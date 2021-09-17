«Утренний бухгалтер». Утвердили новый порядок расчета больничных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Бухгалтеры будут рассчитывать больничные по новым правилам: принято постановление Правительства и оно вступит в силу со следующего года.

В одной организации может быть несколько должностей с одним ОКЗ и разным уровнем оплаты, рассказал Роструд.

Минфин объяснил, что делать с налогами упрощенцам, если арендатор возмещает расходы по коммуналке.

Больше про упрощенную систему налогообложения, кстати, можно узнать в онлайн-курсе «Клерка»: тут подробности.

Как стать на учет в налоговой, если по каким-то причинам нет прописки? Это можно сделать в любой инспекции.

Много нового появилось в деталях совместных проверок полиции и налоговиков: скорее забирайте запись вебинара об этом, бесплатно всего один день.

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Новости

События

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Эпоха аутсорсинга

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (23-24 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Удержания по исполнительным документам - сколько, как и почему. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 22 сентября, среда

RPA: Роботизация бизнес-процессов

Дата проведения: 22 сентября, среда

Управление транспортной фирмой. Новые возможности для эффективной работы транспортного подразделения

Дата проведения: 22 сентября, среда

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 22 сентября, среда

Работа с самозанятыми: налоги и документы

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Статьи

Нужно больше отчетности богу отчетности.

В Налоговом кодексе появятся новые виды контроля. Они будут применяться при проверках применения ККТ.

Направление работника в командировки — не редкость. И для некоторых организаций — довольно расходная статья бюджета, потому что ТК РФ обеспечивает работникам (ст. 167, 168 ТК РФ) сохранение среднего заработка, выплату суточных, обязательность возмещения расходов на проезд и проживание, а также иных расходов, связанных с командировкой.

Одной из самых перспективных форм контрольного (надзорного) мероприятия в рамках государственного контроля (надзора) считается мониторинговая закупка. Из этой статьи узнаете, как проводится мониторинговая закупка в целях Закона № 248-ФЗ с 2021 года.

Сотрудник организации собирается в отпуск. Все документы оформлены и нужно перечислить отпускные. Однако кадровик сомневается: за 3 календарных или рабочих дня до начала отпуска выплачивать отпускные. Ошибаться нельзя, ведь за просрочку выплаты будет штраф. Разберемся с этим вопросом.

Рассказываем о негативных последствиях несвоевременной выплаты зарплаты для работодателя. Попутно вспоминаем права сотрудников, которые не получили в срок свои деньги.

8 сентября в Интерфаксе состоялась пресс-конференция, посвященная профессиональному стандарту «Специалист в области комплаенса». Приводим главные тезисы с этой конференции.

Спорт — это жизнь, а еще залог нового вычета по НДФЛ. Сумму максимума по социальным вычетам, кстати, могут повысить.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/8614 от 07.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56085 от 14.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Товар был украден? Недостачу можно списать в расходы, только если полиция не установит виновника

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69314 от 27.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на спецрежиме не сможет получить вычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/72533 от 08.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Тестирование сотрудников на ковид и антитела к нему уменьшает базу по УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/68534 от 25.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Арендатор возмещает расходы по коммуналке? Не забудьте уплатить с суммы УСН

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