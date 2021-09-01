«Утренний бухгалтер». Налоговики опять требуют включать в договоры налоговую оговорку

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Не опять, а снова: условие об обязанности уплаты налогов — то есть налоговую оговорку — нужно обязательно включать в договоры, считают в ФНС. Внимательные читатели «Клерка» помнят, чем это чревато.
Бухгалтеры обсуждают, что делать, если по компании прилетают требования поставщикам. Спойлер: скорее всего, ждите у себя выездную проверку.
Указы о выплате по 15 тыс. рублей военным, пожарным и силовикам подписаны. Заплатят в сентябре.
От монет в стране надо отказаться, считают в Госдуме. Мол, производство этого вида денег дороже, чем номинал. Мы, конечно, ничего не хотим сказать, но кое-кто в стране тоже обходится дороже, чем стоит в реальности...
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События
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ В 2021 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года
Дата проведения: 7 сентября, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 6 сентября, понедельник
Как обыграть инспектора на допросе?
Дата проведения: 6 сентября, понедельник
Новое ФСБУ 25/2018 Аренда и лизинг (финансовая аренда): бухгалтерский учет и налогообложение
Дата проведения: 6 сентября, понедельник
Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.
Дата проведения: 6 сентября, понедельник
Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы
Дата проведения: 3 сентября, пятница
Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве 2021 : правильное толкование и применение
Дата проведения: 3 сентября, пятница
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 2 сентября, четверг
Допросы в налоговой: что нового
Дата проведения: 2 сентября, четверг
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С
Дата проведения: 2 сентября, четверг
Статьи
Основное — срок действия ЭП зависит от аккредитации удостоверяющего цента, выдавшего подпись.
Очередной сбой у налоговиков.
Резерв на гарантийный ремонт в бухгалтерском учете обязателен не для всех компаний. Из нашей статьи вы узнаете, кто и как создает этот резерв, а также на какие нюансы стоит обратить особое внимание.
В какой момент нужно учитывать расходы при расчете налога на прибыль? Это зависит не только от того, какой метод применяет ваша фирма, а еще и от вида расхода. Так, особый порядок учета расходов НК РФ предусматривает по длительным договорам, заключенным на срок более одного отчетного или налогового периода.
История о том, как налоговики не признали право на применение нулевой ставки налога на прибыль по отчуждению долей дочернего общества и после камеральной проверки доначислили 6 миллиардов.
В статье на примере транзитной торговли рыбной продукцией рассмотрим упущения, которые можно допустить при заключении и исполнении договора, что повлечет за собой негативные налоговые последствия.
Непутевые соседи способны отравить жизнь, но не стоит этого допускать. Путем переговоров или обращения к контролирующим органам возвращаем свое право на тишину.
Выплата дивидендов имуществом общества значительно отличается от аналогичных выплат в денежной форме. До принятия решения о выплате убедитесь, что не нарушаете ограничения, при которых выплата дивидендов запрещена законом.
Рассказываем вам об изменениях в налоговой и около налоговой нормативке в сентябре 2021 года. Это касается всех!
Налоговики рассказали, как быть со счетами-фактурами, если товаров из списка прослеживаемых у вас нет.
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Документы
Минтруд РФ: Приказ № 320н от 19.05.2021
ФНС РФ: Письмо № 3-1-11/0122@ от 24.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Строку 5а в сводном счете-фактуре можно не заполнять, если покупатель — «физик»
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15738@ от 28.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Компания может заплатить штраф ГИБДД самостоятельно. Но лучше все же удержать с работника
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