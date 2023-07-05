Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5425. За неявку в военкомат отберут права

Опубликован официальный приказ МВД.

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Если не прийти в военкомат по повестке, сведения об ограничении прав на управление автомобилем поступят в единый реестр воинского учета, а далее, в течение суток, в ГИБДД. Такие нормы заложены в приказе МВД.

В Санкт-Петербурге с туристов будут взимать курортный сбор.

ФНС перечислила признаки, по которым компанию заподозрят в маскировке работников под самозанятых.

Налоговики списали взносы ИП 1% за 2022 год. Увидеть актуальное сальдо можно в ЛК физлица.

Если компания при уплате налогов допустила ошибку в поле «Банк получателя», то уточнять платеж не надо — разъясняет ФНС.

До 1 июля 2024 года можно будет сдавать отчетность на сайте ФНС: эксперимент продлили на один год.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56506 от 19.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Матвыгода по беспроцентному займу от работодателя облагается НДФЛ. Но не в этом году

Минфин РФ: Приказ № 86н от 05.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/124369 от 19.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Страховые взносы с выплат иностранцам в 2023 году. Мини-курс

Правительство: Постановление № 530 от 15.07.2010

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/7383@ от 02.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бесплатная раздача угля сотрудникам не облагается НДС и включается в расходы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4284 от 26.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Отгул заранее не дадут, сказал Минтруд. Сначала надо отработать

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8308@ от 26.06.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/385@ от 06.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Еще на год продлили эксперимент по сдаче отчетности через сайт ФНС

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