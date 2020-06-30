Пора (очень пора) провести инвентаризацию дебиторки
Заканчивается второй квартал, и бухгалтерии не лишним будет провести инвентаризацию дебиторской задолженности, дабы посмотреть, какая именно встала сомнительной, а какая — безнадежной.
Каким первичным документом оформить результаты инвентаризации?
За образец оптимально взять Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по форме ИНВ-17, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. Можно разработать и свою форму такого Акта, утвердив ее заранее в учетной политике.
Напомним, что сомнительной признается задолженность, не погашенная в установленный договором срок (п. 1 ст. 266 НК РФ, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н).
При наличии у организации перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительной признается превышение дебиторской задолженности над имеющейся кредиторской.
Признание задолженности сомнительной ведет к возникновению обязанности по начислению резерва по сомнительным долгам в регистрах бухгалтерского учета (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета) и права начислить аналогичный резерв для целей налогообложения прибыли (п. 3 ст. 266 НК РФ).