«Утренний бухгалтер». Власти пообещали не менять ставки НДФЛ три года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Минфине высказались насчет НДФЛ. Пообещали не трогать ставки в течение ближайших трех лет. Все взяли на заметку?

Очередная драма с судебных полей: история, как «Сбербанк» выиграл у налоговиков дело о блокировке личных счетов ИП.

Если ИП хочет оформить патент, менять коды ОКВЭД для этого не нужно — важно лишь, занимается ли ИП по факту этой деятельностью.

Ковидные ограничения продолжаются, все больше регионов вводят QR-коды. Узнать, где они введены сейчас, можно в нашем списке: мы его постоянно обновляем.

Рассказываем про расчеты с сотрудниками и учредителями и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Решили начать работать с госзакупками, но страшно начинать? Можно воспользоваться официальным сайтом ЕИС, но там есть несколько минусов. Например, нельзя ввести несколько поисковых запросов одновременно, ограниченное количество параметров и многое другое. РосТендер поможет найти для вас первый тендер, собрать о нем максимум информации, подготовиться и провести надежную сделку. Мы собираем данные с нескольких тысяч интернет-сайтов и тендерных площадок по всей России. Информация проверенная, полная и качественная. Все поможем и подскажем. Подробнее тут

Новости

События

Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?

Дата проведения: 21 октября, четверг

Переход компаний на кадровый ЭДО. Изменения в Трудовом Кодексе. Чего ожидать?

Дата проведения: 21 октября, четверг

Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?

Дата проведения: 20 октября, среда

Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 20 октября, среда

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 20 октября, среда

Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг

Дата проведения: 19 октября, вторник

«Общее собрание участников: изменения в порядке принятия решений и необходимость пересмотра Устава»

Дата проведения: 19 октября, вторник

Docrobot.Talks Обязательная маркировка воды — как начать работу

Дата проведения: 19 октября, вторник

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 19 октября, вторник

Статьи

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Отчетный период в разгаре, но вопросы у бухгалтеров возникают не только по отчетности. Что обсуждали на форуме «Клерка» в прошедшую неделю?

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Общепит все сильнее бьет ковидный кризис: как найти спасение в такие времена? Некоторые ищут его в старой доброй автоматизации. Тут главное — не прогадать, чтобы не налететь на еще большие проблемы.

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Неожиданное предложение в Госдуме.

— Что делать, если контрагенты не платят?

Выбор контрагента для развития своего бизнеса — важный шаг еще на стадии подготовки к заключению договора. Рассмотрим действия компании с этого этапа до подачи иска в суд.

🔒 Штрафы за нарушения по воинскому учету скоро повысят

Как вести воинский учет, чтобы не оштрафовали?

— Репатриация валютной выручки: что изменилось

С 2019 года российские власти взяли курс на либерализацию валютного контроля в части обязанностей резидентов по репатриации валютной выручки. Для начала разберемся, о каких обязанностях идет речь, а потом поговорим, что в них изменилось.

— Как считать и заполнять РСВ в 2021 году

Шпаргалка для бухгалтера в преддверии отчетности.

— Полезная шпаргалка: разные виды доходов и налог в 6-НДФЛ

Ловите таблицу, где вы можете сопоставить даты получения дохода, удержания и срок перечисления, по видам доходов. Используйте шпаргалку, чтобы сдать отчетность или составить справку по НДФЛ.

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Налоговики массово отказывают компаниям в выплате субсидий на зарплаты работникам. Говорят, что ограничения ввели на региональном уровне, а не на федеральном. Поэтому и денег не будет.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/77438 от 24.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Обещанное Путиным бесплатное подведение газа к жилым домам не облагается НДФЛ. Вроде бы...

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-12286/2021 от 13.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Личные деньги ИП нельзя блокировать из-за долгов предпринимателя. Налоговики проиграли второе дело

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/76655 от 22.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для майнинга нет кода ОКВЭД

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21857 от 29.03.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14087@ от 05.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить ОКТМО в уведомлении на сдачу 6-НДФЛ по обособкам

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