«Утренний бухгалтер». Компании могут учитывать расходы по чеку самозанятого, если он слетел с НПД

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Налоговики рассказали, что компании могут учитывать в расходах чек самозанятого, если тот слетел с режима НПД, но надо, чтобы чек был без ошибок.

Путин предложил индексировать маткапитал не по прогнозируемой, а по фактической инфляции.

У работника старая трудовая, еще советских времен? Она еще действует, сказал Роструд.

Надо отменить НДС с авансов, считают авторы очередной общественной инициативы. А вы что скажете, коллеги?

Предположим, на вашу компанию в трудовую инспекцию пожаловался недавно уволенный работник. Что делать, рассказываем тут.

Много нового о безопасности бизнеса и о том, как избежать подозрений в дроблении, разбирают авторы нового блога на «Клерке»: заходите к ним в гости.

Запутались в бесконечных новшествах по НДФЛ, НДС и прочих налогам? Устали бесконечно штудировать справочные системы и ломать голову вместе с коллегами? Крутой шанс во всем разобраться — марафон «Разобраться в налогах» от Альтерры. Что получите? Доступно и на практических примерах разберетесь в налоговом законодательстве РФ

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Новости

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Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса

Дата проведения: 15 октября, пятница

Масштабные изменениями в НК РФ на 2022 г. Обзор изменений валютного и налогового законодательства

Дата проведения: 15 октября, пятница

«Все новшества бухучета, ФСБУ с 2022 г.»

Дата проведения: 15 октября, пятница

Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году

Дата проведения: 14 октября, четверг

Особенности ведения бухгалтерии НКО

Дата проведения: 14 октября, четверг

Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы

Дата проведения: 14 октября, четверг

Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 14 октября, четверг

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 14 октября, четверг

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/14105@ от 05.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80731 от 06.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый вычет за школьника можно получить и после его 18-летия

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75630 от 17.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Ставка НДФЛ за приз в конкурсе: 13 %, 15 % или 35 %

ФНС РФ: Письмо № КЧ-19-8/344@ от 21.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости У инвалидов нет льгот по транспортному налогу на мощные авто

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/75735 от 17.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП с работниками может уменьшить взносами налог по ПСН только на 50 %

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