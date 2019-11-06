Как остановить эмоциональное выгорание? Читать дайджест финансовых новостей под апельсиновое печенье

Существуют 8 симптомов эмоционального выгорания, которые вошли в классификацию Всемирной организации здравоохранения. Вас раздражают клиенты и коллеги? Вот и первый признак этой заразы. А если начались проблемы со сном, желанием идти на работу и продуктивностью – значит, нужно срочно в отпуск!

К сожалению, этот рецепт не всем подходит: немногие руководители компаний увидят в термине «эмоциональное выгорание» уважительный повод для отпуска. Предвидев такой поворот, предлагаю испечь апельсиновое печенье. Возможно, с выгоранием оно и не справится, но настроение точно повысит!

Нам понадобится целый миндаль, засахаренная апельсиновая цедра, тертая цедра 1 апельсина, мука, несоленой сливочное масло, сахарная пудра, молоко.

1. Положить миндаль и цедру в кухонный комбайн и мелко порубить.

2. Добавить тертую апельсиновую цедру, масло и муку и снова взбить. Влить молоко и перемешать до образования однородного теста. Кстати, вы в курсе, что покупка молока в офис грозит штрафом в 500 тыс рублей?

3. Раскатать тесто в полено диаметром примерно 2.5 - 3.5 см и завернуть в пленку. Положить в холодильник на 30 мин. По сравнению с ожиданием работающих пенсионеров на индексацию пенсий это не слишком долгое время.

4. Разогреть духовку до 160 гр С. Проложить дно противня пергаментом.

5. Достать тесто из холодильника и порезать на тонкие кружочки. Положить печенье на противни и запекать 10-15 минут до золотистого цвета. Это конечно не налог на имущество, который родители должны платить за детей. Но пускать процесс на самотек не стоит.

Вкусно? Мне тоже нравится. Теперь наливаем чай или кофе и приступаем к чтению финансовых новостей.

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