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«Утренний бухгалтер». Новый ФСБУ по капитальным вложениям уже хотят изменить

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» еще не успел вступить в силу, но уже готовы поправки в него: в перечень капитальных вложений хотят внести расходы на нематериальные активы.

Минфин рассказал, как заполнять корректировочный счет-фактуру, если цена многократно меняется. Мы собрали самые важные моменты в таблицу.

Если у вас нет онлайн-ККТ, проблемы будут не только от налоговиков. Контрагенты могут, например, расторгнуть с вами договор.

Еще немного свежих пояснений от Минфина: отказ от дивидендов в пользу ООО не освобождает от НДФЛ по ним.

Рассказываем все, что надо знать про оптимизацию налогов в 2021 году и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

7 октября МойСклад приглашает на вебинар «Как увеличить продажи на маркетплейсах»

На бесплатном вебинаре вместе с Озон, Яндекс.Маркетплейс и действующими продавцами на Wildberries расскажем:

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Дата проведения: 6 октября, среда

Единый семинар 1С. Для бухгалтеров и руководителей

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70636 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры, полученной по реновации в Москве, для НДФЛ учитывается срок владения изъятой квартирой

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70305 от 31.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Неполученные дивиденды тоже облагаются НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/73123 от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить корректировочный счет-фактуру при многократном изменении цены: таблица с разъяснениями

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/20902@ от 18.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/17382 от 10.03.2020

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