Собрали для вас сроки отчетов и налогов в феврале. Забирайте в закладки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Когда бухгалтеру нужно сдать уточненку по РСВ, собрали критические ошибки.
СФР разъснил, как откорректировать ЕФС-1 на декретниц.
Роструд: работодатель не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней.
Данные из уведомлений по ЕНП и декларации по УСН могут не совпадать.
Как разобраться с ФСБУ «Аренда», узнаете здесь.
ФНС напоминает, как уплатить налоги за третье лицо.
ЦБ расширил список банков, участвующих в пилоте цифрового рубля: подключатся еще 17 кредитных организаций.
💥 Совет от редакции: как изменился НДС в 2024 году и что бухгалтеру важно учесть в работе, узнаете на бесплатном вебинаре 6 февраля в 10:00 мск. Записаться.
⚡️ Бухучет аренды и лизинга в 2024 году
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 7 февраля 11:00 МСК
Алексей Иванов — к.э.н., соразработчик ФСБУ, создатель крупнейшего тг-канала о бухгалтерии «Переводчик с бухгалтерского» поможет разобраться в нюансами применения ФСБУ 25/2018.
Программа:
Зачем нужен отдельный стандарт по аренде.
Объекты учета аренды.
Критерии признания объектов учета аренды.
Кто может не применять ФСБУ 25/2018.
Учет у арендатора (лизингополучателя).
Упрощенный порядок учета аренды (лизинга).
Учет у арендодателя.
Послабления в учете аренды.
Раскрытие информации об аренде.
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Разборы законов
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Мероприятия
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Дата проведения: 2 февраля, пятница
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Дата проведения: 5 февраля, понедельник
Дата проведения: 6 февраля, вторник
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Резюме
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Трибуна
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Как распределить дивиденды за 2023 год, если изменились доли?
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Документы
Роструд: Информация № от 25.01.2023
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Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-22966/2016 от 24.08.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12186/2020 от 17.08.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя
Госстандарт России: Постановление № 529-ст от 14.12.2001
Минфин РФ: Письмо № 03-13-12/110180 от 17.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин объяснил, какой акциз платят производители сладкого пива
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/80853 от 25.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80857 от 25.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/80771 от 25.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-10/80761 от 24.08.2023
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Утренний бухгалтер
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