«Утренний бухгалтер». Утвердили новый порядок расчета больничных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Бухгалтеры будут рассчитывать больничные по новым правилам: принято постановление Правительства и оно вступит в силу со следующего года.
В одной организации может быть несколько должностей с одним ОКЗ и разным уровнем оплаты, рассказал Роструд.
Минфин объяснил, что делать с налогами упрощенцам, если арендатор возмещает расходы по коммуналке.
Больше про упрощенную систему налогообложения, кстати, можно узнать в онлайн-курсе «Клерка»: тут подробности.
Как стать на учет в налоговой, если по каким-то причинам нет прописки? Это можно сделать в любой инспекции.
Много нового появилось в деталях совместных проверок полиции и налоговиков: скорее забирайте запись вебинара об этом, бесплатно всего один день.
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Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать
Дата проведения: 23 сентября, четверг
Дата проведения: 23 сентября, четверг
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (23-24 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 23 сентября, четверг
Удержания по исполнительным документам - сколько, как и почему. Бесплатный онлайн семинар
Дата проведения: 22 сентября, среда
RPA: Роботизация бизнес-процессов
Дата проведения: 22 сентября, среда
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Дата проведения: 22 сентября, среда
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Дата проведения: 22 сентября, среда
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Дата проведения: 21 сентября, вторник
Статьи
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В Налоговом кодексе появятся новые виды контроля. Они будут применяться при проверках применения ККТ.
Направление работника в командировки — не редкость. И для некоторых организаций — довольно расходная статья бюджета, потому что ТК РФ обеспечивает работникам (ст. 167, 168 ТК РФ) сохранение среднего заработка, выплату суточных, обязательность возмещения расходов на проезд и проживание, а также иных расходов, связанных с командировкой.
Одной из самых перспективных форм контрольного (надзорного) мероприятия в рамках государственного контроля (надзора) считается мониторинговая закупка. Из этой статьи узнаете, как проводится мониторинговая закупка в целях Закона № 248-ФЗ с 2021 года.
Сотрудник организации собирается в отпуск. Все документы оформлены и нужно перечислить отпускные. Однако кадровик сомневается: за 3 календарных или рабочих дня до начала отпуска выплачивать отпускные. Ошибаться нельзя, ведь за просрочку выплаты будет штраф. Разберемся с этим вопросом.
Рассказываем о негативных последствиях несвоевременной выплаты зарплаты для работодателя. Попутно вспоминаем права сотрудников, которые не получили в срок свои деньги.
8 сентября в Интерфаксе состоялась пресс-конференция, посвященная профессиональному стандарту «Специалист в области комплаенса». Приводим главные тезисы с этой конференции.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/8614 от 07.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56085 от 14.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Товар был украден? Недостачу можно списать в расходы, только если полиция не установит виновника
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69314 от 27.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на спецрежиме не сможет получить вычет по НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/72533 от 08.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Тестирование сотрудников на ковид и антитела к нему уменьшает базу по УСН
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/68534 от 25.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Арендатор возмещает расходы по коммуналке? Не забудьте уплатить с суммы УСН
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