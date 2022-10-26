«Утренний бухгалтер». Если вам вернули ковидный штраф, то он не облагается НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Эхо ковидной амнистии: штрафы, которые возвращаются властями, НДФЛ не облагаются. Такое объяснение выпустил Минфин.

Мобилизованные могут не платить имущественные налоги за этот год к 1 декабря. ФНС подтвердила.

Рассказываем, насколько кардинально изменится упрощенка с 2023 года и почему старые знания по ней вам больше не помогут.

Из горячего: разобрались, что надо учитывать в бизнесе мобилизованных предпринимателей. Ловите статью, которая получилась.

Бюджетникам посвящается: что изменилось в 1С:БГУ? Небольшой обзор.

Все про расчеты с внештатниками – на вебинаре 8 ноября! Узнать, как сэкономить при сотрудничестве с ИП, самозанятыми и физлицами по ДГПХ, и при этом остаться в рамках правового поля, не опасаясь вопросов от ФНС, можно на бесплатном вебинаре Рокет Ворк 8 ноября в 11:00. Посмотреть программу

Новости

События

Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>

Дата проведения: 1 ноября, вторник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Личная безопасность главного бухгалтера (бухгалтера) на предприятии

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?

Дата проведения: 31 октября, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: с 01.09.2022 и с 2023 г.: толкование и применение»

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска

Дата проведения: 28 октября, пятница

Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски

Дата проведения: 28 октября, пятница

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 октября, пятница

НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»

Дата проведения: 28 октября, пятница

Статьи

– Как в 1С перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли

В статье будет рассмотрены правила перехода, а также перечислены организации, которые могут перейти на исчисление авансового платежа по фактической прибыли, а также уведомление налогового органа и сроки подачи документа.

– Что нового ждет бухгалтера в 1С:БГУ? Обзор изменений

Расскажем про внутренний ЭДО, НДС, учет НФА и другое.

– Частичная мобилизация предпринимателей и учредителей бизнеса: что важно знать и что изменилось

Несмотря на то, что в некоторых регионах мобилизация завершена или близка к концу, бизнесу все равно надо знать, что изменило новое постановление кабмина.

– «Утренний бухгалтер». Работодателям разрешат платить отпускные уже во время отпуска

В Трудовом кодексе хотят исправить статью 136.

– Отражаем корректировку НДС в книге покупок. Как она повлияет на декларацию по НДС?

Корректировка НДС в книге покупок периодически требуется и покупателю, и продавцу. Сумма НДС при этом может как увеличиваться, так и уменьшаться. В каких ситуациях исправления допустимы непосредственно в книге покупок, а когда без дополнительных листов не обойтись? Как корректировка налога в книге покупок или продаж отразится на декларации по НДС?

– Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет. А до каких еще очередь не дошла

Поговорим об обязательной маркировке, о дальнейших обязательствах маркировки, которые наступят с 2023, а также информацию о товарах, маркировка которых производится на добровольной основе из-за экспериментального этапа.

– Карточка дня. Что сдать и заплатить 25 октября

Сохраняйте себе напоминалочку и сверяйтесь.

– Как сделать групповой перенос вычета НДС в 1С: инструкция

Подходит пора нового отчётного периода, а значит, и срок подачи декларации по НДС. Сегодня поговорим о переносе вычета по НДС в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0.

– Почему ООО можно зарегистрировать на дому и на что ссылаться в законах

Нередко для бизнеса просто не нужен офис. Но бизнесмену в любом случае нужен юридический адрес. Проще всего оформить его на собственное место жительства. Чиновники – не против.

🔒 Доход жильцов МКД: кто должен платить НДФЛ

Собственники МКД, теоретически, имеют право сдавать общее имущество дома в аренду. Например, передать стену дома под световую рекламу. Но заключает сам договор и получает деньги обычно ТСЖ. Из-за этого есть проблема с удержанием НДФЛ.

– Мобилизация в экономике. Что это и чего от нее ждать

Вместе с военным положением и мобилизацией этой осенью стало все чаще встречаться сочетание «мобилизационные мероприятия в сфере экономики». Давайте выяснять, что это значит.

– Почему бухгалтеру на упрощенке нужна профпередподготовка. Даже если вы сто лет работаете с УСН

Казалось бы, вы уже собаку съели на всех нюансах упрощенной системы. Ну какая переподготовка? Объясняем, что вам может все испортить.

– «Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи

Извинениями отчетность не сдается и налоги не платятся, но рассказывать, когда поднимется сайт, налоговики не хотят. Пока ругаете ФНС – почитайте дайджест дня, не только о рабочем.

🔒 Как отразить дивиденды в 6-НДФЛ

Ставка НДФЛ по дивидендам зависит от сумм дохода и налогового статуса физлица. Доход с разными ставками надо отдельно отражать в 6-НДФЛ.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95569 от 04.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы учесть в расходах благотворительную помощь мобилизованным, ее надо оказывать через СОНКО

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96975 от 07.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ

Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995

Минкультуры России: Приказ № 526 от 31.03.2015

Росархив: Приказ № 236 от 20.12.2019

Обсуждаемые темы форума

– Переезд в разгар Пояснений

– Материнский капитал на второго ребенка

– Физическое лицо (резидент, гражданин РФ) планируется работать удаленно в Узбекистане

– Продажа бизнеса

– Реестры к отчёту ндс по международным перевозкам 0%

– Смена учредителя в ООО декабрь 2022

– Остаток бензина в баке при переоформлении договора лизинга

– «Клерк.Разборы». Заказать статью

– ГПХ и взносы

– 1C регламентные операции НДС

– Счет-фактура на аванс, выставление

– Постановка на воинский учет принятых на работу

– Закупка товара ИП у физлица

– 1С, заполнение 6-НДФЛ

– Отчеты в военкомат

– Вопрос по 1 С

– Изменение стоимости работ после подписания акта

– Упрощение работы с табелем учета рабочего времени

– Декрет и отпуск по БиР до 1,5 лет

– 1С:CRM 3 (3.1.24.9) + 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.303) – распределение расходов