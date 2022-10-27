Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, что делать с зарплатой при расчете отпускных

Есть нюанс по делению зарплаты для расчета.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для расчета отпускных зарплату за год делят на 12 и на 29,3. Об этом бухгалтерам напомнил Минтруд.

Власти хотят поменять требования для гособоронзаказов в период мобилизации. Законопроекты уже внесли в Госдуму.

Решили пойти в госзакупки? Осторожно, тут много подводных камней. Чтобы не совершать самые распространенные ошибки, ловите классный пост одного из наших блогеров.

Много смешных и грустных историй с НДС: мы сделали подборку самых обсуждаемых ситуаций из «Красного уголка бухгалтера».

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13458@ от 10.10.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/617@ от 31.08.2020

Правительство РФ: Постановление № 1874 от 20.10.2022

Правительство РФ: Постановление № 313 от 16.04.2012

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Консультации по вопросам инвестиций не облагаются НДС

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