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«Утренний бухгалтер» № 5568. Что бухгалтеру по зарплате сделать в феврале 2024 года

Сегодня начался новый месяц, в котором у бухгалтеров будут новые задачи. Ловите напоминалку.

Собрали для вас сроки отчетов и налогов в феврале. Забирайте в закладки.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Когда бухгалтеру нужно сдать уточненку по РСВ, собрали критические ошибки.

СФР разъснил, как откорректировать ЕФС-1 на декретниц.

Роструд: работодатель не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней.

Данные из уведомлений по ЕНП и декларации по УСН могут не совпадать.

Как разобраться с ФСБУ «Аренда», узнаете здесь.

ФНС напоминает, как уплатить налоги за третье лицо.

ЦБ расширил список банков, участвующих в пилоте цифрового рубля: подключатся еще 17 кредитных организаций.

💥 Совет от редакции: как изменился НДС в 2024 году и что бухгалтеру важно учесть в работе, узнаете на бесплатном вебинаре 6 февраля в 10:00 мск. Записаться.

⚡️ Бухучет аренды и лизинга в 2024 году

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 7 февраля 11:00 МСК

Алексей Иванов — к.э.н., соразработчик ФСБУ, создатель крупнейшего тг-канала о бухгалтерии «Переводчик с бухгалтерского» поможет разобраться в нюансами применения ФСБУ 25/2018.

Программа:

  • Зачем нужен отдельный стандарт по аренде.

  • Объекты учета аренды.

  • Критерии признания объектов учета аренды.

  • Кто может не применять ФСБУ 25/2018.

  • Учет у арендатора (лизингополучателя).

  • Упрощенный порядок учета аренды (лизинга).

  • Учет у арендодателя.

  • Послабления в учете аренды.

  • Раскрытие информации об аренде.

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Разборы законов

Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку. Мини-курс

Как проходит процедура сверки с органами власти, осуществляющими первичный воинский учет и как компании отчитаться перед военкоматами, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс

Ежемесячное пособие за ребенком до 1,5 лет одному из родителей платит СФР. При этом до 2024 года нельзя было одновременно работать и получать пособие. С этого года ситуация полностью поменялась (поправки в ТК от 19.12.2023 № 614-ФЗ). Подробности объясняем в мини-курсе.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

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10 Банки предотвратили 20 млн попыток украсть деньги клиентов

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Мероприятия

Согласовать за 60 секунд: безбумажный документооборот

Дата проведения: 1 февраля, четверг

ФСБУ 25 «Аренда»: практические примеры для бухгалтеров

Дата проведения: 1 февраля, четверг

10 самых важных дел бухгалтера в феврале. Новые правила

Дата проведения: 1 февраля, четверг

Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации

Дата проведения: 1 февраля, четверг

Что нового в налоговых проверках в 2024 году

Дата проведения: 2 февраля, пятница

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 5 февраля, понедельник

Новое в кадровом и воинском учете – 2024. Изменения в ЕФС-1

Дата проведения: 5 февраля, понедельник

Как изменится НДС в 2024 году

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5567. Не забудьте сдать второе ЕНП-уведомление по НДФЛ

Если в 2023 году бухгалтеры сдавали одно уведомление по ЕНП в месяц до 25 числа, то с 2024 года уведомлений два.

🔒 За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

🔒 Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку. Мини-курс

Как проходит процедура сверки с органами власти, осуществляющими первичный воинский учет и как компании отчитаться перед военкоматами, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

💰Как бухгалтеру получать дополнительный доход за своих клиентов в 2024 году

Если вы уже опытный бухгалтер и ведете несколько компаний или только начинаете свою профессиональную карьеру, всегда можно рассчитывать на дополнительный доход. Стать партнером Тинькофф Бизнеса и начать зарабатывать можно уже сейчас.

Цитата дня. Про Рунет, который упал

30 января вечером произошел глобальный сбой Рунета, миллионы сайтов не открывались два часа. Эксперты обсуждают проблему и ищут виноватых.

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Можно ли принять сканы первичных документов к учету

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Регистрируйтесь на вебинар с экспертом по налогообложению 19 февраля. Начало в 10:00 (мск), продолжительность вебинара – 2 часа

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Резюме

Трибуна

Ключевая ставка. Когда ставка будет ниже?

Как правильно учесть в бухгалтерии подарок бенефициару от директора?

IPO Делимобиль, стоимость одного автомобиля, или какой реально будет допэмиссия

Как правильно начислять зарплату ВКС с января 2022?

Почему в личном кабинете не отображаются справки 2-НДФЛ?

Можно ли без договора взыскать деньги? Как думаете?

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Как успешно сдать 6-НДФЛ благодаря помощи неравнодушных людей?

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Как распределить дивиденды за 2023 год, если изменились доли?

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Достаточно ли для ФНС предоставить уведомление о переходе на УСН?

Документы

Роструд: Информация № от 25.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам

Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-22966/2016 от 24.08.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12186/2020 от 17.08.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя

Госстандарт России: Постановление № 529-ст от 14.12.2001

Минфин РФ: Письмо № 03-13-12/110180 от 17.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин объяснил, какой акциз платят производители сладкого пива

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/80853 от 25.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80857 от 25.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/80771 от 25.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-10/80761 от 24.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/80765 от 24.08.2023

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РАССЫЛКА428 612 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Общество

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,95 млрд

Богатейшие россияне заработали с начала года более $7,95 млрд, подсчитал Bloomberg. Это следует из опубликованного агентством Индекса миллиардеров, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

2
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Не упустите билеты со скидкой! Ждем всех!

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
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Детские пособия

С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит 630,3 тыс. рублей

16
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Факторный анализ. Что это такое и как его проводить

Доходы, себестоимость, прибыль — показатели, на величину которых влияет множество факторов. Связь между всеми переменными не всегда можно быстро увидеть и просчитать. Чтобы определить важные параметры и их влияние на результирующий показатель, можно использовать факторный анализ. Рассказываем, что такое факторный анализ и как он применяется на практике.

Факторный анализ. Что это такое и как его проводить
5
НДС

Депутаты предложили отменить НДС на благотворительные товары

В России предложили освободить от уплаты налога на добавленную стоимость продукты, которые отдаются на благотворительность. Депутаты хотят стимулировать систему фудшеринга.

19
Логотип РУС
РУС
Банки

Кратко за день: турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

Утром на рынке умеренный позитив. Нефть снизилась до 80,9$. Доллар вырос до 90,2₽.

Кратко за день: турецкие банки начали закрывать счета российских компаний
2
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Самозанятые

Какие налоги должны платить блогеры

Поскольку блогеры получают доход от своей деятельности, ее обязательно нужно зарегистрировать и уплачивать налоги.

261

Записи вебинаров

725
Новые видео от экспертов каждый день
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как уплатить налоги за третье лицо в 2024 году

Перечислить за третье лицо можно любой налог, а также пени и штрафы, но важно правильно заполнить платежное поручение.

281
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Трудовые отношения

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 

Контроль за нелегальной занятостью ужесточился. Разберем, что изменится в 2024 году и чем рискуют заказчики, которые сотрудничают с самозанятыми и перечисляют им вознаграждение от 50 000 руб. в месяц.

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 
425
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Субсидиарная ответственность

Два новых дела по субсидиарке. Вменяют создание зеркальной компании

📌Недавно мне доверили ведение пары новых дел по субсидиарной ответственности. Буду выстраивать позицию защиты бывших руководителей ООО.

57
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Право

Два способа получить наследство без долгов. Расскажу подробнее про оба

Долги наследодателя переходят к наследникам в пределах стоимости принятого наследства. А есть способ принять только наследство? Да есть, но все, как всегда, не просто так.

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Бухгалтеры

Компания может обойтись и без главного бухгалтера

Трудовое законодательство не обязывает иметь в штате главного бухгалтера.

2
298
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igotosochi
Инвестиции

Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей

1 февраля, значит пора парафинить сноуборд и подводить итоги января! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 31 месяц позади. Погнали!

Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей
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НДФЛ

Уплату НДФЛ с дивидендов по акциям хотят сделать по месту прописки физлиц

Сейчас налоговые агенты платят НДФЛ по месту своего учета за всех получателей дохода, независимо от места их проживания. Вернее, платят все ЕНП на ЕНС, но в уведомлениях указывают свой ОКТМО, а не ОКТМО прописки физлиц. Это хотят поменять.

3
155
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Как продвигаться с помощью видео. Как снимать, о чем и для каких площадок

Видеоконтент — один из маркетинговых трендов 2024 года. С помощью видео юрист может успешно продвигаться в интернете и получать клиентов. Что для этого нужно — рассказываю в статье.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Когда подаются уведомления и пополняется ЕНП после расчета зарплаты?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сегодня посчитали зарплату за вторую половину января 2024(16-31) и подали к выплате на 01.02.24. Когда подаётся уведомление и когда пополнение ЕНП (на сумму НДФЛ). Спасибо

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Налоги, взносы, пошлины

Бизнес заплатил 318,8 млрд рублей по налогам на сверхприбыль

Объем поступлений превзошел ожидания Минфина. Власти собирались получить 300 млрд рублей.

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Законопроекты

Депутаты приняли закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ власти смогут конфисковывать имущества и лишать почетных званий.

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Бесплатно с Заем

Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец

Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.

Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
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Интеллектуальные права

Как зарегистрировать ПО в Роспатенте в 2024 году: пошаговая инструкция на примерах

Регистрация программ для ЭВМ и баз данных нужна не только для получения красивого свидетельства, но и для того, чтобы открыть конкретные возможности для бизнеса. Зарегистрировать ПО можно в двух государственных органах России.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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