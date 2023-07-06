«Утренний бухгалтер» № 5426. Перевыпустить КЭП можно удаленно, но есть одно но...

Чтобы удаленно перевыпустить электронную подпись руководителя, нужно использовать старый токен, на котором ранее была записана КЭП, записать электронную подпись на новый токен не получится — разъясняют налоговики.

Роструд запустил сервис по регулированию трудовых споров: через него сотрудники смогут оповестить работодателя о нарушениях, не прибегая к жалобе в трудовую инспекцию.

Правомерность применения льготы по НДС в общепите в 2024 году будут оценивать по зарплате за 2023 год.

Кассир пункта обмена валют ограбил московского предпринимателя на 35 млн рублей.

ФНС обновила декларацию по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки. Новую форму нужно использовать с 1 августа.

Гослужащим запретили использовать устройства iPhone в служебных целях. За ними может следить американское Агентство национальной безопасности.