по старой форме?
Налоговая служба выпустила еще одну методичку. На этот раз по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса.
Банкротство и брачный договор: что нужно знать.
Конституционный суд поставит точку в споре об учете затрат на незавершенное строительство.
Не забудьте до 25 октября сдать декларацию по НДС: что учесть.
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2 Россия и Абхазия договорились об избежании двойного налогообложения
3 Можно ли получить вычет НДС по счету-фактуре старой формы
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15 Не забудьте до 25 октября сдать декларацию по НДС: что учесть
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21 Одобрен законопроект о повышении нагрузки по страховым взносам на малый и средний бизнес
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24 Специальные ставки НДС с 2025 года нельзя применять в двух случаях
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27 Будет ли налоговая амнистия после открытия выездной проверки по дроблению
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🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
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Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Дата проведения: 19 октября, суббота
Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя
Дата проведения: 22 октября, вторник
Обзор изменений по кассам – 2025
Дата проведения: 22 октября, вторник
НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г
Дата проведения: 22 октября, вторник
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 23 октября, среда
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
Дата проведения: 23 октября, среда
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Документы
Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95048 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/94814 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94757 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/95245 от 02.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/95266 от 02.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/95731 от 03.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/95804 от 03.10.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/1040 от 08.10.2024
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-2196/2023 от 26.04.2023
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