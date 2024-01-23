Мачеха не может оформить отпуск по уходу за ребенком своего мужа

Чтобы уйти в такой отпуск, надо не просто выйти замуж за его отца, но и усыновить ребенка или оформить опеку.
Такое разъяснение дает СФР в письме от 20.12.2023 № 19-02/135648л.
По ТК отпуск по уходу за ребенком могут использовать:
мать;
отец;
бабушка;
дедушка;
другие родственники;
опекуны.
Кто такие родственники, описано в Семейном Кодексе. Они могут быть близкими и дальними. Но мачеха ни к тем, ни к другим не относится.
Лицо, не являющееся ребенку родственником по происхождению, может стать его родственником только в случае его усыновления.
То есть, женщине надо усыновить ребенка мужа или взять его под опеку и только после этого оформлять отпуск по уходу.
Комментарии1
кнопка "в" запала? )))