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«Утренний бухгалтер». СЗВ-М надо отменить, считают люди

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В кадровой отчетности пора навести порядок: формы СЗВ-М и СЗВ-ТД друг друга, по сути, дублируют, так что первую из эти форм надо отменять, считают люди.

Теперь заживем. В Росстате посчитали показатели безработицы: говорят, она снижается и скоро достигнет самого низкого уровня с 1991 года.

Драматичная история с бумажным НДС: почитайте, во что не стоит ввязываться ни при каких условиях.

Свежее напоминание от Роструда. Испытательный срок работнику продлевать нельзя, с ним надо либо расстаться, либо принять его на работу.

Еще больше важных кадровых нюансов — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» о приеме и увольнении работников.

Работник отработал весь месяц и принес больничный. Что делать работодателю? Редакция «Клерка» пыталась разобраться и спросила у ФСС. А там развели руками.

Что нужно, чтобы правильно выбрать исполнителя-самозанятого? Проверить его статус в налоговой? Попросить портфолио? Само собой. А еще можно доверить все, что связано с документами, Qugo: эти ребята точно знают, как вам помочь!

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