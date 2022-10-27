«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, что делать с зарплатой при расчете отпускных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Для расчета отпускных зарплату за год делят на 12 и на 29,3. Об этом бухгалтерам напомнил Минтруд.
Власти хотят поменять требования для гособоронзаказов в период мобилизации. Законопроекты уже внесли в Госдуму.
Решили пойти в госзакупки? Осторожно, тут много подводных камней. Чтобы не совершать самые распространенные ошибки, ловите классный пост одного из наших блогеров.
Много смешных и грустных историй с НДС: мы сделали подборку самых обсуждаемых ситуаций из «Красного уголка бухгалтера».
Публикуем список ответов на самые важные вопросы по отсрочкам и аккредитации от Минцифры. Забирайте и сверяйтесь.
Неделя бесплатного обучения всем желающим!
В 2023 грядет множество изменений, к которым бухгалтеры обязательно должны быть готовы. Изменяются расчеты и отчетность в 2023. А еще теперь придется по новому начислять з/п.
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Новости
- О налогах за 2022 год вас оповестят уведомлением новой формы
- Возвращать НДФЛ физлицу на брокерский счет нельзя
- Госуслуги автоматически оповестят людей о статусе предпенсионера
- Уже 700 российских компаний открылось в ОАЭ с февраля 2022
- Поставщик платит НДС с неоплаченной отгрузки, а покупатель ставит НДС на вычет также без оплаты
- Зарплата дистанционщика-нерезидента, работающего из заграницы, не облагается НДФЛ
- Курьеры, которые будут доставлять рецептурные лекарства, купленные онлайн, потребуют у покупателя паспорт
- В ФНС пояснили, как считали имущественные налоги для уведомлений за 2021 год
- Предприниматели могут формировать платежные поручения автоматически в интернет-банке от Сбера
- Добровольцы СВО получат ветерана боевых действий. Поэтому у них будут дополнительные льготы
- Завтра расскажем про новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023
- Мобилизованным собираются разрешить расторгать договор ОСАГО и возвращать остаток денег
- IT-компании начали получать отказы в аккредитации. Рассказываем, почему
- Сбер сделал условия семейной ипотеки еще интереснее
- Аудиторы обобщили типичные ошибки, которые делают бухгалтеры из-за новых ФСБУ. Узнайте решение для каждой такой ситуации
- Работодатель может перечислять оплату за первые 3 дня больничного на любую карту сотрудника
- Сбер не принимает у ипотечных клиентов пролонгированные страховые полисы других известных компаний
- Плату за коммунальные услуги мобилизованным собираются пересчитывать на весь срок службы
- Бухгалтерам предлагают работу финансового консультанта по маркетплейсам. Но есть вопросы к зарплате и руководству
- Путин утвердил список банков, в которых запрещены сделки с долями иностранцев из недружественных стран
- Концерн Mercedes-Benz уходит из России
- За опоздание со сдачей СЗВ-М Пенсионный фонд требует возместить незаконную индексацию пенсии сотрудника
- Появился сервис для автоматизации работы с самозанятыми
- Введут новые требования для гособоронзаказов в период мобилизации
- Для расчета отпускных зарплату за год делят на 12 и на 29,3
- Услуги фрахтования от иностранной компании не облагаются НДС
- ФАС пояснил, какую рекламу в Telegram маркировать нужно, а какую нет
- Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы в первом чтении
- Водительское удостоверение поменяет внешний вид
- Расскажем, как отмена моратория на банкротство отразится на кредиторах и какие компании могут пострадать больше всего
- Адвокат не должен платить агентский НДС за юридические услуги от иностранной фирмы
- Главные новости 26 октября одной строкой
- Нарваться на фальшивку почти нереально. Количество левых купюр в России снижается
- Мицифры отметило снижение случаев телефонного мошенничества
- Житель Краснодарского края выиграл в лотерею более 63 млн руб.
- Объем выдачи микрозаймов в России сократился
События
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 2 ноября, среда
Проблемы организации удаленной работы в условия СВО. Изменение правил дистанционной работы. Срочный трудовой договор
Дата проведения: 2 ноября, среда
Дата проведения: 2 ноября, среда
Дата проведения: 1 ноября, вторник
5 причин конфликтов бухгалтера с директором и как их избежать
Дата проведения: 1 ноября, вторник
Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию? ДЕНЬ 1
Дата проведения: 1 ноября, вторник
Всероссийская налоговая аттестация – 2023
Дата проведения: 1 ноября, вторник
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Дата проведения: 1 ноября, вторник
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 1 ноября, вторник
Личная безопасность главного бухгалтера (бухгалтера) на предприятии
Дата проведения: 31 октября, понедельник
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Если вам вернули ковидный штраф, то он не облагается НДФЛ
Такие правила работают с возвратом штрафов по мнению Минфина.
– Важные изменения в госзакупках в октябре 2022 года
Расскажем об изменениях в сфере государственных и корпоративных закупок с 1 октября 2022 года. А также по каким правилам будут проводиться закупки в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях).
– Хочу уехать из России на заработки. Как открыть счет за рубежом?
У россиян есть право на открытие зарубежных счетов. Закон «О регулировании и валютном контроле» дает резидентам РФ право на управление в банках, учитывая за контролем России.
– Всегда ли надо выплачивать номинальную стоимость доли при выходе учредителя?
Разбираем выплату номинальной стоимости доли при выходе из ООО в случае, когда сумма чистых активов отрицательная.
– Единая предельная база для исчисления страховых взносов с 1 января 2023
Правительство определило предельную величину базы для начисления страховых взносов с 1 января 2023 года. Компаниям, в которых работники получают меньше 195 000 рублей в месяц, сэкономить на взносах не удастся. Придется платить по тарифу 30% весь год.
– Когда собственники квартир не должны платить за содержание и ремонт общедомового имущества: новые судебные решения
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме всегда возлагается на собственников помещений, которые в нем расположены – суды уже не раз это подтверждали.
– Как отменить решение о сокращении штата и избежать споров с работниками
В связи с введенными западными санкциями некоторые компании идут на такие непопулярные меры, как сокращение численности или штата. Однако ситуация меняется, и в сокращении может отпасть необходимость. Что делать работодателю в такой ситуации, чтобы избежать судебных споров, расскажем далее в нашей статье.
– Карточка дня. О том, зачем вам нужна карта МИР
С 26 октября перечень выплат, которые будут приходить только на МИР, расширили.
– «Никаких мобилизационных заданий не надо». Что рассказали «Клерку» в Минцифры про отсрочки для айтишников и аккредитацию IT-компаний
Мы собрали самые острые вопросы от читателей и пришли с ними в пресс-службу министерства. Вот что нам рассказали.
– Бухгалтеры ругают сайт ФНС, боятся запутаться с НДС и продают машину гендиру без чека. 5 обсуждений недели в «Красном уголке бухгалтера»
Кто-то приходит в «КУБ» отвести душу, а кто-то растерянно просит совета. Приходите и вы в комментарии: иногда ситуации там до боли знакомые.
🔒 Как признать долг безнадежным по сроку исковой давности
Есть несколько способов, когда долг можно признать безнадежным к взысканию. Один из самых простых – по сроку исковой давности. В письме Минфина от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958 чиновники разъясняют, как это сделать.
– 💥Что бухгалтеру осталось сдать в октябре 2022
Напоминаем, какие даты остались, и разбираемся, причем тут «Клерк.Премиум».
– Зачем нужен учет финансов в CRM?
За последние 10 лет облачные сервисы, помогающие вести клиентскую работу, основательно вошли в каждодневную работу российского бизнесмена. CRM-системами типа Битрикс24 и AMO СRM ежедневно пользуются сотни тысяч предпринимателей.
🔒 Для мобилизованных отсрочили налоги, декларации и проверки
Мобилизованные могут пока не платить налоги (кроме агентского НДФЛ и налога на прибыль) и не сдавать декларации (кроме НДС).
– «Ночной бухгалтер». IT-компаниям начали отказывать в аккредитации. ПФР расставляет ловушки с СЗВ-М
Мы узнали в Минцифры, как защититься, если отказ в аккредитации необоснован. А вот ПФР чудит по-взрослому и там с защитой прав сложнее. Горячая вышла среда.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13458@ от 10.10.2022
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/617@ от 31.08.2020
Правительство РФ: Постановление № 1874 от 20.10.2022
Правительство РФ: Постановление № 313 от 16.04.2012
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