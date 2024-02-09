Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5575. Отчеты и налоги в феврале 2024: бухгалтеру в закладки

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

Какую отчетность надо сдать и какие налоги и взносы заплатить в феврале 2024 года: таблица

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год, иначе этот несостоявшийся вычет просто «сгорит».

Законопроект: в супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

Где бухгалтеру-аутсорсеру искать клиентов, узнаете здесь.

ФНС напоминает: до 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год.

Необычный способ заработка нашли в интренете: предлагаю поработать вместо меня.

🔥Где бухгалтеру найти платежеспособных клиентов — это самый частый запрос!

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Разборы законов

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Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Как определить стоимость ОС, которое приобрели не за деньги. Мини-курс

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Работа в выходной: можно ли «поменять» отгул на двойную оплату. Мини-курс

Разберемся, как бухгалтер должен повести себя в ситуации, когда сотрудник сначала согласился отработать в выходной, и получил за это один оклад и отгул, а потом попросил заменить отгул на двойную оплату.

🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии-2024 за один день

Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»14 марта в Москве.

В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

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Новости

1 Администрация Перми ищет компанию для утилизации техники Apple

2 Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

3 Когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане

4 🙆 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате

5 Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

6 Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

7 Назван возраст, с которого надо начинать подготовку к пенсии

8 🌾 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

9 Мегафон повысил тариф в одностороннем порядке и вызвал негодование абонентов

10 Сейчас или никогда: не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год

11 Российский союз промышленников предложил создать нацпроект для решения проблемы с кадрами

12 🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

13 Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

14 Законодатели предложили увольнять чиновников за порочные поступки

15 Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами

16 Миллиардер выиграл суд у беременной домработницы, оставив ее без выплат

17 Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

18 Назван самый настойчивый мошенник января

19 Самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

20 🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

21 Предлагаю поработать вместо меня. В интернете появился новый вид вакансий

22 🚑 Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС

23 До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год

24 Курортный сбор хотят продлить еще на 5 лет

Мероприятия

Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру

Дата проведения: 9 февраля, пятница

Отчетность за 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ

Дата проведения: 12 февраля, понедельник

Все новые правила по охране труда и СИЗ-2024

Дата проведения: 12 февраля, понедельник

ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы

Дата проведения: 12 февраля, понедельник

Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми

Дата проведения: 13 февраля, вторник

Каждый бухгалтер желает знать

Дата проведения: 14 февраля, среда

Структурирование группы компаний. ННП и зарплатные налоги: риски и возможности

Дата проведения: 14 февраля, среда

Выходим на маркетплейсы: как организовать учет

Дата проведения: 14 февраля, среда

Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ

Дата проведения: 14 февраля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5574. Кому придется сдавать ЕФС-1 в феврале 2024 года

В связи с изменением правил и появлением новых кодов, случаев, когда надо сдать отчет, стало больше.

Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году

В текущем году власти планируют увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Поговорим о том, как проверяют компании, к каким отраслям приковано внимание налоговиков и как вести деятельность, чтобы избежать доначислений и штрафов.

КУБ дня. Про перссведения и переживания бухгалтеров

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

🔒 Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.

Блоги компаний

Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах

Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность

Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять

ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

НДС в 2024 году: основные нововведения

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма

Российскому бизнесу придется платить больше за экспатов

Как отменить регистрацию ООО

Маркировка пива: что меняется в 2024

Топ-3 онлайн-сервиса для управленческого учета

Вакансии

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Резюме

Трибуна

Было ли нарушением не сдавать персонифицированные сведения?

Что за пометки РК 24052 в таблице МРОТ по регионам?

Где найти данные о среднеотраслевой зарплате по регионам за 2024 год?

Как рассчитываться по аренде при приостановка операций?

Где найти VIP-клиентов? И как их удержать

Можно ли уменьшить налоги за 1 квартал 2023 года на УСН?

Мобильные переводы теперь доступны и в ОАЭ. Сколько можно перевести и через какие банки

Как вы объяснили высокую долю расходов в доходах за год?

⭐️Какой бизнес можно масштабировать? 5 главных критериев

Можно ли учесть расходы на приглашение посторонних специалистов?

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Полагается ли отпуск перед родами?

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

Можно ли начислить зарплату сотрудникам февралем 2024, а не июнем 2023?

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным

Как оформить запись о приеме на работу в бумажной трудовой книжке?

❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!

Как списать устаревшее оборудование банкротящегося микропредприятия?

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Рискую ли я, выплачивая дивиденды частями в течение 60 дней?

Документы

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Ошибка прошлых лет в курсовых разницах

6-НДФЛ за 2023, Приложение 1 к разделу 2

Переход на УСН

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Больничный лист по основному месту работы и по совместительству

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Платежи за пользование недрами

Оформление на работу гражданина республики Беларусь

Мораторные пени с 01.04.22 по 30.10.22

Уведомление об изменении порядка исчисления авансовых пл. по налогу на прибыль

Уведомление после платежек 02

Материальная выгода и взаимозависимые лица

Налоговые каникулы для ИП в Москве 2024

Декларация усн

Расчет больничного

Код трудовой функции в 1С

Порядок заполнения сведения о доходах за 2023г.(договор ГПХ)

Перепродажа неисключительных прав

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Выплата доли наследникам

РАССЫЛКА429 139 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым

Жил-был программист. Вернее, жил-то он жил, но нас больше интересует его работа. Работал он на одной фирме, которая занималась производством и оптовой торговлей. Был он там долгие годы единственным и неповторимым.

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым
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Социальный вычет

Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.

463
Регистрация ИП

Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

Для регистрации себя в качестве ИП надо будет заполнять заявление по новой форме. Поправка связаны с тем, что ранее в регистрационных формах не было возможности как-то зафиксироваться как глава КФХ.

219
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли погасить отрицательный ЕСН перед подачей корректировки по НДФЛ?

Здравствуйте, скажите, как подать корректировочное уведомление по НДФЛ, если в настоящее время есть отрицательное сальдо ЕСН (есть требование просроченное, но нет денег пока платить)?

2
5

Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России

Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет. Такие письма получили уже «сотни» россиян.

350
ФСБУ Аренда

По каким договорам аренды не надо применять ФСБУ 25/2018

Не всякий договор аренды подпадает под нормы ФСБУ 25/2018. Не создавайте себе лишней работы – вчитывайтесь в стандарт.

682
Социальные пособия

Изменили правила для пособий родителям детей-инвалидов

С 2024 года пособие по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами детства в размере 10 тыс. рублей могут получать не только неработающие родители (как это было раньше), но и работающие.

1
1,1 тыс.

Записи вебинаров

734
Новые видео от экспертов каждый день
Валюта

Кредиты компаний в юанях выросли в 3,6 раза

Китайская валюта активно заменяет «токсичные» доллары и евро. В юанях экспортерам выгоднее кредитоваться, чем в рублях.

171
Бесплатно с Кадровый учет

Табель учета рабочего времени в 2024 году

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

Табель учета рабочего времени в 2024 году
273

До 3 июня надо подать отчет о движении денег по зарубежным счетам за 2023 год

Штраф за неподачу - 3 тысячи рублей.

235
Бесплатно с 6-НДФЛ

На что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

На что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс
292

До 1 марта надо подать уведомление об участии в иностранных организациях

Штраф за неподачу такого документа - 50 тысяч рублей.

203
Основные средства

Ремонт основных средств: налоги, оформление, проводки

Основные средства составляют значительную долю активов компании. Чтобы обеспечить работоспособность таких объектов, приходится время от времени их ремонтировать. В этой статье мы рассмотрим порядок учета расходов на ремонт основных средств.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бухгалтерская отчетность

Что важно учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерскую отчетность за 2023 год нужно подать в электронном виде до 1 апреля 2024 года. Расскажем, на что обратить особенное внимание и как сдать все документы без стресса и ошибок.

219
Банкротство физических лиц

Россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

В рамках процедуры досудебного банкротства 18 тысячам человек удалось списать задолженность на 6,3 млрд рублей.

172
Алименты

Как ИП платит алименты

Рассказываем, как индивидуальный предприниматель платит алименты, как учитываются выбранный налоговый режим и расходы на ведение предпринимательской деятельности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
198

«Сбер» зарегистрировал товарные знаки в Армении

Санкции не помешали «Сберу» зарегистрировать товарные знаки в Молдове в прошлом году и в Армении — на днях.

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НДФЛ

🔥 НДФЛ: на что обратить внимание в 2024 году

В новом году поменялся расчетный период, сроки уплаты НДФЛ и сдачи налоговых уведомлений. Не запутайтесь в датах!

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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Трудовые отношения

Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян

Для борьбы с нелегальной занятостью Минтруд предложил передавать в Роструд данные о налогоплательщиках, которые относятся к налоговой тайне. Рассказали, как это повлияет на работу с самозанятыми, какие штрафы ждут компании при выявлении нарушений и как обезопасить бизнес.

Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян
284
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

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