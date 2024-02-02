Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5570. Налоговики модернизируют справку о сальдо ЕНС по просьбе бизнеса

В справку о сальдо ЕНС добавят расчет пеней.

В 1 квартале 2024 года налоговики обещают внедрить новую форму справки о сальдо ЕНС, в ней будет расчет пеней.

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Как бухгалтерам платить взносы на травматизм в 2024 году: образец платежки.

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Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

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Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец

Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.

Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку. Мини-курс

Как проходит процедура сверки с органами власти, осуществляющими первичный воинский учет и как компании отчитаться перед военкоматами, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Новости

1 Уплату НДФЛ с дивидендов по акциям хотят сделать по месту прописки физлиц

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3 Как уплатить налоги за третье лицо в 2024 году

4 Какие налоги должны платить блогеры

5 Депутаты предложили отменить НДС на благотворительные товары

6 С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%

7 Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,95 млрд

8 ❗ По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней

9 Банки будут вычислять нерезидентов по геолокации

10 Эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей начнется с 1 июля

11 Турецкие банки начали закрывать счета российским клиентам

12 Вкладчиков проинформируют об истечении срока депозита

13 Минимальную сумму долга для банкротства компаний увеличат до 2 млн рублей

14 В счете-фактуре прослеживаемые товары в составе работ не обязательно прописывать отдельно

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16 Ошибки в ЕГРН будут исправлять за один месяц

17 Объявленный сотруднику выговор не вносят в трудовую книжку

18 Что изменится в годовой отчетности с новыми ФСБУ

19 Минпромторг включит смартфоны в эксперимент по маркировке

20 Состав бухотчетности за 2023 год: что сдавать бухгалтеру

21 ФНС хочет отсудить у IKEA почти 13 млрд рублей

22 Как платить взносы на травматизм в 2024 году: образец платежки

23 🌷 Как заполнять ЕФС-1, восстанавливать НДС по ОС и оформить доплату до МРОТ: разъяснения экспертов

24 Три изменения по НДФЛ-2024, которые уже вступили в силу

25 Власти запустят эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

26 😎 «Клерку» удалось заполучить на конференцию Елену Воробьеву — топового эксперта по расчетам с сотрудниками!

27 Коллекторы будут напоминать о долгах на Госуслугах

28 Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Мероприятия

Что нового в налоговых проверках в 2024 году

Дата проведения: 2 февраля, пятница

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 5 февраля, понедельник

Новое в кадровом и воинском учете – 2024. Изменения в ЕФС-1

Дата проведения: 5 февраля, понедельник

Как изменится НДС в 2024 году

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР

Дата проведения: 7 февраля, среда

Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике

Дата проведения: 7 февраля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5568. Что бухгалтеру по зарплате сделать в феврале 2024 года

Сегодня начался новый месяц, в котором у бухгалтеров будут новые задачи. Ловите напоминалку.

Цитата дня. Про кадровый голод

На фоне роста экономики и развития промышленности в России будет жестокая конкуренция работодателей за сотрудников во всех отраслях.

🔒 Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

Кредит или лизинг: что выгоднее

Все предприниматели стремятся наладить свою работу и сделать ее эффективнее. Нередко у них появляется потребность в обновлении активов, которые используются при ведении бизнеса, но не всегда на это хватает собственных средств. В таком случае банки и лизинговые компании готовы оказать свою помощь. Однако, перед тем как ею воспользоваться, нужно взвесить плюсы и минусы предлагаемых видов поддержки, оценить возможные риски и последствия их использования. О том, на что стоит обратить внимание бизнесмену, который выбирает между кредитом и лизингом, расскажем далее.

🔒 Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам

Как в 2024 году новые правила по НДФЛ повлияли на составление и выдачу расчетных листков по зарплату? Сколько раз в месяц теперь выдавать расчетные листки: один или два? На какую дату заполнять расчетный листок? Какие выплаты включать? Можно ли в 2024 году рассылать расчетные листки по электронной почте или лучше вновь перейти на бумажный вариант? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения расчетных листков по зарплате в 2024 году. Также вы можете скачать бланки расчетных листков расшифровкой полей.

Какие пенсии и другие денежные выплаты, получаемые пенсионерами, будут облагаться налогом в 2024 году: четыре случая

По общему правилу все доходы, которые получают граждане, облагаются НДФЛ. А освобождаются от налога лишь те доходы, которые прямо указаны в законе (ст. 217 НК).

Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

Штраф за недостоверные сведения в отчетности предусмотрен статьей 126.1 НК. Под понятие «недостоверные сведения» подпадают любые неверные или неточные данные.

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Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб.

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Кто и когда должен платить НДС на УСН

Как отвечать на налоговое требование, чтобы не попасть в ловушку налоговиков

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Бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день

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Резюме

Трибуна

Как продвигаться с помощью видео. Как снимать, о чем и для каких площадок

Как правильно удерживать НДФЛ при работе с иностранцами дистанционно?

Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей

Когда списывать кредиторскую задолженность поставщика исключённого из ЕГРЮЛ?

Два способа получить наследство без долгов. Расскажу подробнее про оба

Будут ли в этом году штрафы за уведомления по налогам?

Два новых дела по субсидиарке. Вменяют создание зеркальной компании

Как исправить ошибку в заявлении на патент ИП на розницу?

Кратко за день: турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

Как правильно оформить документы в факторинговых операциях?

Факторный анализ. Что это такое и как его проводить

Как отразить в 1С покупку валюты в авансовом отчете?

Как правильно оформить увольнение сотрудника по договору ГПД?

Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки

Как определить срок полезного использования с ускоренной амортизацией?

Какой банк предлагает стационарные кассовые системы для интеграции с 1С?

Можно ли списать невостановленный НДС авансов проводкой 91.2 к 76 ав?

Можно ли распределить дивиденды без указания конкретного года прибыли?

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Какие годы учитываются при продлении больничного для декретного отпуска?

Документы

ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А74-13/09 от 06.10.2009

МНС РФ: Письмо № 04-3-01/500@ от 12.08.2004

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/47771 от 17.06.2021

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/13109@ от 03.10.2022

Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 29 от 16.02.1998

ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/7654@ от 11.05.2012

ФНС РФ: Письмо № КЕ-3-3/142@ от 25.01.2011

Конституционный Суд РФ: Постановление № 34-П от 27.12.2012

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-208 от 16.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Объявленный сотруднику выговор не вносят в трудовую книжку

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/120014 от 12.12.2023

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Как правильно заполнить трудовую книжку

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Согласие на предоставление персональных данных третьим лицам

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Помогите ответить, жутко принципиальному бухгалтеру?

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Аренда автомобиля у физ лица в 1с

Расходы в ДНР

НДФЛ и страховые взносы с 01.01.2024 при выплате суточных водителям, которым установлен разъездной характер работы

Ндс 10%

Патентная система, аренда

Отчет по охране труда в центр занятости

Сдала декларацию теперь не пойму что конкретно оплачивать

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Цифровой рубль для налогового контроля

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Отпуска

Когда сотрудник может перенести свой отпуск, обозначенный в графике

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Но сотрудник может перенести свой отпуск на другой срок при согласии на это работодателя.

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IT_АНГЕЛ
Отчетность

И снова здравствуйте! Какие планы на будущее, мистер Смит?

В последнее время по разным причинам не могла поддерживать прежнюю активность. Нашей компании снова пришлось приехать в Краснодар, чтобы на месте провести ИТ- и Бизнес-аудит клиента. Понимаю, что это не оправдание, поэтому буду стараться снова активно вести свой блоги и делиться интересными материалами.

И снова здравствуйте! Какие планы на будущее, мистер Смит?
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Личные финансы

Пребывание за рубежом не избавит от уплаты штрафа

Нахождение за рубежом не избавит от уплаты штрафа, заявил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. По его словам, у нарушителя будут изымать оставшееся в России имущество.

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Обучение для бухгалтеров

В Трибуне вспоминают «самолетики» и проводят бухгалтерский ликбез

Главред «Клерка» вспоминает свою учебу бухучету и удивляется, что бухгалтеры, которые учатся сейчас, не знают элементарных понятий.

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Общество

Без радуги и усатой женщины. В России завели первое дело за радугу

В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережку в виде лягушки, окрашенной в цвета радуги.

Без радуги и усатой женщины. В России завели первое дело за радугу
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Инвестиции

«СПБ Биржа» отказалась от одного из вариантов разблокировки активов

«СПБ Биржа» решила не продлевать действие лицензии, которую Минфин США выдал на завершение операций с площадкой. Такой вариант был в одной из стратегий разблокировки активов.

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Некоммерческие организации

У 60 тысяч НКО будут бессрочные пониженные тарифы по страховым взносам

Социально ориентированные и религиозные организации сохранят льготные тарифы по уплате страховых взносов в размере 7,6%.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Законопроекты

Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

У региональных властей появится право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.

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Электронные подписи

Россия и Беларусь признали электронные подписи при трансграничном ЭДО

Кабмин утвердил правила признания электронных цифровых подписей. Ими можно заверять юридически значимые документы в рамках торговли между РФ и Республикой Беларусь.

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Трудовое право

За дежурство на дому в выходные дни сотрудникам положена двойная оплата

Если работодатель устанавливает сотрудникам дежурства в выходной день, то он должен оплачивать это время, причем в двойном размере.

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Патенты на интеллектуальную собственность

Досудебные расходы в спорах с Роспатентом или Минсельхозом можно вернуть

Выигравшая сторона может в административном порядке взыскать с проигравшего понесенные расходы в спорах о защите прав.

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Бухгалтерская отчетность

Что включают в пояснительную записку к бухотчетности

Пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской отчетности. Ее составляют для заинтересованных лиц (учредителей, инвесторов и т. д.), чтобы более подробно разъяснить финансовую ситуацию в компании.

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Бесплатно с НДС

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс

На определенные категории товаров или вид услуг установлена пониженная налоговая ставка. Не просто 10%, а 0%. Несмотря на это, нужно продолжать отчитываться за НДС. А свое право на применение нулевой ставки еще надо подтвердить.

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Наличные деньги

Объем наличных в обращении вырос на 2 трлн рублей

Наличные деньги на руках у населения в 2023 году превысили 18 трлн рублей.

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Как переехать в Лондон? Как получить ВНЖ по Global Talent в Великобритании

Переезд в Лондон, ставший мечтой многих, возможен через различные виды виз, предоставляемых Великобританией. Каждый из них имеет свои особенности и требования.

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В 2023 году из ЕГРЮЛ исключили 173 тысячи компаний

Еще 275 тысяч организаций должны самостоятельно предоставить актуальную информацию в ЕГРЮЛ, иначе бизнес исключат из реестра.

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Учет доходов

Что относится к дивидендам? О чем говорит кодекс

Что, исходя из правовой нормы, относится к дивидендам для налоговых правоотношений.

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Самозанятые

Самозанятые. Как распознать подмену

Скользкая тема, мы много говорим отрос, какие критерии являются основными для возможных доначислений со стороны фискалов.

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Бухгалтеры

Бухгалтерский ликбез: дебет слева, кредит справа или зачем бухгалтеру «самолетики»

Не могу причислить себя к поколению бухгалтеров старой школы, нахожусь скорее посерединке. Во время моего обучения классическая бухгалтерская школа стала почти прошлым, а онлайн-образование еще не превратилось в обыденность. Но даже мне странно, что бухгалтеры, которые учатся сейчас, не знают каких-то элементарных понятий.

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