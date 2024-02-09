«Утренний бухгалтер» № 5575. Отчеты и налоги в феврале 2024: бухгалтеру в закладки

Какую отчетность надо сдать и какие налоги и взносы заплатить в феврале 2024 года: таблица
Утренний бухгалтер
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Резюме
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-12182 от 29.10.2021
: Федеральный закон № 272-ФЗ от 28.12.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/3129 от 18.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/3195 от 18.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/2611 от 17.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/3042 от 18.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-04-10/2554 от 17.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/2798 от 17.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/2760 от 17.01.2023
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