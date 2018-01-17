Как ПФР пытался оштрафовать налоговую за несдачу СЗВ-М, но проиграл в суде

Отчетность СЗВ-М в Пенсионный фонд обязаны сдавать не только обычные организации, но различные ведомства. В том числе и налоговые органы. И они тоже не всегда её сдают вовремя и без ошибок.

Интересное дело было рассмотрено в декабре в АС Западно-Сибирского округа. Налоговой инспекции г. Новый Уренгой был выписан штраф в размере 66,5 тыс.рублей за несвоевременное представление формы СЗВ-М за июль 2016 года. Пенсионный фонд утверждал, что форма была сдана только 28.10.2016 года, подтверждая это извещением о доставке.

Однако МИФНС утверждала,что представила СЗВ-М за июль 2016 года 10 августа 2016 г. Указанная отчетность была получена пенсионным фондом в этот же день, что подтверждено скриншотом реестра выгрузки отчетов СЭВ-М, скриншотом — технического канала связи «Контур-Экстерн», протоколом контроля отчетности от 11.08.2016, извещением о доставке от 10.08.2016 г.

Но при отправке отчета за июль, бухгалтерия инспекции ошиблась и вместо наименования отчетного периода «за июль», указала «за август». Поэтому Пенсионный фонд утверждал, что это отчет именно за август, а не за июль. И, по мнению ПФР, только в октябре была сдана отчетность за июль.

Однако суды признали доводы Пенсионного фонда несостоятельными, поскольку 10.08.2016 не могла быть сформирована отчетность за август 2016 года, сроки представления которой 10.09.2016, то есть по истечении отчетного периода (август 2016 года). При это судьи учли и то, что ПФР доподлинно известно, что 10.08.2016 года — срок представления отчетности именно за июль 2016 года. Кроме того, страхователь самостоятельно выявил ошибку и воспользовался предоставленным ему Инструкцией No 987н правом на корректировку сведений, отправив исправленный отчет 28 октября.

Суды первых двух инстанций встали на сторону налоговой инспекции и признали незаконным решение о штрафе. Их поддержал АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 25.12.2017 г. по делу № А81-1032/2017.