«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, что делать с зарплатой при расчете отпускных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для расчета отпускных зарплату за год делят на 12 и на 29,3. Об этом бухгалтерам напомнил Минтруд.

Власти хотят поменять требования для гособоронзаказов в период мобилизации. Законопроекты уже внесли в Госдуму.

Решили пойти в госзакупки? Осторожно, тут много подводных камней. Чтобы не совершать самые распространенные ошибки, ловите классный пост одного из наших блогеров.

Много смешных и грустных историй с НДС: мы сделали подборку самых обсуждаемых ситуаций из «Красного уголка бухгалтера».

Публикуем список ответов на самые важные вопросы по отсрочкам и аккредитации от Минцифры. Забирайте и сверяйтесь.

Неделя бесплатного обучения всем желающим! В 2023 грядет множество изменений, к которым бухгалтеры обязательно должны быть готовы. Изменяются расчеты и отчетность в 2023. А еще теперь придется по новому начислять з/п. Наши партнеры от ​​​​​​​"Школы главбуха на упрощенке" подготовили для вас «Всероссийскую налоговую аттестацию – 2023». Вы научитесь: оценивать риски налоговых проверок и проходить их без штрафов;

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Новости

События

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 2 ноября, среда

Проблемы организации удаленной работы в условия СВО. Изменение правил дистанционной работы. Срочный трудовой договор

Дата проведения: 2 ноября, среда

Учетная политика на 2023 год

Дата проведения: 2 ноября, среда

Курс «Аналитик 1С»

Дата проведения: 1 ноября, вторник

5 причин конфликтов бухгалтера с директором и как их избежать

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию? ДЕНЬ 1

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Всероссийская налоговая аттестация – 2023

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>

Дата проведения: 1 ноября, вторник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Личная безопасность главного бухгалтера (бухгалтера) на предприятии

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Если вам вернули ковидный штраф, то он не облагается НДФЛ

Такие правила работают с возвратом штрафов по мнению Минфина.

– Важные изменения в госзакупках в октябре 2022 года

Расскажем об изменениях в сфере государственных и корпоративных закупок с 1 октября 2022 года. А также по каким правилам будут проводиться закупки в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях).

– Хочу уехать из России на заработки. Как открыть счет за рубежом?

У россиян есть право на открытие зарубежных счетов. Закон «О регулировании и валютном контроле» дает резидентам РФ право на управление в банках, учитывая за контролем России.

– Всегда ли надо выплачивать номинальную стоимость доли при выходе учредителя?

Разбираем выплату номинальной стоимости доли при выходе из ООО в случае, когда сумма чистых активов отрицательная.

– Единая предельная база для исчисления страховых взносов с 1 января 2023

Правительство определило предельную величину базы для начисления страховых взносов с 1 января 2023 года. Компаниям, в которых работники получают меньше 195 000 рублей в месяц, сэкономить на взносах не удастся. Придется платить по тарифу 30% весь год.

– Когда собственники квартир не должны платить за содержание и ремонт общедомового имущества: новые судебные решения

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме всегда возлагается на собственников помещений, которые в нем расположены – суды уже не раз это подтверждали.

– Как отменить решение о сокращении штата и избежать споров с работниками

В связи с введенными западными санкциями некоторые компании идут на такие непопулярные меры, как сокращение численности или штата. Однако ситуация меняется, и в сокращении может отпасть необходимость. Что делать работодателю в такой ситуации, чтобы избежать судебных споров, расскажем далее в нашей статье.

– Карточка дня. О том, зачем вам нужна карта МИР

С 26 октября перечень выплат, которые будут приходить только на МИР, расширили.

– «Никаких мобилизационных заданий не надо». Что рассказали «Клерку» в Минцифры про отсрочки для айтишников и аккредитацию IT-компаний

Мы собрали самые острые вопросы от читателей и пришли с ними в пресс-службу министерства. Вот что нам рассказали.

– Бухгалтеры ругают сайт ФНС, боятся запутаться с НДС и продают машину гендиру без чека. 5 обсуждений недели в «Красном уголке бухгалтера»

Кто-то приходит в «КУБ» отвести душу, а кто-то растерянно просит совета. Приходите и вы в комментарии: иногда ситуации там до боли знакомые.

🔒 Как признать долг безнадежным по сроку исковой давности

Есть несколько способов, когда долг можно признать безнадежным к взысканию. Один из самых простых – по сроку исковой давности. В письме Минфина от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958 чиновники разъясняют, как это сделать.

– 💥Что бухгалтеру осталось сдать в октябре 2022

Напоминаем, какие даты остались, и разбираемся, причем тут «Клерк.Премиум».

– Зачем нужен учет финансов в CRM?

За последние 10 лет облачные сервисы, помогающие вести клиентскую работу, основательно вошли в каждодневную работу российского бизнесмена. CRM-системами типа Битрикс24 и AMO СRM ежедневно пользуются сотни тысяч предпринимателей.

🔒 Для мобилизованных отсрочили налоги, декларации и проверки

Мобилизованные могут пока не платить налоги (кроме агентского НДФЛ и налога на прибыль) и не сдавать декларации (кроме НДС).

– «Ночной бухгалтер». IT-компаниям начали отказывать в аккредитации. ПФР расставляет ловушки с СЗВ-М

Мы узнали в Минцифры, как защититься, если отказ в аккредитации необоснован. А вот ПФР чудит по-взрослому и там с защитой прав сложнее. Горячая вышла среда.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13458@ от 10.10.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/617@ от 31.08.2020

Правительство РФ: Постановление № 1874 от 20.10.2022

Правительство РФ: Постановление № 313 от 16.04.2012

Обсуждаемые темы форума

– Авансовый платеж по Акцизу

– Расторжение срочного трудового договора

– В декларациях НДС и прибыли расходится выручка

– Продажа акций, как заполнить декларацию по налогу по прибыли

– Учет акций в 1С 8.3

– ИП на ОСНО приобретает нежилое здание

– Начисление зарплаты сотрудникам, работающим 4 и 1 час в день

– Транспортный налог. Льготы для физлиц

– НД по налогу на прибыль

– Смена юридического адреса отчеты 6-НДФЛ и РСВ-1

– Оплата по СБП

– НДС зачет авансов в строительной организации

– Электронный больничный лист на внешнегосовместителя

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