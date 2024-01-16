Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП

Какую полезную информацию нужно сохранить по итогам недели?

Для тех, у кого компания работает на УСН ценной будет информация как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий.

Порядок заполнения отчетных форм также вызывает много вопросов, на некоторые уже есть ответы, в частности, в справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге. Не может не радовать тот факт, что уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в 2024 году по-прежнему не нужны.

Более полная информация по новостям законодательства, а также комментарии экспертов и опыт коллег — в нашем дайджесте. Как и новый рецепт — мы за комплексный подход, т.е. за сочетание полезного с приятным. 😊

Напоминаем, что, если возникают вопросы по работе с программами 1С, всегда можете задать их нашим специалистам.

Ну, что поехали!

Важно

Про ЕНП и ЕНС

Обращаем внимание

Из первых рук

Про 3-НДФЛ

Лайфхаки: берем на вооружение

Для информации

Узнайте, …

В планах

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем

Сегодня у нас рецепт очень необычного блюда — овощного пирога на картофельном тесте. Для теста нам понадобится: 200 гр. картофеля,

25 гр. дрожжей,

150 гр. муки,

1 яйцо,

1 ст.л. сливочного масла,

соль по вкусу, тертый мускатный орех. Для начинки: 1 кабачок (цукини) маленький,

2 луковички,

400 гр. шампиньонов,

2 ст.л. растительного масла,

3 яйца,

1–2 веточки базилика,

2–3 г. помидора (можно черри),

200 гр. диетического творога,

100 мл. молока,

соль, перец по вкусу. Картофель вымыть и отварить в мундире примерно 30 минут. Затем очистить кожуру и размять. Смешать с остальными ингредиентами для теста и оставить на 20 минут, чтобы тесто подошло. Нагреть духовку до 200 С. Кабачок вымыть, нарезать кружочками и обжарить в 1 ст.л. растительного или оливкового масла. Лук очистить и нарезать дольками, грибы почистить и разрезать пополам. Обжарить все вместе на растительном масле. Поднявшееся тесто раскатать и выложить в форму, наколоть вилкой и выпекать в духовке 10 минут. Базилик порубить, помидоры нарезать дольками. Творог смешать с молоком, базиликом и яйцами, посолить, поперечить по вкусу. Распределить на тесте цукини, грибы, помидоры. И залить творожной массой. Выпекать в духовке еще 30 минут.

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