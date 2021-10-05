«Утренний бухгалтер». СЗВ-М надо отменить, считают люди

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В кадровой отчетности пора навести порядок: формы СЗВ-М и СЗВ-ТД друг друга, по сути, дублируют, так что первую из эти форм надо отменять, считают люди.

Теперь заживем. В Росстате посчитали показатели безработицы: говорят, она снижается и скоро достигнет самого низкого уровня с 1991 года.

Драматичная история с бумажным НДС: почитайте, во что не стоит ввязываться ни при каких условиях.

Свежее напоминание от Роструда. Испытательный срок работнику продлевать нельзя, с ним надо либо расстаться, либо принять его на работу.

Еще больше важных кадровых нюансов — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» о приеме и увольнении работников.

Работник отработал весь месяц и принес больничный. Что делать работодателю? Редакция «Клерка» пыталась разобраться и спросила у ФСС. А там развели руками.

Что нужно, чтобы правильно выбрать исполнителя-самозанятого? Проверить его статус в налоговой? Попросить портфолио? Само собой. А еще можно доверить все, что связано с документами, Qugo: эти ребята точно знают, как вам помочь! Qugo — это платформа для эффективного взаимодействия с самозанятыми, официальный партнёр ФНС. Из плюсов сервиса в работе с СМЗ: автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физлицу;

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создание и подписание посредством ЭЦП договоров и актов;

автоматическое депонирование и оплата налога за исполнителя;

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Новости

События

Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы

Дата проведения: 12 октября, вторник

Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Что делать, если к вам в офис нагрянула полиция?

Дата проведения: 7 октября, четверг

Как увеличить продажи на маркетплейсах

Дата проведения: 7 октября, четверг

Как «первичка» может спасти компанию от претензий

Дата проведения: 6 октября, среда

Единый семинар 1С. Для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 6 октября, среда

Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью, онлайн-кассы: новые нормы на практике, контроль

Дата проведения: 6 октября, среда

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 6 октября, среда

Статьи

С системой прослеживаемости товаров так или иначе скоро столкнется почти любая компания. Едва ли не самый сложный аспект здесь — правильное заполнение документов.

За последнее время судебная практика заметно пополнилась примерами привлечения дачников к административной ответственности. Разберем, за что сейчас дачникам грозят серьезные штрафы.

Начался отчетный период, впереди месяц напряженной работы у бухгалтеров. Ждем ваших вопросов на форуме «Клерка». А пока предлагаем пять самых интересных тем прошлой недели.

И это притом, что он еще не вступил в силу.

Бухгалтеры будут определять справедливую и ликвидационную стоимость НМА.

Этот год «подарил» кадровикам и эйчарам много изменений в персональных данных. Миллионные штрафы для Facebook, Google и др. — дело серьезное для каждого работодателя. Чтобы избежать санкций, любой специалист должен знать, что и как можно делать с личной информацией сотрудников.

В этой статье я решил собрать наиболее важные принципы оформления бизнес-отношений и инвестиций. Постарался максимально сократить слова до смысла и ёмко обозначить главное

Наряду с трудовыми договорами компании часто практикуют с физлицами договоры на оказание услуг (выполнение работ). Посмотрим, как отражать выплаты по договорам гражданско-правового характера (далее — ГПХ) в программах 1С.

Разбираемся, как обойти конкурентов на собеседовании.

Договор нужен не всегда. В коротких циклах продаж товаров и услуг, оффлайн и онлайн, он заключается автоматически: в момент, когда клиент садится в кресло к мастерице маникюра, заказывает в Instagram мыло ручной работы или покупает продукты в супермаркете. Другое дело, когда речь идет о дорогих, сложных и отложенных во времени услугах.

Вести с полей цифровизации: транспортные накладные и другие перевозочные документы переведут в электронный вид. А в бухгалтериях стартовал отчетный период.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-9180 от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если трудовую потеряли или испортили, для выдачи новой созывать комиссию не надо

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/6409@ от 23.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для перехода на НПД иностранцы должны иметь Личный кабинет налогоплательщика

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/71548 от 03.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Исполнитель не может выполнить заказ из-за отсутстивия материалов? Это не повод называть его недобросовестным

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