Задолженность нереальная для взыскания, признается безнадежной (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета, п. 2 ст. 266 НК РФ).

К таковой, в первую очередь, относится задолженность с истекшим сроком исковой давности.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (то бишь о нарушении срока исполнения договора) и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

И общий срок исковой давности составляет три года, начиная с этого дня (п. 1 ст. 196 ГК РФ).

При этом также следует обратить внимание, что течение срока исковой давности прерывается совершением должником действий, свидетельствующих о признании им долга (ст. 203 ГК РФ).

К таковым, в частности, могут быть отнесены*:

— признание претензии (ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга);

—изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа);

— акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

*П. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ № 43).

Выявленная по результатам инвентаризации безнадежная дебиторская задолженность подлежит списанию на уменьшение финансового результата в регистрах бухгалтерского учета, если резерв по сомнительным долгам по этой задолженности не был начислен (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета). Если резерв был начислен в меньшем размере, чем сама задолженность, то на расходы списывается сумма, не покрытая резервом.

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Для целей налогообложения прибыли безнадежная задолженность, если резерв по ней также не начислялся, подлежит списанию на внереализационные расходы (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Подтверждением факта возникновения дебиторской задолженности могут быть любые первичные документы о совершении хозяйственной операции, в результате она возникла: — накладные на передачу имущества, акты приемки-сдачи работ (услуг), платежные документы и т. д.

Для признания задолженности безнадежной достаточно акта инвентаризации. Основанием для списания ее служит только приказ (распоряжение) руководителя.

Налоговые органы в свое время чуть ли не в обязательном порядке требовали в такой ситуации и доказательства того, что организация принимала какие-то меры к возврату долга. Например, хотя бы одно претензионное письмо в адрес нерадивого должника. Иначе могли возникнуть (и зачастую возникали) подозрения, что таким образом могут выводиться из организации денежные средства, и вообще…

Но в одном из последних писем (от 09.06.2020 № 03-03-06/1/49480) Минфин России подчеркнул (и уже не в первый раз), что сам факт истечения срока исковой давности уже является достаточным основанием для признания задолженности безнадежной и отнесения ее к внереализационным расходам. И никто не вправе требовать от организации документального подтверждения проведения каких-либо мероприятий по истребованию этой задолженности от контрагента.

Кроме того, следует обратить внимание, что признать в расходах можно и задолженность, срок исковой давности по которой истек в прошлых, более ранних периодах, посредством отражения исправленных сведений в текущей декларации (Письмо Минфина России от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48327).

Но организация вправе включить в налоговую базу текущего периода сумму выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога на прибыль организаций в предыдущем периоде, только в том случае, если в текущем периоде получена прибыль.

А вот если по итогам текущего периода получен убыток, производится перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка (Письмо Минфина России от 06.04.2020 № 03-03-06/2/27064).

При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога.