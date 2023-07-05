«Утренний бухгалтер» № 5425. За неявку в военкомат отберут права

Если не прийти в военкомат по повестке, сведения об ограничении прав на управление автомобилем поступят в единый реестр воинского учета, а далее, в течение суток, в ГИБДД. Такие нормы заложены в приказе МВД.

В Санкт-Петербурге с туристов будут взимать курортный сбор.

ФНС перечислила признаки, по которым компанию заподозрят в маскировке работников под самозанятых.

Налоговики списали взносы ИП 1% за 2022 год. Увидеть актуальное сальдо можно в ЛК физлица.

Если компания при уплате налогов допустила ошибку в поле «Банк получателя», то уточнять платеж не надо — разъясняет ФНС.

До 1 июля 2024 года можно будет сдавать отчетность на сайте ФНС: эксперимент продлили на один год.