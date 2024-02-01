— Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку. Мини-курс

Как проходит процедура сверки с органами власти, осуществляющими первичный воинский учет и как компании отчитаться перед военкоматами, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

— За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

— ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

— Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс

Ежемесячное пособие за ребенком до 1,5 лет одному из родителей платит СФР. При этом до 2024 года нельзя было одновременно работать и получать пособие. С этого года ситуация полностью поменялась (поправки в ТК от 19.12.2023 № 614-ФЗ). Подробности объясняем в мини-курсе.

— Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.