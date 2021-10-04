«Утренний бухгалтер». Новый ФСБУ по капитальным вложениям уже хотят изменить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» еще не успел вступить в силу, но уже готовы поправки в него: в перечень капитальных вложений хотят внести расходы на нематериальные активы.

Минфин рассказал, как заполнять корректировочный счет-фактуру, если цена многократно меняется. Мы собрали самые важные моменты в таблицу.

Если у вас нет онлайн-ККТ, проблемы будут не только от налоговиков. Контрагенты могут, например, расторгнуть с вами договор.

Еще немного свежих пояснений от Минфина: отказ от дивидендов в пользу ООО не освобождает от НДФЛ по ним.

Рассказываем все, что надо знать про оптимизацию налогов в 2021 году и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Что делать, если к вам в офис нагрянула полиция?

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Как увеличить продажи на маркетплейсах

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Единый семинар 1С. Для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 6 октября, среда

Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью, онлайн-кассы: новые нормы на практике, контроль

Дата проведения: 6 октября, среда

Как бухгалтеру начать работать на себя, вести удаленно бухгалтерию ИП и зарабатывать 50-150 000 рублей

Дата проведения: 5 октября, вторник

14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад

Дата проведения: 5 октября, вторник

Налоги, администрирование и бухучёт в 2021 году — актуальные разъяснения специалистов ФНС России и экспертов

Дата проведения: 5 октября, вторник

XIX Налоговый форум: важные изменения в учете, отчетности, налогах и проверках

Дата проведения: 5 октября, вторник

Статьи

Вложения в таких письмах — вредоносные файлы, будьте внимательны!

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Индустрия фальсификации документов об образовании развивается с каждым днем — мошенники продают дипломы уже прямо из вузов. Можно ли понять, что перед вами фальшивка, а также как быстро «пробить» диплом на подлинность, читайте в нашей статье.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70636 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры, полученной по реновации в Москве, для НДФЛ учитывается срок владения изъятой квартирой

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70305 от 31.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Неполученные дивиденды тоже облагаются НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/73123 от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить корректировочный счет-фактуру при многократном изменении цены: таблица с разъяснениями

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/20902@ от 18.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/17382 от 10.03.2020

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