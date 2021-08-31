«Утренний бухгалтер». Налоговики требуют отчеты за период после «закрытия» ИП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Очередной сбой у налоговиков: ИП прекратил деятельность в конце 2020 года, а с него требуют отчет за 2 квартал 2021 года.

Если товар подходит по критериям к прослеживаемым, а поставщик не указал РНПТ, то проверить информацию можно в специальном сервисе ФНС.

По договоренности с работодателем сотрудники могут сократить обед до 30 минут и уйти с работы пораньше.

Выплата пенсионерам по 10 тыс. рублей, которые получают пенсию на банковскую карту, будет начислена 2 сентября.

С ПСН не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мы подготовили для вас онлайн-курс «Патентная система налогообложения» с учетом самых последних изменений в законах. Записывайтесь!

Эпоха Аутсорсинга. Меньше месяца остается до масштабной конференции по бухгалтерскому бизнесу и налоговой оптимизации в Москве. За 2 полных дня участники получат не только актуальные и эффективные инструменты по систематизации и масштабированию бухгалтерского бизнеса, но также, смогут на практике освоить высокодоходную и востребованную услугу «Легальная налоговая оптимизация». Еще 5 дней билеты продаются по минимальным ценам. Подробнее о месте и датах мероприятиях по ссылке.

Новости

События

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

Электронный архив — как сократить расходы в 3 раза

Дата проведения: 3 сентября, пятница

Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы

Дата проведения: 3 сентября, пятница

Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве 2021 : правильное толкование и применение

Дата проведения: 3 сентября, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Допросы в налоговой: что нового

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 1 сентября, среда

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 1 сентября, среда

Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 31 августа, вторник

Статьи

На форуме «Клерка» активно развивается раздел для подписчиков «Премиума». Но и обычный форум менее активным не становится. Что обсуждали на прошедшей неделе?

ПМ-ТОРГ — инструкция по заполнению этой формы пригодится тем, кто обязан отчитываться в статистику по оборотам в оптовой торговле. Каковы периодичность и сроки представления статистической формы? Как вносить данные в таблицу бланка? Алгоритм заполнения ПМ-ТОРГ — в нашем обзоре.

К расследованию НС компании до сих пор относятся по-разному. Многие почему-то «скрывают» их, опасаясь больших взносов и выплат. Почему это неправильно и незаконно, и что изменится в новом году?

Вопрос в сервисе «Клерк.Консультации»: «В компании внутренний контроль осуществляет коммерческий директор и начальник службы безопасности, внутренние ЛНА имеются. При обязательном аудите, проверяющие утверждают, что это — не правильно, по их мнению корпоративный (внутренний) контроль могут осуществлять только участники общества на основании протокола собрания».

Устанавливать безальтернативное правило по отпуску «14 7 7» нельзя.

Сохраните себе документ, который 1) структурирует в вашей компании проверку контрагентов; 2) покажет налоговикам, что вы проявляете должную осмотрительность.

Большинство людей видят бухгалтера как строгую даму рубенсовских форм за столом, заваленным бумагами. И калькулятор в руках. Но современный бухгалтер совсем не такой. Ему интересны технические новинки, а уж сервисы и программы, связанные с работой, тем более. Представляем вам обзор стартапов, предназначенных для упрощения работы бухгалтера.

Для компаний и ИП, которые покупают для работы сим-карты, появилась новая обязанность. Вся рабочая мобильная связь будет отслеживаться уже с момента покупки симок.

С 2015 года пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, так называемых пенсионных баллах. Разберемся, как их считает ПФР.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № 3-1-11/0115@ от 23.08.2021

ФНС РФ: Письмо № 3-1-11/0115@ от 23.08.2021

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/11700@ от 19.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На сайте ФНС можно проверить товары, подлежащие прослеживаемости

Минцифры: Письмо № ОП-П15-085-33604 от 10.08.2021

ФНС РФ: Письмо № ВД-4-1/13447@ от 20.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики возьмут на особый контроль декларации по налогу на прибыль с уменьшением на крупные суммы

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