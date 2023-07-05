«Утренний бухгалтер» № 5425. За неявку в военкомат отберут права

Если не прийти в военкомат по повестке, сведения об ограничении прав на управление автомобилем поступят в единый реестр воинского учета, а далее, в течение суток, в ГИБДД. Такие нормы заложены в приказе МВД.
В Санкт-Петербурге с туристов будут взимать курортный сбор.
ФНС перечислила признаки, по которым компанию заподозрят в маскировке работников под самозанятых.
Налоговики списали взносы ИП 1% за 2022 год. Увидеть актуальное сальдо можно в ЛК физлица.
Если компания при уплате налогов допустила ошибку в поле «Банк получателя», то уточнять платеж не надо — разъясняет ФНС.
До 1 июля 2024 года можно будет сдавать отчетность на сайте ФНС: эксперимент продлили на один год.
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности начисления и уплаты страховых взносов с доходов иностранных специалистов.
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5 Отгул заранее не дадут, сказал Минтруд. Сначала надо отработать
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11 На ЕНС висит отрицательное сальдо и исчезли платежи прошлых лет. Бухгалтера заваливают требованиями
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13 💝 Чтобы получать декретные в 2024 году, женщина-ИП должна уплатить добровольный взнос в 2023 году
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16 🙈 Бухгалтеры обсуждают странный метод оптимизации взносов в малом бизнесе. На самом деле никакой оптимизации нет
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18 👉 Все актуальные для бухгалтеров кодексы теперь на «Клерке». Абсолютно бесплатно
19 Можно вернуть с ЕНС деньги, перечисленные туда другим лицом
20 Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает
21 💣Появился сервис, который переводит гневные мысли в вежливое деловое письмо. Бухгалтерам пригодится при переписке с налоговой
22 Неправильно указали банк получателя в платежке на налоги? Это неважно
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25 🤷♀️Бухгалтеры без опыта ищут работу. Новичкам говорят, что устраиваться некуда
26 Половина россиян не собираются работать в компаниях, где проходят собеседования: итоги опроса
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Мероприятия
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Дата проведения: 5 июля, среда
Заполнение ЕФС-1 и правила расчета страхового стажа
Дата проведения: 5 июля, среда
УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 6 июля, четверг
Российские офшоры: льготы и как зарегистрироваться
Дата проведения: 6 июля, четверг
Налоговый контроль 2023: выездная налоговая проверка в деталях
Дата проведения: 6 июля, четверг
Налоговая массово шлет требования: как отвечать
Дата проведения: 6 июля, четверг
Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным
Дата проведения: 7 июля, пятница
Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть
Дата проведения: 7 июля, пятница
Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут
Дата проведения: 10 июля, понедельник
Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание
Дата проведения: 10 июля, понедельник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56506 от 19.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Матвыгода по беспроцентному займу от работодателя облагается НДФЛ. Но не в этом году
Минфин РФ: Приказ № 86н от 05.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/124369 от 19.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Страховые взносы с выплат иностранцам в 2023 году. Мини-курс
Правительство: Постановление № 530 от 15.07.2010
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/7383@ от 02.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Бесплатная раздача угля сотрудникам не облагается НДС и включается в расходы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4284 от 26.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Отгул заранее не дадут, сказал Минтруд. Сначала надо отработать
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8308@ от 26.06.2023
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/385@ от 06.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Еще на год продлили эксперимент по сдаче отчетности через сайт ФНС
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