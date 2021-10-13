«Утренний бухгалтер». Компании могут учитывать расходы по чеку самозанятого, если он слетел с НПД

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Налоговики рассказали, что компании могут учитывать в расходах чек самозанятого, если тот слетел с режима НПД, но надо, чтобы чек был без ошибок.
Путин предложил индексировать маткапитал не по прогнозируемой, а по фактической инфляции.
У работника старая трудовая, еще советских времен? Она еще действует, сказал Роструд.
Надо отменить НДС с авансов, считают авторы очередной общественной инициативы. А вы что скажете, коллеги?
Предположим, на вашу компанию в трудовую инспекцию пожаловался недавно уволенный работник. Что делать, рассказываем тут.
Много нового о безопасности бизнеса и о том, как избежать подозрений в дроблении, разбирают авторы нового блога на «Клерке»: заходите к ним в гости.
Запутались в бесконечных новшествах по НДФЛ, НДС и прочих налогам? Устали бесконечно штудировать справочные системы и ломать голову вместе с коллегами?
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Новости
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- Бизнес требует отменить НДС с авансов
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- ИП с работниками может уменьшить взносами налог по ПСН только на 50 %
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Все ваши согласия на обработку персональных данных хотят отменить с 28 января 2022 года
- При продаже подаренной квартиры теперь не надо платить двойной налог: таблица с примерами
- У инвалидов нет льгот по транспортному налогу на мощные авто
- Дачникам будет проще провести свет на участок
- ИП отправился за решетку из-за субсидий
- Подмосковный бизнес должен привить 80 % сотрудников
- Трудовой договор можно заключить без паспортных данных
- Налоговики на проверках забирают личные вещи главбуха: бесплатный вебинар по защите от беспредела уже завтра
- Московская недвижимость подорожала, поэтому налог за квартиры вырастет
- Почему людям не нравится ЛК физлиц на сайте ФНС
- Цены будут расти, потому что власти снова не угадали с прогнозом инфляции
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- С членов правления банка хотели собрать 6 млрд по субсидиарке из-за поддельных документов
- Ставка НДФЛ за приз в конкурсе: 13 %, 15 % или 35 %
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- Нужна помощь в налоговой оптимизации или при налоговой проверке? Новый эксперт в «Консультациях» ответит на ваши вопросы
- Хотите увидеть нормальный протокол комиссии у налоговиков? Это не шутка
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События
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 15 октября, пятница
Масштабные изменениями в НК РФ на 2022 г. Обзор изменений валютного и налогового законодательства
Дата проведения: 15 октября, пятница
«Все новшества бухучета, ФСБУ с 2022 г.»
Дата проведения: 15 октября, пятница
Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году
Дата проведения: 14 октября, четверг
Особенности ведения бухгалтерии НКО
Дата проведения: 14 октября, четверг
Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы
Дата проведения: 14 октября, четверг
Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 14 октября, четверг
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 14 октября, четверг
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/14105@ от 05.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80731 от 06.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый вычет за школьника можно получить и после его 18-летия
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75630 от 17.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Ставка НДФЛ за приз в конкурсе: 13 %, 15 % или 35 %
ФНС РФ: Письмо № КЧ-19-8/344@ от 21.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости У инвалидов нет льгот по транспортному налогу на мощные авто
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/75735 от 17.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП с работниками может уменьшить взносами налог по ПСН только на 50 %
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