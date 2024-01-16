Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП

Какую полезную информацию нужно сохранить по итогам недели?
Для тех, у кого компания работает на УСН ценной будет информация как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий.
Порядок заполнения отчетных форм также вызывает много вопросов, на некоторые уже есть ответы, в частности, в справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге. Не может не радовать тот факт, что уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в 2024 году по-прежнему не нужны.
Более полная информация по новостям законодательства, а также комментарии экспертов и опыт коллег — в нашем дайджесте. Как и новый рецепт — мы за комплексный подход, т.е. за сочетание полезного с приятным. 😊
Напоминаем, что, если возникают вопросы по работе с программами 1С, всегда можете задать их нашим специалистам.
Ну, что поехали!
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Сегодня у нас рецепт очень необычного блюда — овощного пирога на картофельном тесте.
Для теста нам понадобится:
200 гр. картофеля,
25 гр. дрожжей,
150 гр. муки,
1 яйцо,
1 ст.л. сливочного масла,
соль по вкусу, тертый мускатный орех.
Для начинки:
1 кабачок (цукини) маленький,
2 луковички,
400 гр. шампиньонов,
2 ст.л. растительного масла,
3 яйца,
1–2 веточки базилика,
2–3 г. помидора (можно черри),
200 гр. диетического творога,
100 мл. молока,
соль, перец по вкусу.
Картофель вымыть и отварить в мундире примерно 30 минут. Затем очистить кожуру и размять. Смешать с остальными ингредиентами для теста и оставить на 20 минут, чтобы тесто подошло.
Нагреть духовку до 200 С. Кабачок вымыть, нарезать кружочками и обжарить в 1 ст.л. растительного или оливкового масла. Лук очистить и нарезать дольками, грибы почистить и разрезать пополам. Обжарить все вместе на растительном масле.
Поднявшееся тесто раскатать и выложить в форму, наколоть вилкой и выпекать в духовке 10 минут.
Базилик порубить, помидоры нарезать дольками. Творог смешать с молоком, базиликом и яйцами, посолить, поперечить по вкусу.
Распределить на тесте цукини, грибы, помидоры. И залить творожной массой. Выпекать в духовке еще 30 минут.
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