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Стало больше мер поддержки малого и среднего бизнеса

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ, который внёс изменения в Законы № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства...», № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства...» и в Земельный кодекс РФ. Поправки внесены в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон вступил в силу 3 июля 2018 года.

В чём суть нововведений?

Расширены возможности для участия малого и среднего бизнеса в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества путём ввода бессрочного права выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества. Кроме того, указанное право распространено на федеральное имущество. Помимо этого создана возможность для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

Зачем потребовались поправки?

Закон разработан в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года. Наделение субъектов МСП преимущественным правом выкупа имеет целью создание условий для вовлечения в полноценный хозяйственный оборот государственного или муниципального имущества, не используемого органами госвласти. Кроме того, отсутствовавший механизм выкупа арендуемого федерального имущества ставил арендаторов такого имущества в неравное положение с арендаторами муниципальной или региональной собственности.

Предполагается, что принятые новшества станут действенной мерой, направленной на укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности.

В какой срок теперь можно выкупить госимущество?

Поправками закреплено бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества. Ранее срок реализации такого преимущественного права был ограничен 1 июля 2018 года.

Какое имущество могут выкупать субъекты МСП?

Представителям малого и среднего бизнеса предоставлено преимущественное право выкупа недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по аналогии с имеющимся у них ранее преимущественным правом выкупа недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта РФ или муниципальных властей.

При каких условиях можно выкупить имущество?

Согласно ст. 3 Закона № 159-ФЗ по общему правилу арендатор публичной собственности из числа субъектов МСП может без торгов выкупить это имущество, если:

— оно находится в аренде не менее двух лет на день подачи заявления;

— нет задолженности по арендной плате и неустойкам;

— имущество не включено в перечень имущества для поддержки малого бизнеса.

При этом поправками снята привязка к конкретной дате — 1 июля 2015 года, по состоянию на которую арендуемое имущество должно непрерывно находиться во временном владении и (или) временном пользовании субъектом МСП в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа. Теперь условие о двухлетнем сроке должно соблюдаться на день подачи заявления о реализации преимущественного права.

Как поддержат субъектов МСП посредством земельных участков?

Предусмотрена возможность проведения специализированных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, включённых в перечни государственного и муниципального имущества, только среди субъектов МСП (за исключением тех, в отношении которых не может оказываться поддержка).

При этом запрещены передача прав и обязанностей по заключённым с субъектами МСП договорам аренды земельных участков, включённых в указанные перечни, третьим лицам, либо передача в субаренду.

Также закреплено требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включённого в указанные перечни, в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.

Для участия в таком аукционе заявители должны декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего бизнеса путём предоставления в бумажном или электронном виде сведений из единого реестра субъектов МСП либо заявлять о своем соответствии условиям отнесения к таковым по специальной форме.

Что такое единый реестр субъектов МСП, и как его использовать?

«Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» — специализированный сервис, запущенный 1 августа 2016 года. Ведением ресурса занимается ФНС России. Главная цель создания реестра — освободить организации и ИП, относящиеся к субъектам МСП от необходимости подтверждать свой статус при получении льгот, преференций и мер поддержки от государства. Реестр формируется в первую очередь на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также сведений из сданной налоговой отчётности (т.е. без участия организаций и ИП).

Если вашей организации (ИП) нет в реестре, хотя она там должна быть, то следует направить заявку на проверку сведений реестра.

 

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