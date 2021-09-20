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«Утренний бухгалтер». Среди постоянных праздничных дней может появиться 31 декабря

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

В Совфеде внезапно высказались по поводу того, чтобы сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Говорят, раньше это сделать «решительности не хватало».

Страдаете от бесконечных спам-звонков и не знаете, как защититься от звонящих мошенников? Операторы связи считают, что с этим поможет разобраться искусственный интеллект.

Гостиницы оштрафуют на 500 тысяч, если они будут завышать цены в период олимпиад и крупных форумов: такую систему хочет ввести ФАС.

Не разрешайте пробивать чеки кассирам не под своей фамилией. Иначе налоговики выпишут штраф — 10 тысяч рублей.

Роструд дал новые разъяснения про пометки о приеме сотрудника на работу и про ЭТК. Почитайте.

Еще больше про электронные трудовые, кстати, можно узнать из онлайн-курса команды «Клерка»: знакомьтесь с основами, если еще не сделали этого.

Зарплата, НДФЛ, взносы — курс удаленного обучения от Школы бухгалтера TAXFREE — это то, что вам нужно, если вы не успеваете следить за бесконечными изменениями в законах, а повысить уровень знаний нужно прямо сейчас!

За один месяц вы полностью освоите участок «Расчет заработной платы» и научитесь:

  • рассчитывать и начислять все виды выплат сотрудникам;
  • понимать, исчислять и отчитываться по НДФЛ и взносам с заработной платы;
  • поймете всю технику и тонкости заполнения отчетов в ПФР, ФСС, ФНС.

Учиться можно из любого города в удобное для вас время. Преподаватель всегда на связи для помощи и вопросов.

Старт — 27 сентября.

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Новости

События

Зарплата, НДФЛ, взносы — курс удаленного обучения

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 25 сентября, суббота

Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность

Дата проведения: 24 сентября, пятница

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Эпоха аутсорсинга

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (23-24 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Удержания по исполнительным документам — сколько, как и почему. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 22 сентября, среда

RPA: Роботизация бизнес-процессов

Дата проведения: 22 сентября, среда

Вебинар «Платформенная занятость для бизнеса и людей»

Дата проведения: 22 сентября, среда

Статьи

Об этом принято постановление Правительства.

В теме личных налогов — приятное пополнение: с 2022 года — новый соцвычет за «физкультуру». Плюс некоторые продажи физлиц освободили от декларирования. Насколько будет доступен спортивный вычет? Кто теперь не сдает 3-НДФЛ? Давайте разбираться.

Работодатель с 01.01.2020 может не заполнять трудовую книжку, если сотрудник отказался от ее ведения. Если такого отказа не последовало, то вносить записи нужно по-прежнему. Как правильно при приеме на работу внести сведения в трудовую книжку, расскажем в статье.

Компании часто используют труд самозанятых для незаконной оптимизации налогообложения. На сайте ФНС содержится информация о совместных проверках работодателей с Рострудом. Что будут искать?

Интерес к государственным и коммерческим закупкам растет. Особенно высок он у малого и среднего бизнеса, ведь даже самозанятые могут участвовать в закупках. Но прежде чем радоваться заключенному контракту, нужно выиграть в торгах, а еще раньше — найти подходящий вам тендер. Вручную искать закупки не проще, чем иголку в стогу сена. А на сайте zakupki.gov.ru качество поиска нестабильное. Вот тут и приходят на помощь специальные сервисы для поиска тендеров. Мы выбрали 15 самых популярных из них.

Уточненная декларация по НДС — это документ, которым налогоплательщик корректирует информацию, поданную ранее. Сроки сдачи исправлений варьируются от 5 дней до 3 лет.

Что следует делать, если к вам пришли с обыском или выемкой? Прежде всего, не препятствовать процессуальным действиям, подключить юристов компании к этому процессу для фиксации всего происходящего. Вас никто не вынуждает помогать, но препятствовать точно не надо. И наконец, стоит обжаловать законность обыска и/или выемки документов.

От бухгалтеров на удаленке стали требовать странные отчеты по времени: расписывать каждый разговор с поставщиком, каждое письмо в почте и каждый принятый документ. Но вообще-то это не совсем законно.

Разработаны сроки и периодичность сдачи нового отчета работодателей о вакансиях.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12938@ от 13.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики рассказали, какую зарплату указывать в бывшей 2-НДФЛ

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