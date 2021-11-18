«Утренний бухгалтер». Если вы получили субсидию за нерабочие дни, налога на прибыль за нее не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Дума официально приняла законопроект с поправками в Налоговый кодекс, по которому субсидии за нерабочие дни освобождаются от налогов.
Новости про ковидные QR-коды: если вы сделали прививку, а потом переболели, срок действия вашего QR-кода сократят.
Свежие разъяснения Минфина для тех, кто работает с иностранными компаниями: там весьма хитроумный механизм с НДС.
Если в компании нумерация счетов-фактур бывает не по порядку, никаких штрафов или других санкций за это нет. Но лучше пропишите порядок нумерации в учетной политике.
Годовые изменения и отчетность близко, так что «Клерк» на время открывает сервис «Конусльтаций» для всех!Ловите подробности.
Зачем вам в бухгалтерии роботы? Да затем, чтобы ускорить процессы и сделать жизнь бухгалтеров значительно легче!
На онлайн-семинаре 18 ноября мы поговорим о том, что такое RPA-роботы: зачем нужны и как ими управлять.
Вы ни за что не платите, просто получаете много действительно полезной информации про автоматизацию.
Новости
- Учитесь управленческому учету прямо на «Клерке». Мы набираем группу
- Контрагенты будут подписывать электронный акт сверки. Формат уже разработан
- Минфин: налоговые агенты по НДС должны не удерживать налог с суммы договора, а накрутить его сверху
- Поменялись признаки недвижимости для налога на имущество
- Электронные транспортные накладные в 2022 году можно будет оформлять через Госуслуги
- С 2022 года будет единый список районов Крайнего Севера
- Сельхозкомпании применяют ставку налога на прибыль 0 %
- Если после вакцинации вы переболели, QR-код сократят до полугода
- Часть зарплаты в 1 МРОТ всех сотрудников из пострадавшего бизнеса освободят от НДФЛ и взносов
- Налоговики заблокировали счет несколько лет назад и забыли об этом. Как исправить ситуацию?
- 60% туроператоров могут обанкротиться из-за ковида
- С возвращенного аванса платить УСН не надо
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60
- Самозанятые могли бы обучать искусственный интеллект. Но в итоге работают курьерами
- Налоговики нашли среднюю зарплату для торговли стройматериалами 126 144 руб. И теперь ее требуют
- Субсидию за нерабочие дни освободили от налогов
- Отказаться от банковских услуг станет проще
- ВТБ стал по подписке сдавать авто в аренду для бизнеса
- Переписываться с контрагентом по мессенджеру становится опасно. Подробности — на бесплатном вебинаре
- Снизили НДС по мотоциклам
- Семьи с детьми освободили от НДФЛ с продажи квартир
- Нумерацию счетов-фактур по порядку соблюдать необязательно
- Бесплатное проведение газовых труб освободили от НДФЛ
- За какие призы не надо будет платить НДФЛ и налог на прибыль
События
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Деловой вечер: Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Налоговые риски ресторанных групп: где заканчивается структурирование и начинается дробление
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Как не ждать зависшую дебиторку и получать деньги после поставки?
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Управление цепочками поставок в производственных и оптовых компаниях
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»
Дата проведения: 20 ноября, суббота
Статьи
🔒 Бизнес сможет платить налоги одной платежкой. Но все не так просто
Госдума приняла закон с поправками в НК, вводящими новый добровольный способ уплаты налогов для юрлиц и ИП — единый налоговый платеж.
— «Утренний бухгалтер». Революция в кадровых документах: некоторые из них больше не нужны
Например, приказ о приеме на работу больше не будет обязательным документом.
— Как законно списать свои долги и сохранить имущество
Процедура банкротства набирает популярность. С 2015 года ее прошли более 320 тыс. человек. Как сохранить свое имущество в процессе списания долгов? Что будет с единственной квартирой?
— Куда пропала команда «Изменить вариант отчета» в 1С: ЗУП ред. 3.1?
При недостатке информации в том или ином отчете, или при желании его оформить как-то по-своему, у пользователя 1С есть возможность изменить вид отчета. Те пользователи, которые активно использовали этот функционал, недавно столкнулись с тем, что эта команда пропала из своего привычного места.
— Что выбрать на упрощенке: «Доходы» или «Доходы минус расходы»?
Упрощенная система налогообложения (УСН) пользуется особой популярностью. Объясняется это простотой ведения учета, отсутствием ежеквартальной отчетности, а также тем, что вместо НДС, налога на прибыль и имущество можно ограничиться уплатой только одного УСН-налога.
— Куда и когда подавать уведомление о зарубежных счетах?
Уведомление о зарубежных счетах, а также отчетность по движению средств на них обязаны направлять в ФНС как физлица, так и юрлица. Рассмотрим, в какие сроки и как они могут это делать.
— Как проводить обучение по охране труда в компании: что изменилось с 2022 года?
С 01.03.2022 вступит в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 311, который по-новому расставит приоритеты в вопросах обучения охране труда, поставит перед работодателями новые задачи и обязанности.
🔒 Кадровые документы станут электронными: что учесть работодателю
Работодатели при желании будут внедрять кадровый ЭДО, сотрудники на добровольной основе будут присоединяться к этой системе, или игнорировать ее. А вот молодые неопытные кадры уже не отвертятся. Для них ЭДО у работодателя — обязаловка.
— Компания забронировала сотруднику в командировке отель через турфирму: как принять расходы к учету?
НК РФ не содержит четкий перечень документов, подтверждающих тот или иной вид затрат, в том числе командировочных. Разбираемся подробнее на конкретном примере с экспертом.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/82478 от 12.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С возвращенного аванса платить УСН не надо
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/85546 от 22.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Сельхозкомпании применяют ставку налога на прибыль 0 %
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15939@ от 15.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/86015 от 25.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: налоговые агенты по НДС должны не удерживать налог с суммы договора, а накрутить его сверху
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