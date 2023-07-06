Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5426. Перевыпустить КЭП можно удаленно, но есть одно но...

Нужен старый токен с КЭП.

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Чтобы удаленно перевыпустить электронную подпись руководителя, нужно использовать старый токен, на котором ранее была записана КЭП, записать электронную подпись на новый токен не получится — разъясняют налоговики.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 908 от 31.12.2004

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7173@ от 07.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если садовый участок используют в бизнесе, земельный налог будет по повышенной ставке

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/7361 от 02.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/38826 от 27.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для льготы по НДС в общепите в 2024 году будут проверять зарплату за 2023 год

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6167@ от 17.05.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/6639@ от 26.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже криптовалюты надо платить НДФЛ с разницы между доходами и расходами. Или налог по УСН

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