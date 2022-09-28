Все о мобилизации: законодательство, льготы, выплаты

Новости недели, как и жизнь многих россиян, разделились на информацию про мобилизацию и про все остальное. Мы собрали и структурировали всю информацию, которая поможет разобраться в непростой ситуации с призывом сотрудников в вооруженные силы.
Но эти обстоятельства не влияют на работу ФНС, которая, похоже, всерьез взялась за должников — суды завалены делами о взыскании налогов с граждан. А еще внесла ряд изменений, в частности, в декларацию по налогу на имущество и декларацию по НДС.
Мы решили последовать примеру налоговиков и не отступать от своих традиций. Поэтому сегодня уже традиционно новый рецепт — капустный перевертыш. Нам понадобится: для теста — 2 яичных белка и 2 яичных желтка, 50 мл. молока 1,5% жирности, 2 ст.л. ржаной муки, ½ ч. л. разрыхлителя и щепотка соли. Для начинки: 250 гр. капусты белокочанной, 1 репчатый лук, растительное масло для жарки, соль и сахар по вкусу.
На растительном масле обжарить лук с капустой. Посолить, добавить щепотку сахара для усиления вкуса. Желтки соединить с молоком, мукой, разрыхлителем и солью. Смешать венчиком до однородного состояния. Белки сильно взбить и аккуратно добавить в тесто. На дно силиконовой формы выложить капустную начинку, залить тестом и отправить на 25 минут в духовку, разогретую до 200°C. По готовности достать и перевернуть при помощи тарелки капустой вверх.
А теперь — к вопросам мобилизации и другим новостям недели.
О мобилизации
- Что известно о мобилизации на 26 сентября.
- 50 тыс. рублей ежемесячно — доплата мобилизованным из Москвы. 3 млн рублей — за гибель.
- Мобилизованные могут воспользоваться услугами нотариусов бесплатно.
- Мобилизованным дадут трудовые льготы.
- Заработала горячая линия для столичных предпринимателей по вопросам мобилизации.
- Страховые риски для мобилизованных расширят. Перед каникулами еще надо решить, кто будет платить банку в случае увечья или гибели.
- Студенты-заочники рискуют попасть под мобилизацию. У вечерников — отсрочка.
- Предложили давать отсрочку от призыва предпринимателям.
- Работодатели выбивают для своих брони. Растет число профессий, не попадающих под мобилизацию.
- Горячая линия по мобилизации — звоните 122.
- Важные сотрудники банков получат отсрочку от мобилизации.
- Мобилизованные будут сами оплачивать свою ипотеку.
- В Казахстан мобилизованным не въехать. Выпускают только туристов.
- «Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованных. Обратиться могут и родственники.
- — Пересекать границу можно, если вы не получили повестку. Но лучше уточнить в своем военкомате.
Важно
- Стала известна единая предельная база по взносам в 2023 году.
- Изменится классификатор основных средств.
- В 2023 году МРОТ будет 16 242 рубля.
- Для малоимущих введут новое универсальное пособие вместо тех, что есть сейчас.
- Акт о приемке строительных работ можно формировать электронно.
- Справка 182н может быть электронной.
Из первых рук
- Граждан Украины, ЛНР, ДНР можно принимать на работу без дипломов.
- Для подсчета лимита дохода при УСН учитывают реализацию и внереализационные доходы.
- НПД можно платить через «Мой налог» или через банк и электронную площадку.
- По недвижимости с 41 счета налога по кадастровой стоимости нет. Так было раньше.
- Чтобы подать на человека в суд, налоговикам не нужно разрешение на обработку персональных данных.
- Если в личном кабинете неправильно отражены ваши доходы, разбирайтесь с работодателем.
Обращаем внимание
- Тарифы ЖКХ проиндексируют 1 декабря. На восемь месяцев раньше срока.
- Правила о временном переводе на новую работу без увольнения со старой продлили на 2023 год.
- Банки должны по биометрии открывать счета и вклады. До 1 апреля 2023 года их не будут штрафовать, если нет такой функции.
- С 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие.
- Беларусь закрывает границы для вывоза автомобилей, смартфонов, аккумуляторов и других промтоваров. С 23 сентября на полгода.
- Налоговики заподозрят компанию в схемах с самозанятыми, если оплата услуг идет также регулярно, как зарплата.
- С 1 октября водители могут ездить с электронными правами. Но гаишники все равно будут требовать их бумажный вариант.
Для информации
- По уходу за двумя детьми маме дадут один больничный.
- На пенсии, пособия и больничные в 2023 году потратят 13,5 трлн рублей.
- ЦБ вводит новые требования к страхованию заемщиков по кредитным договорам.
- Порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в 1 тыс. евро сохранили до апреля 2023 года.
- 1С купила долю в компании Mirapolis. И будет развивать умные решения для подбора, найма и обучения работников.
- С 4 октября «Авито» вводит сервисный сбор за доставку.
- Средняя ставка по вкладам физлиц снизилась. Теперь это всего 6,47% годовых.
- В разных регионах разные ставки транспортного налога. Уплатить его надо 1 декабря.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Людям приходят уведомления на доплату НДФЛ 15%. Непонятно, откуда долг. Но все законно.
- Даже если сотруднику для работы нужна электронная подпись, нельзя заставить оформлять ее.
- Можно получить соцвычет по НДФЛ на услуги репетитора-ИП.
- С выплат по лицензионным договорам через РАО есть страховые взносы, но нет НДФЛ.
- Камералить декларацию 3-НДФЛ налоговики имеют право в течение 3 месяцев.
В планах
- Вернуть деньги за жилье, купленное у банкрота, скоро станет проще.
- Возрастным ипотечникам будут возмещать затраты на страховку. Сейчас они платят в шесть раз больше молодежи.
А тем временем...
- Теперь и в Таджикистане отказываются принимать карты «МИР».
- Получить наличные с валютных вкладов и счетов теперь еще сложнее. Банк самостоятельно установит курс обмена.
- Mazda свернет производство в России. Но продажи и ТО пока не прекратит.
- Toyota уходит. Работников уволят с бонусами, а активы продадут.
УПС...
- Безотзывные вклады будут не такими уж безотзывными. За досрочное снятие возьмут неустойку.
- Реальные доходы россиян в 2022 снизятся на 2,2%.
- Россияне опустошили банковские счета. Спрос на наличные вырос в 9 раз.
- Бюджет РФ на 2023 год будет с дефицитом в 2% ВВП.
- Мошенники зашли с другой стороны. Они теперь предлагают заплатить за исключение из списков мобилизованных.
- Мошенники предлагают купить «белый» военный билет или справку о непригодности к военной службе.
О как!
- Люди стали тратить больше на еду. А вот на одежду и электронику деньги экономят.
- IT-компании эвакуируют своих сотрудников за рубеж чартерными рейсами.
- Цены на билеты за рубеж выросли на 77%. Повысился и спрос на жилье за границей.
- Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ. Его дадут вместе с годичным контрактом на службу в армии.
- Выездные налоговые проверки сократились в семь раз. Но доначисляют по ним значительно больше.
И о хорошем
- Пособие на рождение ребенка с февраля 2023 года проиндексируют до 23 тыс. рублей.
- 7 тыс. — 14 тыс. рублей. На универсальное пособие семьям с детьми направят 1,7 трлн рублей.
- Маткапитал проиндексируют на 12,4% и введут ежемесячные выплаты на первого ребенка.
- Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, смогут получить свои пенсионные накопления.
- Дефицита продовольствия в магазинах не будет. Урожай собрали высокий, а экспорт снизился.