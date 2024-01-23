Мачеха не может оформить отпуск по уходу за ребенком своего мужа

У мужчины умерла жена при родах. Он женился на другой женщине, которая хотела бы оформить отпуск по уходу за малышом и получать пособие. Но так не получится.

Чтобы уйти в такой отпуск, надо не просто выйти замуж за его отца, но и усыновить ребенка или оформить опеку.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 20.12.2023 № 19-02/135648л.

По ТК отпуск по уходу за ребенком могут использовать:

мать;

отец;

бабушка;

дедушка;

другие родственники ;

опекуны.

Кто такие родственники, описано в Семейном Кодексе. Они могут быть близкими и дальними. Но мачеха ни к тем, ни к другим не относится.

Лицо, не являющееся ребенку родственником по происхождению, может стать его родственником только в случае его усыновления.

То есть, женщине надо усыновить ребенка мужа или взять его под опеку и только после этого оформлять отпуск по уходу.