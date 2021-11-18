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«Утренний бухгалтер». Если вы получили субсидию за нерабочие дни, налога на прибыль за нее не будет

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Дума официально приняла законопроект с поправками в Налоговый кодекс, по которому субсидии за нерабочие дни освобождаются от налогов.

Новости про ковидные QR-коды: если вы сделали прививку, а потом переболели, срок действия вашего QR-кода сократят.

Свежие разъяснения Минфина для тех, кто работает с иностранными компаниями: там весьма хитроумный механизм с НДС.

Если в компании нумерация счетов-фактур бывает не по порядку, никаких штрафов или других санкций за это нет. Но лучше пропишите порядок нумерации в учетной политике.

Годовые изменения и отчетность близко, так что «Клерк» на время открывает сервис «Конусльтаций» для всех!Ловите подробности.

Зачем вам в бухгалтерии роботы? Да затем, чтобы ускорить процессы и сделать жизнь бухгалтеров значительно легче!

На онлайн-семинаре 18 ноября мы поговорим о том, что такое RPA-роботы: зачем нужны и как ими управлять.

Вы ни за что не платите, просто получаете много действительно полезной информации про автоматизацию.

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Новости

События

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Деловой вечер: Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Налоговые риски ресторанных групп: где заканчивается структурирование и начинается дробление

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Как не ждать зависшую дебиторку и получать деньги после поставки?

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Управление цепочками поставок в производственных и оптовых компаниях

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Бюджет компании

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»

Дата проведения: 20 ноября, суббота

Статьи

🔒 Бизнес сможет платить налоги одной платежкой. Но все не так просто

Госдума приняла закон с поправками в НК, вводящими новый добровольный способ уплаты налогов для юрлиц и ИП — единый налоговый платеж.

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Например, приказ о приеме на работу больше не будет обязательным документом.

— Как законно списать свои долги и сохранить имущество

Процедура банкротства набирает популярность. С 2015 года ее прошли более 320 тыс. человек. Как сохранить свое имущество в процессе списания долгов? Что будет с единственной квартирой?

— Куда пропала команда «Изменить вариант отчета» в 1С: ЗУП ред. 3.1?

При недостатке информации в том или ином отчете, или при желании его оформить как-то по-своему, у пользователя 1С есть возможность изменить вид отчета. Те пользователи, которые активно использовали этот функционал, недавно столкнулись с тем, что эта команда пропала из своего привычного места.

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Работодатели при желании будут внедрять кадровый ЭДО, сотрудники на добровольной основе будут присоединяться к этой системе, или игнорировать ее. А вот молодые неопытные кадры уже не отвертятся. Для них ЭДО у работодателя — обязаловка.

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Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/82478 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С возвращенного аванса платить УСН не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/85546 от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сельхозкомпании применяют ставку налога на прибыль 0 %

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15939@ от 15.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/86015 от 25.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: налоговые агенты по НДС должны не удерживать налог с суммы договора, а накрутить его сверху

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