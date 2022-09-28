Обзоры для бухгалтера

Все о мобилизации: законодательство, льготы, выплаты

А также МРОТ в 2023 году, изменения в декларации по НДС и налогу на имущество, электронная справка 182н — все новости бухгалтерской жизни в дайджесте

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Все о мобилизации: законодательство, льготы, выплаты
Иллюстрация: Директ Медиа/stocksnap.io

Новости недели, как и жизнь многих россиян, разделились на информацию про мобилизацию и про все остальное. Мы собрали и структурировали всю информацию, которая поможет разобраться в непростой ситуации с призывом сотрудников в вооруженные силы.

Но эти обстоятельства не влияют на работу ФНС, которая, похоже, всерьез взялась за должников — суды завалены делами о взыскании налогов с граждан. А еще внесла ряд изменений, в частности, в декларацию по налогу на имущество и декларацию по НДС.

Мы решили последовать примеру налоговиков и не отступать от своих традиций. Поэтому сегодня уже традиционно новый рецепт — капустный перевертыш. Нам понадобится: для теста — 2 яичных белка и 2 яичных желтка, 50 мл. молока 1,5% жирности, 2 ст.л. ржаной муки, ½ ч. л. разрыхлителя и щепотка соли. Для начинки: 250 гр. капусты белокочанной, 1 репчатый лук, растительное масло для жарки, соль и сахар по вкусу.

На растительном масле обжарить лук с капустой. Посолить, добавить щепотку сахара для усиления вкуса. Желтки соединить с молоком, мукой, разрыхлителем и солью. Смешать венчиком до однородного состояния. Белки сильно взбить и аккуратно добавить в тесто. На дно силиконовой формы выложить капустную начинку, залить тестом и отправить на 25 минут в духовку, разогретую до 200°C. По готовности достать и перевернуть при помощи тарелки капустой вверх.

А теперь — к вопросам мобилизации и другим новостям недели.

О мобилизации

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки — берем на вооружение

В планах

А тем временем...

УПС...

О как!

И о хорошем

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