«Утренний бухгалтер» № 5570. Налоговики модернизируют справку о сальдо ЕНС по просьбе бизнеса

— «Утренний бухгалтер» № 5568. Что бухгалтеру по зарплате сделать в феврале 2024 года

Сегодня начался новый месяц, в котором у бухгалтеров будут новые задачи. Ловите напоминалку.

— Цитата дня. Про кадровый голод

На фоне роста экономики и развития промышленности в России будет жестокая конкуренция работодателей за сотрудников во всех отраслях.

🔒 Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

— Кредит или лизинг: что выгоднее

Все предприниматели стремятся наладить свою работу и сделать ее эффективнее. Нередко у них появляется потребность в обновлении активов, которые используются при ведении бизнеса, но не всегда на это хватает собственных средств. В таком случае банки и лизинговые компании готовы оказать свою помощь. Однако, перед тем как ею воспользоваться, нужно взвесить плюсы и минусы предлагаемых видов поддержки, оценить возможные риски и последствия их использования. О том, на что стоит обратить внимание бизнесмену, который выбирает между кредитом и лизингом, расскажем далее.

🔒 Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

— Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам

Как в 2024 году новые правила по НДФЛ повлияли на составление и выдачу расчетных листков по зарплату? Сколько раз в месяц теперь выдавать расчетные листки: один или два? На какую дату заполнять расчетный листок? Какие выплаты включать? Можно ли в 2024 году рассылать расчетные листки по электронной почте или лучше вновь перейти на бумажный вариант? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения расчетных листков по зарплате в 2024 году. Также вы можете скачать бланки расчетных листков расшифровкой полей.

— Какие пенсии и другие денежные выплаты, получаемые пенсионерами, будут облагаться налогом в 2024 году: четыре случая

По общему правилу все доходы, которые получают граждане, облагаются НДФЛ. А освобождаются от налога лишь те доходы, которые прямо указаны в законе (ст. 217 НК).

— Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

Штраф за недостоверные сведения в отчетности предусмотрен статьей 126.1 НК. Под понятие «недостоверные сведения» подпадают любые неверные или неточные данные.