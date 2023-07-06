«Утренний бухгалтер» № 5426. Перевыпустить КЭП можно удаленно, но есть одно но...

Чтобы удаленно перевыпустить электронную подпись руководителя, нужно использовать старый токен, на котором ранее была записана КЭП, записать электронную подпись на новый токен не получится — разъясняют налоговики.
Роструд запустил сервис по регулированию трудовых споров: через него сотрудники смогут оповестить работодателя о нарушениях, не прибегая к жалобе в трудовую инспекцию.
Правомерность применения льготы по НДС в общепите в 2024 году будут оценивать по зарплате за 2023 год.
Кассир пункта обмена валют ограбил московского предпринимателя на 35 млн рублей.
ФНС обновила декларацию по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки. Новую форму нужно использовать с 1 августа.
Гослужащим запретили использовать устройства iPhone в служебных целях. За ними может следить американское Агентство национальной безопасности.
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Трудовая инспекция оштрафует на 50 000 рублей, если в компании нет обязательных кадровых документов.
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Ежемесячно до 25 числа надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Но за последний месяц квартала можно не сдавать.
— Трудовой договор с дистанционным (надомным) сотрудником. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заключить трудовой договор с надомным сотрудником и какие он содержит нюансы.
— Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец
Приведем полный список документов с пояснениями и бланками.
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Новости
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3 При продаже криптовалюты надо платить НДФЛ с разницы между доходами и расходами. Или налог по УСН
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9 Изменилась декларация по акцизам на алкоголь
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11 Энергетическая компания «Т Плюс» выплатит дивиденды за 2022 год
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15 Офисы криптобиржи Binance обыскивают в Австралии
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20 Курс евро превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года
21 Вице-премьер Голикова: бедность снизилась в 76 регионах
22 Перевыпустить КЭП через личный кабинет можно только на старый токен
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Мероприятия
УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 6 июля, четверг
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Налоговый контроль 2023: выездная налоговая проверка в деталях
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Дата проведения: 6 июля, четверг
Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным
Дата проведения: 7 июля, пятница
Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть
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Дата проведения: 10 июля, понедельник
Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание
Дата проведения: 10 июля, понедельник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)
Дата проведения: 11 июля, вторник
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Дата проведения: 11 июля, вторник
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Опубликован официальный приказ МВД.
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— Декларация по водному налогу за 2 квартал 2023: как правильно заполнить
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 908 от 31.12.2004
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7173@ от 07.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если садовый участок используют в бизнесе, земельный налог будет по повышенной ставке
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/7361 от 02.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/38826 от 27.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для льготы по НДС в общепите в 2024 году будут проверять зарплату за 2023 год
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6167@ от 17.05.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/6639@ от 26.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже криптовалюты надо платить НДФЛ с разницы между доходами и расходами. Или налог по УСН
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