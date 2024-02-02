«Утренний бухгалтер» № 5570. Налоговики модернизируют справку о сальдо ЕНС по просьбе бизнеса

В 1 квартале 2024 года налоговики обещают внедрить новую форму справки о сальдо ЕНС, в ней будет расчет пеней.
Утренний бухгалтер
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Что сдавать бухгалтеру за 2023 год: состав бухотчетности — таблица в закладки.
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Как бухгалтерам платить взносы на травматизм в 2024 году: образец платежки.
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Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.
— Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.
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— За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.
Новости
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6 С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%
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Мероприятия
Что нового в налоговых проверках в 2024 году
Дата проведения: 2 февраля, пятница
Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС
Дата проведения: 5 февраля, понедельник
Новое в кадровом и воинском учете – 2024. Изменения в ЕФС-1
Дата проведения: 5 февраля, понедельник
Дата проведения: 6 февраля, вторник
Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ
Дата проведения: 6 февраля, вторник
Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР
Дата проведения: 7 февраля, среда
Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике
Дата проведения: 7 февраля, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5568. Что бухгалтеру по зарплате сделать в феврале 2024 года
Сегодня начался новый месяц, в котором у бухгалтеров будут новые задачи. Ловите напоминалку.
— Цитата дня. Про кадровый голод
На фоне роста экономики и развития промышленности в России будет жестокая конкуренция работодателей за сотрудников во всех отраслях.
🔒 Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.
— Кредит или лизинг: что выгоднее
Все предприниматели стремятся наладить свою работу и сделать ее эффективнее. Нередко у них появляется потребность в обновлении активов, которые используются при ведении бизнеса, но не всегда на это хватает собственных средств. В таком случае банки и лизинговые компании готовы оказать свою помощь. Однако, перед тем как ею воспользоваться, нужно взвесить плюсы и минусы предлагаемых видов поддержки, оценить возможные риски и последствия их использования. О том, на что стоит обратить внимание бизнесмену, который выбирает между кредитом и лизингом, расскажем далее.
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Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
— Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам
Как в 2024 году новые правила по НДФЛ повлияли на составление и выдачу расчетных листков по зарплату? Сколько раз в месяц теперь выдавать расчетные листки: один или два? На какую дату заполнять расчетный листок? Какие выплаты включать? Можно ли в 2024 году рассылать расчетные листки по электронной почте или лучше вновь перейти на бумажный вариант? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения расчетных листков по зарплате в 2024 году. Также вы можете скачать бланки расчетных листков расшифровкой полей.
— Какие пенсии и другие денежные выплаты, получаемые пенсионерами, будут облагаться налогом в 2024 году: четыре случая
По общему правилу все доходы, которые получают граждане, облагаются НДФЛ. А освобождаются от налога лишь те доходы, которые прямо указаны в законе (ст. 217 НК).
— Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу
Штраф за недостоверные сведения в отчетности предусмотрен статьей 126.1 НК. Под понятие «недостоверные сведения» подпадают любые неверные или неточные данные.
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Документы
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А74-13/09 от 06.10.2009
МНС РФ: Письмо № 04-3-01/500@ от 12.08.2004
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/47771 от 17.06.2021
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/13109@ от 03.10.2022
Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 29 от 16.02.1998
ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/7654@ от 11.05.2012
ФНС РФ: Письмо № КЕ-3-3/142@ от 25.01.2011
Конституционный Суд РФ: Постановление № 34-П от 27.12.2012
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-208 от 16.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Объявленный сотруднику выговор не вносят в трудовую книжку
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