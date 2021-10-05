«Утренний бухгалтер». СЗВ-М надо отменить, считают люди

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В кадровой отчетности пора навести порядок: формы СЗВ-М и СЗВ-ТД друг друга, по сути, дублируют, так что первую из эти форм надо отменять, считают люди.
Теперь заживем. В Росстате посчитали показатели безработицы: говорят, она снижается и скоро достигнет самого низкого уровня с 1991 года.
Драматичная история с бумажным НДС: почитайте, во что не стоит ввязываться ни при каких условиях.
Свежее напоминание от Роструда. Испытательный срок работнику продлевать нельзя, с ним надо либо расстаться, либо принять его на работу.
Еще больше важных кадровых нюансов — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» о приеме и увольнении работников.
Работник отработал весь месяц и принес больничный. Что делать работодателю? Редакция «Клерка» пыталась разобраться и спросила у ФСС. А там развели руками.
Что нужно, чтобы правильно выбрать исполнителя-самозанятого? Проверить его статус в налоговой? Попросить портфолио? Само собой. А еще можно доверить все, что связано с документами, Qugo: эти ребята точно знают, как вам помочь!
Qugo — это платформа для эффективного взаимодействия с самозанятыми, официальный партнёр ФНС.
Из плюсов сервиса в работе с СМЗ:
- автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физлицу;
- генерация чека по оказанной услуге в автоматическом режиме;
- создание и подписание посредством ЭЦП договоров и актов;
- автоматическое депонирование и оплата налога за исполнителя;
- выплата исполнителям по реквизитам любого банка.
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Дата проведения: 12 октября, вторник
Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Что делать, если к вам в офис нагрянула полиция?
Дата проведения: 7 октября, четверг
Как увеличить продажи на маркетплейсах
Дата проведения: 7 октября, четверг
Как «первичка» может спасти компанию от претензий
Дата проведения: 6 октября, среда
Единый семинар 1С. Для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 6 октября, среда
Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью, онлайн-кассы: новые нормы на практике, контроль
Дата проведения: 6 октября, среда
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Дата проведения: 6 октября, среда
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Начался отчетный период, впереди месяц напряженной работы у бухгалтеров. Ждем ваших вопросов на форуме «Клерка». А пока предлагаем пять самых интересных тем прошлой недели.
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Этот год «подарил» кадровикам и эйчарам много изменений в персональных данных. Миллионные штрафы для Facebook, Google и др. — дело серьезное для каждого работодателя. Чтобы избежать санкций, любой специалист должен знать, что и как можно делать с личной информацией сотрудников.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-9180 от 28.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если трудовую потеряли или испортили, для выдачи новой созывать комиссию не надо
ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/6409@ от 23.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для перехода на НПД иностранцы должны иметь Личный кабинет налогоплательщика
Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/71548 от 03.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Исполнитель не может выполнить заказ из-за отсутстивия материалов? Это не повод называть его недобросовестным
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