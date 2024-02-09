«Утренний бухгалтер» № 5575. Отчеты и налоги в феврале 2024: бухгалтеру в закладки

Какую отчетность надо сдать и какие налоги и взносы заплатить в феврале 2024 года: таблица

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Не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год, иначе этот несостоявшийся вычет просто «сгорит».

Законопроект: в супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

Где бухгалтеру-аутсорсеру искать клиентов, узнаете здесь.

ФНС напоминает: до 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год.

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