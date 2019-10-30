Можно ли пожелать новой пенсионной реформе семь футов под килем?

Ключевой темой прошедшей недели стала публикация проекта закона о новой пенсионной реформе. Эксперты говорят, что новый вид пенсионной схемы позволит каждому накопить на достойную пенсию. Народ, не единожды обманутый в своих пенсионных ожиданиях, по привычке готовится к худшему и подыскивает возможность сделать накопления на старость, не привлекая к этому процессу государство. Что из этого получится – покажет время.
А сегодня я предлагаю вспомнить, что именно 30 октября в России отмечается День основания Военно-Морского флота. Признайтесь честно, ведь замирает женское сердце, глядя на выправку боевых офицеров в морской форме с кортиками на боку? Поэтому сегодня дежурное блюдо – конвертики с цитрусовой треской. Даже если ваша семья далека от морской романтики, близкие будут вам благодарны за такой ужин.
Итак, берем 2 кабачка цуккини, 2 очищенные моркови, 4 больших куска филе трески, 4 кружочка апельсина, 4 кружочка лимона, 1 кусок свежего корня имбиря, очищенного и тертого на мелкой терке, 4 ст л белого вина, кориандр для украшения.
- Разогреваем духовку до 190 градусов. Разрезаем морковь и кабачки на тонкие ленточки. Кладем на стол 4 квадрата промасленного пергамента и разделяем овощи между квадратами.
- Кладем сверху по куску трески с кусочками апельсина и лимона и посыпаем имбирем, сбрызгиваем вином. Приправляем солью, черным перцем и новым К1 для ЕНВД.
- Поднимаем углы вверх и заворачиваем, чтобы получились просторные мешочки, в которые можно доначислить взносы за всех самозанятых. Ставим их на противень и запекаем 25 мин до готовности рыбы. Подаем, украсив листочками кориандра и законом о сокращенном рабочей неделе.
Кстати, вино можно добавить не только в блюдо, но и употребить с уже готовой рыбой. И если тост «за тех, кто в море» для вас не актуален, предлагаю поднять бокалы за то, чтобы у всех нас всегда было семь футов под килем!
Ну, и финансовые новости – куда ж без них?
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