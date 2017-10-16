Как считать НДФЛ при продаже зарубежного имущества

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Минфин в своем письме № 03-04-06/60671 от 20.09.2017 разъяснил порядок получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже имущества, находящегося за пределами РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 НК налогоплательщик при определении размера налоговой базы по НДФЛ имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, не превышающем в целом 1 млн. рублей.

При этом подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 НК установлено, что вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Как следует из вышеприведенных положений подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК, место нахождения имущества для целей его применения значения не имеет.