Утренний бухгалтер № 5749. Обзор методички ФНС: рекомендации по НДС для упрощенцев

Рекомендации ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025: полный обзор.

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Для бизнеса на УСН предложили каждый год индексировать лимиты доходов, с которых предприниматели начнут платить НДС.

С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры. Можно ли получить вычет по старой форме?

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Банкротство и брачный договор: что нужно знать.

Конституционный суд поставит точку в споре об учете затрат на незавершенное строительство.

Не забудьте до 25 октября сдать декларацию по НДС: что учесть.

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