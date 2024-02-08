«Утренний бухгалтер» № 5574. Кому придется сдавать ЕФС-1 в феврале 2024 года

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в феврале, разделы, которые надо заполнить и сроки сдачи.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Три главные проблемы, которые возникают у компаний и ИП в работе с ЕНС в 2024 году, указали здесь.

Зарплата сотрудника, который работает полный день, не может быть меньше минимальной, увеличенной на районный коэффициент.

ФНС: общепит из новых регионов пока может не платить НДС при любой зарплате сотрудников.

При заключении контрактов рекомендовали проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС.

Минфин: ИП вправе применять ПСН при доставке еды.

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