Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Если вам вернули ковидный штраф, то он не облагается НДФЛ

Такие правила работают с возвратом штрафов по мнению Минфина.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Эхо ковидной амнистии: штрафы, которые возвращаются властями, НДФЛ не облагаются. Такое объяснение выпустил Минфин.

Мобилизованные могут не платить имущественные налоги за этот год к 1 декабря. ФНС подтвердила.

Рассказываем, насколько кардинально изменится упрощенка с 2023 года и почему старые знания по ней вам больше не помогут.

Из горячего: разобрались, что надо учитывать в бизнесе мобилизованных предпринимателей. Ловите статью, которая получилась.

Бюджетникам посвящается: что изменилось в 1С:БГУ? Небольшой обзор.

Все про расчеты с внештатниками – на вебинаре 8 ноября!

Узнать, как сэкономить при сотрудничестве с ИП, самозанятыми и физлицами по ДГПХ, и при этом остаться в рамках правового поля, не опасаясь вопросов от ФНС, можно на бесплатном вебинаре Рокет Ворк 8 ноября в 11:00.

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События

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Дата проведения: 1 ноября, вторник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Личная безопасность главного бухгалтера (бухгалтера) на предприятии

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?

Дата проведения: 31 октября, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: с 01.09.2022 и с 2023 г.: толкование и применение»

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска

Дата проведения: 28 октября, пятница

Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски

Дата проведения: 28 октября, пятница

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 октября, пятница

НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»

Дата проведения: 28 октября, пятница

Статьи

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В статье будет рассмотрены правила перехода, а также перечислены организации, которые могут перейти на исчисление авансового платежа по фактической прибыли, а также уведомление налогового органа и сроки подачи документа.

– Что нового ждет бухгалтера в 1С:БГУ? Обзор изменений

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– Частичная мобилизация предпринимателей и учредителей бизнеса: что важно знать и что изменилось

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– Отражаем корректировку НДС в книге покупок. Как она повлияет на декларацию по НДС?

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– Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет. А до каких еще очередь не дошла

Поговорим об обязательной маркировке, о дальнейших обязательствах маркировки, которые наступят с 2023, а также информацию о товарах, маркировка которых производится на добровольной основе из-за экспериментального этапа.

– Карточка дня. Что сдать и заплатить 25 октября

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– Как сделать групповой перенос вычета НДС в 1С: инструкция

Подходит пора нового отчётного периода, а значит, и срок подачи декларации по НДС. Сегодня поговорим о переносе вычета по НДС в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95569 от 04.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы учесть в расходах благотворительную помощь мобилизованным, ее надо оказывать через СОНКО

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96975 от 07.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ

Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995

Минкультуры России: Приказ № 526 от 31.03.2015

Росархив: Приказ № 236 от 20.12.2019

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