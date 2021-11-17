«Утренний бухгалтер». Революция в кадровых документах: некоторые из них больше не нужны

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти вот-вот примут поправки в Трудовой кодекс. Трудовые договоры теперь будут электронными, а приказ о приеме на работу перестанет быть обязательным документом.

Компаниям отказывают в субсидиях за нерабочие дни: налоговики объяснили, в каком случае это происходит.

Теперь заживем. Официально утвердили минимум и максимум для пособия по безработице на 2022 год.

Свежее разъяснение Минфина. Выездные банкеты освобождены от НДС, рассказали в ведомстве.

Новости

События

Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»

Дата проведения: 20 ноября, суббота

Специалист по управленческому и финансовому учету

Дата проведения: 20 ноября, суббота

За что главбуху и директору прилетит уголовное дело

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Новое в налогообложении : НДС, налог на прибыль, налог на имущество: сложные и спорные вопросы в 2022 г. Татьяна Крутякова

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Статьи

— Кого проверит налоговая по зарубежным счетам?

Кого проверит налоговая по зарубежным счетам? Это вопрос, который может быть актуален как для граждан, так и для организаций. Причины тому веские — отражающие специфику как налогового, так и валютного законодательства.

— «Утренний бухгалтер». Почему с 1 декабря вы можете лишиться корпоративной связи

Не забудьте зарегистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах.

— Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с темой.

— Электронные декларации или расчеты по ТКС: особенности отчетной кампании

Организация может выбрать способ сдачи отчетности: на бумаге или по ТКС, кроме случаев, когда законом установлен исключительно электронный способ направления декларации или расчета. Нарушение способа сдачи налоговой отчетности повлечет неприятные последствия: ее признают несданной и привлекут к ответственности.

— Гонорары авторам за изобретение, полезную модель, промышленный образец: что нужно знать про страховые взносы?

В этой статье рассказываем про страховые взносы на авторские вознаграждения за изобретение, полезную модель, промышленный образец по различным договорам на основе разъяснений ФНС и Минфина России 2021 года. В том числе при их создании в рамках трудовых отношений как служебные изобретения и прочее.

— Как вернуть деньги, если банк обанкротился?

Несостоятельный банк — большая проблема как для вкладчиков, так и для его других кредиторов, поскольку для возврата денег придется пройти «круги ада». Хотя для граждан-вкладчиков процедура упрощена.

— «Ночной бухгалтер». Новая система налогообложения. АСН: налоговики сами посчитают ваши налоги

В новом налоговом режиме для малого бизнеса налоги будут считать сами налоговики, а страховых взносов вообще не будет. И называться все это будет АСН. Автоматизированная система налогообложения.

— Как прекратить списание расходов будущих периодов в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

С расходами будущих периодов бухгалтеры сталкиваются все чаще и чаще: страховка автомобиля, покупка программ, лицензий и сертификатов, ДМС. И если с поступлением таких расходов особых проблем нет, то вот прекратить автоматическое списание удается не каждому.

— Как проходит камеральная проверка 6-НДФЛ

Камеральная налоговая проверка 6-НДФЛ — это контрольные мероприятия, проводимые ИФНС. Они призваны определить правильность составления отчета и полноту отражения в нем сведений.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17664@ от 28.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если доля на землю оформлена в гектарах, а не в виде дроби, земельного налога не будет. Но скоро это исправят

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/12120 от 28.07.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/79758 от 01.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Выездные банкеты освобождены от НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/88435 от 01.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Долг по алиментам не помешает «закрыть ИП»

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/7236@ от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если доля на землю оформлена в гектарах, а не в виде дроби, земельного налога не будет. Но скоро это исправят

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