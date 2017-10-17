В России появится крипторубль. Сделки с ним обложат НДФЛ

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Глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль, что является инициативой президента России Владимира Путина.

«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», – сказал Никифоров.

При этом о легализации биткоина речь не идет. Крипторубль невозможно будет майнить, его эмиссия будет регулируемой.

По словам министра, применительно к криптовалюте следует проработать вопрос об НДФЛ.

Так, если владелец не сможет объяснить причину появления у него криптовалюты, при переводе в российские рубли с него будет взыматься налог 13% от всего объема. А при покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы, передает телеканал «Звезда».

Николай Никифоров отметил, что создание крипторубля не означает легализацию биткоина и других криптовалют, его невозможно будет майнить. Скорее всего, это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии.