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«Утренний бухгалтер». Власти пообещали не менять ставки НДФЛ три года

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Минфине высказались насчет НДФЛ. Пообещали не трогать ставки в течение ближайших трех лет. Все взяли на заметку?

Очередная драма с судебных полей: история, как «Сбербанк» выиграл у налоговиков дело о блокировке личных счетов ИП.

Если ИП хочет оформить патент, менять коды ОКВЭД для этого не нужно — важно лишь, занимается ли ИП по факту этой деятельностью.

Ковидные ограничения продолжаются, все больше регионов вводят QR-коды. Узнать, где они введены сейчас, можно в нашем списке: мы его постоянно обновляем.

Рассказываем про расчеты с сотрудниками и учредителями и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Решили начать работать с госзакупками, но страшно начинать?

Можно воспользоваться официальным сайтом ЕИС, но там есть несколько минусов. Например, нельзя ввести несколько поисковых запросов одновременно, ограниченное количество параметров и многое другое.

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Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?

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Документы

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Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-12286/2021 от 13.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Личные деньги ИП нельзя блокировать из-за долгов предпринимателя. Налоговики проиграли второе дело

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/76655 от 22.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для майнинга нет кода ОКВЭД

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21857 от 29.03.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14087@ от 05.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить ОКТМО в уведомлении на сдачу 6-НДФЛ по обособкам

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