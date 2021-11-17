«Утренний бухгалтер». Революция в кадровых документах: некоторые из них больше не нужны

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти вот-вот примут поправки в Трудовой кодекс. Трудовые договоры теперь будут электронными, а приказ о приеме на работу перестанет быть обязательным документом.
Компаниям отказывают в субсидиях за нерабочие дни: налоговики объяснили, в каком случае это происходит.
Теперь заживем. Официально утвердили минимум и максимум для пособия по безработице на 2022 год.
Свежее разъяснение Минфина. Выездные банкеты освобождены от НДС, рассказали в ведомстве.
Ловите крутой и самый честный обзор вебинаров «Клерка» на ближайшее время. А еще бомбическая новость: мы запускаем первый курс по повышению квалификации для бухгалтеров!
Новости
- Вместо УСН можно будет применять АСН. Страховых взносов при АСН нет, а налог будет считать ФНС
- Субсидию за нерабочие дни освободят от налога, а выплаты сотрудникам по МРОТ – от НДФЛ и взносов
- В ТК пропишут кадровый ЭДО. Трудовые договоры будут электронными
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60+
- Форму сертификата о прививке с QR-кодом снова поменяли. И могут поменять еще раз – добавить туда фото
- Зачем бухгалтерам повышение квалификации
- 13,3 млн сим-карт уже зарегистрировали на Госуслугах. Остальным разослали смс с напоминанием
- Приказ о приеме на работу больше не нужен
- Налоговики жалуются на «голый» оклад. Но про ДОПы и СМС умалчивают
- Ипотека дорожает: банки поднимают ставки вслед за ставкой ЦБ
- Для привитых отменили самоизоляцию
- Увольняйте за прогул правильно. Иначе работник может обратиться в суд и потребовать компенсации
- У клиента Сбербанка похитили со счетов более 30 млн. руб. Он смог отсудить только 18
- Долг по алиментам не помешает «закрыть ИП»
- Бизнесу напоминают о вакцинации работников и высчитывают заветные 80%
- От совместителей нельзя требовать справку об отпуске с основной работы
- Как разобраться в ФСБУ 06/2020? Приглашаем завтра на бесплатный вебинар
- С 1 января 2022 года работники больше не будут приносить в бухгалтерию бумажные больничные листы
- Нет перевозки — нет и продажи товара, решили налоговики и доначислили на 700 млн
- Мишустин тестировал налоговые сервисы на маме
- Налоговики объявили, почему отказывают в субсидиях за нерабочие дни
- Выездные банкеты освобождены от НДС
- Если доля на землю оформлена в гектарах, а не в виде дроби, земельного налога не будет. Но скоро это исправят
- Нужно ли покупать онлайн-кассу для единичной продажи физлицу? Или есть варианты?
- Кто работал с сервисом Scloud? Хотим знать ваше мнение
- Минимальное пособие по безработице будет 1 500 рублей, максимальное – 12 792
- Учредителя вызывают на допрос в налоговую из-за адреса. К чему готовиться?
События
Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»
Дата проведения: 20 ноября, суббота
Специалист по управленческому и финансовому учету
Дата проведения: 20 ноября, суббота
За что главбуху и директору прилетит уголовное дело
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Новое в налогообложении : НДС, налог на прибыль, налог на имущество: сложные и спорные вопросы в 2022 г. Татьяна Крутякова
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Статьи
— Кого проверит налоговая по зарубежным счетам?
Кого проверит налоговая по зарубежным счетам? Это вопрос, который может быть актуален как для граждан, так и для организаций. Причины тому веские — отражающие специфику как налогового, так и валютного законодательства.
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Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с темой.
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Организация может выбрать способ сдачи отчетности: на бумаге или по ТКС, кроме случаев, когда законом установлен исключительно электронный способ направления декларации или расчета. Нарушение способа сдачи налоговой отчетности повлечет неприятные последствия: ее признают несданной и привлекут к ответственности.
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В этой статье рассказываем про страховые взносы на авторские вознаграждения за изобретение, полезную модель, промышленный образец по различным договорам на основе разъяснений ФНС и Минфина России 2021 года. В том числе при их создании в рамках трудовых отношений как служебные изобретения и прочее.
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Несостоятельный банк — большая проблема как для вкладчиков, так и для его других кредиторов, поскольку для возврата денег придется пройти «круги ада». Хотя для граждан-вкладчиков процедура упрощена.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17664@ от 28.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если доля на землю оформлена в гектарах, а не в виде дроби, земельного налога не будет. Но скоро это исправят
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/12120 от 28.07.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/79758 от 01.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Выездные банкеты освобождены от НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/88435 от 01.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Долг по алиментам не помешает «закрыть ИП»
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/7236@ от 02.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если доля на землю оформлена в гектарах, а не в виде дроби, земельного налога не будет. Но скоро это исправят
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