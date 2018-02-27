Как заполнить декларацию по ЕНВД для получения вычета на покупку ККТ

В конце прошлого года был принят закон, позволяющий предпринимателям на ПСН и ЕНВД получить вычеты на покупку онлайн-ККТ. И если для ИП на ПСН в законе прописано право получить вычет путем подачи заявления, то ИП на вмененке должны включить вычет в налоговую декларацию. Но для этого в отчете должны быть соответствующие строки, куда его можно включить.

До конца первого квартала остался всего месяц, а новой декларации по ЕНВД так и не появилось. Опубликованный проект приказа с измененной формой вступит в силу не раньше 2 квартала. Поэтому ФНС выпустила письмо, в котором объясняет, как же получить вычет при подаче отчета за 1 квартал.

Налогоплательщикам рекомендовано учитывать сумму на покупку ККТ в строке 040 раздела 3 декларации, не указывая её при этом ни в каких других строках этого раздела. При этом следует учитывать, что вычет дается на сумму расходов по приобретению ККТ не более, чем на 18 000 рублей на каждый экземпляр. А также то, что строка 040 не может иметь отрицательное значение.

Обратите внимание, что несмотря на то, что у ИП есть работники, налог можно уменьшить до нуля. Т.е. сначала налог уменьшается на 50% на взносы работников и самого ИП, а потом уже применяется вычет на покупку ККТ. При этом, если весь вычет «не влезет» в исчисленный налог 1 квартала, остаток можно будет учесть в следующие периоды.

Одновременно с представлением декларации налогоплательщикам рекомендуется направлять в налоговый орган пояснительную записку с обязательным указанием в ней следующих реквизитов по каждому экземпляру ККТ, в отношении которого применяется вычет:

Наименование модели ККТ;

Заводской номер модели ККТ;

Регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;

Дата регистрации ККТ в налоговом органе;

Сумма расходов по приобретению экземпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД (сумма расходов на один экземпляр ККТ не может превышать 18 000 рублей);

Общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающая общую сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.

Рекомендованная форма пояснительной записки прилагается к разъяснениям.

Письмо № СД-4-3/3375@ от 20.02.2018 г. разослано по региональным Управлениям ФНС и должно быть доведено до сведения работников налоговых инспекций.