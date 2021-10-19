«Утренний бухгалтер». Власти пообещали не менять ставки НДФЛ три года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В Минфине высказались насчет НДФЛ. Пообещали не трогать ставки в течение ближайших трех лет. Все взяли на заметку?
Очередная драма с судебных полей: история, как «Сбербанк» выиграл у налоговиков дело о блокировке личных счетов ИП.
Если ИП хочет оформить патент, менять коды ОКВЭД для этого не нужно — важно лишь, занимается ли ИП по факту этой деятельностью.
Ковидные ограничения продолжаются, все больше регионов вводят QR-коды. Узнать, где они введены сейчас, можно в нашем списке: мы его постоянно обновляем.
Рассказываем про расчеты с сотрудниками и учредителями и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Решили начать работать с госзакупками, но страшно начинать?
Можно воспользоваться официальным сайтом ЕИС, но там есть несколько минусов. Например, нельзя ввести несколько поисковых запросов одновременно, ограниченное количество параметров и многое другое.
РосТендер поможет найти для вас первый тендер, собрать о нем максимум информации, подготовиться и провести надежную сделку.
Мы собираем данные с нескольких тысяч интернет-сайтов и тендерных площадок по всей России. Информация проверенная, полная и качественная. Все поможем и подскажем.
Новости
- Налоговики прислали требование простым письмом и без печати. Как реагировать?
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- Начисленную, но не выплаченную зарплату не показывайте в справках к форме 6-НДФЛ
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- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Налоговики отказывают компаниям в выплате ковидных зарплатных субсидий
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- До 25 октября надо отчитаться об операциях с прослеживаемыми товарами
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- Работодатель нарушит закон, если не выплатит зарплату вовремя. Но будет ли штраф?
- Бухгалтеру нельзя принимать к налоговому учету чек с ошибками от подотчетника
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События
Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?
Дата проведения: 21 октября, четверг
Переход компаний на кадровый ЭДО. Изменения в Трудовом Кодексе. Чего ожидать?
Дата проведения: 21 октября, четверг
Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?
Дата проведения: 20 октября, среда
Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования
Дата проведения: 20 октября, среда
Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 20 октября, среда
Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг
Дата проведения: 19 октября, вторник
«Общее собрание участников: изменения в порядке принятия решений и необходимость пересмотра Устава»
Дата проведения: 19 октября, вторник
Docrobot.Talks Обязательная маркировка воды — как начать работу
Дата проведения: 19 октября, вторник
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 19 октября, вторник
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/77438 от 24.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Обещанное Путиным бесплатное подведение газа к жилым домам не облагается НДФЛ. Вроде бы...
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-12286/2021 от 13.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Личные деньги ИП нельзя блокировать из-за долгов предпринимателя. Налоговики проиграли второе дело
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/76655 от 22.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для майнинга нет кода ОКВЭД
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21857 от 29.03.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14087@ от 05.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить ОКТМО в уведомлении на сдачу 6-НДФЛ по обособкам
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