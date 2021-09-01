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«Утренний бухгалтер». Налоговики опять требуют включать в договоры налоговую оговорку

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Не опять, а снова: условие об обязанности уплаты налогов — то есть налоговую оговорку — нужно обязательно включать в договоры, считают в ФНС. Внимательные читатели «Клерка» помнят, чем это чревато.

Бухгалтеры обсуждают, что делать, если по компании прилетают требования поставщикам. Спойлер: скорее всего, ждите у себя выездную проверку.

Указы о выплате по 15 тыс. рублей военным, пожарным и силовикам подписаны. Заплатят в сентябре.

От монет в стране надо отказаться, считают в Госдуме. Мол, производство этого вида денег дороже, чем номинал. Мы, конечно, ничего не хотим сказать, но кое-кто в стране тоже обходится дороже, чем стоит в реальности...

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Не успеваете за новшествами в законах, а разобраться работа требует во всем и сразу?

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Как обыграть инспектора на допросе?

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

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Дата проведения: 6 сентября, понедельник

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

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Дата проведения: 3 сентября, пятница

Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве 2021 : правильное толкование и применение

Дата проведения: 3 сентября, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 2 сентября, четверг

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Документы

Минтруд РФ: Приказ № 320н от 19.05.2021

ФНС РФ: Письмо № 3-1-11/0122@ от 24.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Строку 5а в сводном счете-фактуре можно не заполнять, если покупатель — «физик»

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15738@ от 28.09.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Компания может заплатить штраф ГИБДД самостоятельно. Но лучше все же удержать с работника

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