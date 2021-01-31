Революционные новости недели. Куда летит наш паровоз?

В удивительное время мы живем, коллеги! Диверсификация деятельности достигла небывалых даже не размеров — высот. Ну, кто еще каких-нибудь три-четыре года тому назад мог подумать, что налоговая инспекция будет не только отслеживать поступление налогов и в корне пресекать даже малейшую попытку их недоплатить, но и сама их начислять? Бизнесу остается только работать, работать и работать, не отвлекаясь на любую непрофильную деятельность, типа начисления налогов с заработанного. Об этом сообщил глава ФНС. Жаль, что такая замечательная новость не вызвала энтузиазма среди предпринимателей. Видимо, взаимодействие с ведомством г-на Егорова вызывает определенные опасения в правомерности действий его подчиненных. Но, согласитесь, подход к решению вопроса революционный по своей сути.

Кстати, что касается революционных подходов. Власти озаботились непрозрачностью рынка аренды квартир и готовят информационную систему контроля. Детали пока не озвучиваются, но предлагается, в частности, заставить владельцев сдаваемых квартир платить НДФЛ. Понятно, что делать они это будут не из своего кармана, а за счет арендаторов, расходы которых на снимаемое жилье вырастут на 13%. Но когда шерифа волновали проблемы индейцев?

И сегодня у нас рецепт очень необычного, чуть не сказал «революционного», блюда — свекольного салата с апельсином и брынзой. Нам понадобится свекла (отварная или печеная) 300 г., брынза 150 г., апельсин 0,5 шт., орехи грецкие — горстка, руккола — горстка, кунжут 1 ч.л., масло оливковое 1 ст.л., сок лимона 1 ч.л., горчица острая 1 ч.л., перец чили и соль — по вкусу. Масло смешать с лимонным соком, горчицей, перцем и солью. Свеклу порезать не большими кубиками. Апельсин очистить от шкурки, косточек и порезать кусочками. На тарелку выложить рукколу, свеклу и апельсин, аккуратно перемешать. Брынзу поломать в тарелку небольшими кусочками. Добавить измельченные ядра ореха, кунжут и обильно полить заправкой. Дать постоять минут 10 и подавать.

После этого можно переходить к экономическим новостям.

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