«Утренний бухгалтер» № 5574. Кому придется сдавать ЕФС-1 в феврале 2024 года

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в феврале, разделы, которые надо заполнить и сроки сдачи.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Три главные проблемы, которые возникают у компаний и ИП в работе с ЕНС в 2024 году, указали здесь.
Зарплата сотрудника, который работает полный день, не может быть меньше минимальной, увеличенной на районный коэффициент.
ФНС: общепит из новых регионов пока может не платить НДС при любой зарплате сотрудников.
При заключении контрактов рекомендовали проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС.
Минфин: ИП вправе применять ПСН при доставке еды.
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— Как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. Мини-курс
Сегодня рассмотрим в мини-курсе, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС.
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🔥Как бухгалтеру зарабатывать больше?
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Резюме
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Документы
Ленинградский районный суд г. Калининграда: Решение № 2-2631/2023 от 05.07.2023
: Федеральный закон № 372-ФЗ от 23.11.2020
: Федеральный закон № 200-ФЗ от 29.05.2023
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-2165/2023 от 07.06.2023
Президент РФ: Указ № 695 от 18.09.2023
Центральный банк РФ: Письмо № 04-45/8582 от 11.09.2023
: Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002
: Федеральный закон № 340-ФЗ от 24.07.2023
: Федеральный закон № 339-ФЗ от 14.07.2022
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6261/2022 от 28.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю
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Утренний бухгалтер
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