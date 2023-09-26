Кадровый голод — эхо девяностых. В перспективе — битва бизнеса за кадры

Экономике не хватает людей. Не хватает специалистов. Как это работает. Тех, кто уходит на пенсию, заменяет более молодое поколение. На смену заменяющих пенсионеров подтягивается еще более молодое поколение.
И так из года в год. Из десятилетия в десятилетие.
Бац! Девяностые.
За десятилетку девяностых в нашей стране недородилось почти 10’000’000 человек.
Это население таких городов, как:
Санкт-Петербург;
Новосибирск;
Екатеринбург;
Казань
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. На секундочку…
На сегодняшний день эхо девяностых — это недобор населения в возрасте 30+
То есть, самого экономически-активного населения.
Экономика и бизнес уже столкнулись с острой нехваткой рабочих и специалистов.
И если в бизнесе кассовый разрыв в десять миллионов рублей можно быстро исправить, то демографический разрыв в десять миллионов человек будет сдерживающим фактором развития экономики еще не одно десятилетие.
В перспективе мы увидим битву бизнеса за кадры. По факту мы уже это наблюдаем
Восемь из десяти предприятий пойдут по пути увеличения заработной платы персоналу. А хватит ли золотого запасу?
Скорее всего придется где-то ужиматься. Чтобы и бизнесу в целом не навредить и морковку съесть.
Где? За счет чего?
Надо смотреть. Надо считать. Анализировать. Строить модели — Что если? Это всё элементы Управленческого учета.
Поэтому рекомендую тем, кто еще надеется проскочить «узкое горлышко», уже сейчас внедрять у себя на предприятии Управленческий учет.
Чтобы не остаться у разбитого корыта. Специалистам рекомендую прокачивать свои профессиональные компетенции. Сейчас время, когда вы можете оказать еще больше помощи тем, кто в этом заинтересован, и повысить свой средний чек в разы.
С заботой о вашем бизнесе, Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.
Комментарии3
ОльгаГлавный бухгалтер
На дворе стоит забор, а на нём мочало.
Эта песня хороша — начинай с начала.
Пожалуйста, уточняйте, о предприятиях какой сферы идет речь.
Если речь идет о предприятиях "оборонки" и силовиках, вполне допускаю подобное. А что касается остальных сфер, что-то не очень в подобное верится.
Владислав Савушкин
Деньги есть не только у предприятий, отмеченных вами отраслей. Иначе на прилавках не было бы продуктов, не строились бы дома и так далее. Если вопрос в количестве денег, то кто-то может себе позволить увеличение фот на 5%, а кто-то - на 25.