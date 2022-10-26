«Утренний бухгалтер». Если вам вернули ковидный штраф, то он не облагается НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Эхо ковидной амнистии: штрафы, которые возвращаются властями, НДФЛ не облагаются. Такое объяснение выпустил Минфин.
Мобилизованные могут не платить имущественные налоги за этот год к 1 декабря. ФНС подтвердила.
Рассказываем, насколько кардинально изменится упрощенка с 2023 года и почему старые знания по ней вам больше не помогут.
Из горячего: разобрались, что надо учитывать в бизнесе мобилизованных предпринимателей. Ловите статью, которая получилась.
Бюджетникам посвящается: что изменилось в 1С:БГУ? Небольшой обзор.
Все про расчеты с внештатниками – на вебинаре 8 ноября!
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Новости
- Имущественные налоги за 2021 год к 1 декабря мобилизованные могут не платить
- Если компанию не оштрафовали за СЗВ-М, то и сотрудника штрафовать не должны
- Базу по НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке
- Расскажем бухгалтерам, как начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше
- Выплаты физлицу по договору ГПХ облагаются взносами на ОПС и ОМС
- Компаниям, в которых мобилизовали гендиректора или учредителя, собираются отменить будущие проверки
- SAP пока не уходит из России, нет покупателя активов
- С дохода от криптовалюты приставы насчитают алименты
- При каждой выплате дивидендов иностранной компании надо удерживать налог на прибыль
- ФНС объявила, что сайт недоступен
- В Райффайзенбанке начнут продавать наличные доллары и евро
- Пользователи делятся, как смогли зайти на сайт налоговой и в приложение «Мой налог»
- Порог страхования банковских вкладов могут увеличить с 1,4 млн до 3 млн руб.
- НПФ будут передавать в Соцфонд сведения о негосударственных пенсиях
- Онлайн-школы зарабатывают миллиарды. Расскажем, какими знаниями нужно владеть бухгалтеру, чтобы там работать
- Коммуналку за мобилизованных арендаторов заплатит Росимущество
- Бухгалтеры обсуждают, сколько раз в месяц платить первую зарплату – два раза или три
- Произошел сбой в работе приложения Райффайзен банка
- После реорганизации правопреемник сдает в ИФНС два отчета о прослеживаемости
- Мобилизованные аудиторы вправе не сдавать отчетность в СРО
- 10% россиян отпрашиваются с работы из-за усталости, а 6% готовы пропустить работу из-за хорошей погоды. Опрос
- Из Альфа-банка украли больше 60 млн рублей с помощью купюр из банка приколов
- Появится форма заявления на внесение изменений в ЕГРЮЛ для новых регионов
- Чиновникам запретили разговаривать канцеляризмами. Жаль, что не нашим
- Бухгалтер просит совета: ИП задал странный вопрос про оплату счета
- Еще один киргизский банк приостановил работу с картами МИР
- Chrome на версиях Windows 7 и 8.1 перестанут поддерживать
- Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ
- К платформе МСП.РФ подключили новый регион. Для предпринимателей Орловской области доступны 20 региональных мер поддержки
- ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению
- Суперприложение Тинькофф стало лучшим в четырех номинациях рейтинга Go Banking
- Чтобы учесть в расходах благотворительную помощь мобилизованным, ее надо оказывать через СОНКО
- В АСВ не считают нужным поднимать размер страхового возмещения по вкладам
- Главные новости 25 октября одной строкой
События
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Дата проведения: 1 ноября, вторник
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 1 ноября, вторник
Личная безопасность главного бухгалтера (бухгалтера) на предприятии
Дата проведения: 31 октября, понедельник
Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?
Дата проведения: 31 октября, понедельник
«Изменения в трудовом законодательстве: с 01.09.2022 и с 2023 г.: толкование и применение»
Дата проведения: 31 октября, понедельник
Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления
Дата проведения: 31 октября, понедельник
Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска
Дата проведения: 28 октября, пятница
Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски
Дата проведения: 28 октября, пятница
Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 октября, пятница
НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»
Дата проведения: 28 октября, пятница
Статьи
– Как в 1С перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли
В статье будет рассмотрены правила перехода, а также перечислены организации, которые могут перейти на исчисление авансового платежа по фактической прибыли, а также уведомление налогового органа и сроки подачи документа.
– Что нового ждет бухгалтера в 1С:БГУ? Обзор изменений
Расскажем про внутренний ЭДО, НДС, учет НФА и другое.
– Частичная мобилизация предпринимателей и учредителей бизнеса: что важно знать и что изменилось
Несмотря на то, что в некоторых регионах мобилизация завершена или близка к концу, бизнесу все равно надо знать, что изменило новое постановление кабмина.
– «Утренний бухгалтер». Работодателям разрешат платить отпускные уже во время отпуска
В Трудовом кодексе хотят исправить статью 136.
– Отражаем корректировку НДС в книге покупок. Как она повлияет на декларацию по НДС?
Корректировка НДС в книге покупок периодически требуется и покупателю, и продавцу. Сумма НДС при этом может как увеличиваться, так и уменьшаться. В каких ситуациях исправления допустимы непосредственно в книге покупок, а когда без дополнительных листов не обойтись? Как корректировка налога в книге покупок или продаж отразится на декларации по НДС?
– Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет. А до каких еще очередь не дошла
Поговорим об обязательной маркировке, о дальнейших обязательствах маркировки, которые наступят с 2023, а также информацию о товарах, маркировка которых производится на добровольной основе из-за экспериментального этапа.
– Карточка дня. Что сдать и заплатить 25 октября
Сохраняйте себе напоминалочку и сверяйтесь.
– Как сделать групповой перенос вычета НДС в 1С: инструкция
Подходит пора нового отчётного периода, а значит, и срок подачи декларации по НДС. Сегодня поговорим о переносе вычета по НДС в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0.
– Почему ООО можно зарегистрировать на дому и на что ссылаться в законах
Нередко для бизнеса просто не нужен офис. Но бизнесмену в любом случае нужен юридический адрес. Проще всего оформить его на собственное место жительства. Чиновники – не против.
🔒 Доход жильцов МКД: кто должен платить НДФЛ
Собственники МКД, теоретически, имеют право сдавать общее имущество дома в аренду. Например, передать стену дома под световую рекламу. Но заключает сам договор и получает деньги обычно ТСЖ. Из-за этого есть проблема с удержанием НДФЛ.
– Мобилизация в экономике. Что это и чего от нее ждать
Вместе с военным положением и мобилизацией этой осенью стало все чаще встречаться сочетание «мобилизационные мероприятия в сфере экономики». Давайте выяснять, что это значит.
– Почему бухгалтеру на упрощенке нужна профпередподготовка. Даже если вы сто лет работаете с УСН
Казалось бы, вы уже собаку съели на всех нюансах упрощенной системы. Ну какая переподготовка? Объясняем, что вам может все испортить.
– «Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи
Извинениями отчетность не сдается и налоги не платятся, но рассказывать, когда поднимется сайт, налоговики не хотят. Пока ругаете ФНС – почитайте дайджест дня, не только о рабочем.
🔒 Как отразить дивиденды в 6-НДФЛ
Ставка НДФЛ по дивидендам зависит от сумм дохода и налогового статуса физлица. Доход с разными ставками надо отдельно отражать в 6-НДФЛ.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95569 от 04.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы учесть в расходах благотворительную помощь мобилизованным, ее надо оказывать через СОНКО
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96975 от 07.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995
Минкультуры России: Приказ № 526 от 31.03.2015
Росархив: Приказ № 236 от 20.12.2019
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