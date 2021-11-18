«Утренний бухгалтер». Если вы получили субсидию за нерабочие дни, налога на прибыль за нее не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Дума официально приняла законопроект с поправками в Налоговый кодекс, по которому субсидии за нерабочие дни освобождаются от налогов.

Новости про ковидные QR-коды: если вы сделали прививку, а потом переболели, срок действия вашего QR-кода сократят.

Свежие разъяснения Минфина для тех, кто работает с иностранными компаниями: там весьма хитроумный механизм с НДС.

Если в компании нумерация счетов-фактур бывает не по порядку, никаких штрафов или других санкций за это нет. Но лучше пропишите порядок нумерации в учетной политике.

Годовые изменения и отчетность близко, так что «Клерк» на время открывает сервис «Конусльтаций» для всех!Ловите подробности.

Зачем вам в бухгалтерии роботы? Да затем, чтобы ускорить процессы и сделать жизнь бухгалтеров значительно легче! На онлайн-семинаре 18 ноября мы поговорим о том, что такое RPA-роботы: зачем нужны и как ими управлять. Вы ни за что не платите, просто получаете много действительно полезной информации про автоматизацию. Подробнее тут

Новости

События

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Деловой вечер: Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Налоговые риски ресторанных групп: где заканчивается структурирование и начинается дробление

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Как не ждать зависшую дебиторку и получать деньги после поставки?

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Управление цепочками поставок в производственных и оптовых компаниях

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Бюджет компании

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»

Дата проведения: 20 ноября, суббота

Статьи

🔒 Бизнес сможет платить налоги одной платежкой. Но все не так просто

Госдума приняла закон с поправками в НК, вводящими новый добровольный способ уплаты налогов для юрлиц и ИП — единый налоговый платеж.

— «Утренний бухгалтер». Революция в кадровых документах: некоторые из них больше не нужны

Например, приказ о приеме на работу больше не будет обязательным документом.

— Как законно списать свои долги и сохранить имущество

Процедура банкротства набирает популярность. С 2015 года ее прошли более 320 тыс. человек. Как сохранить свое имущество в процессе списания долгов? Что будет с единственной квартирой?

— Куда пропала команда «Изменить вариант отчета» в 1С: ЗУП ред. 3.1?

При недостатке информации в том или ином отчете, или при желании его оформить как-то по-своему, у пользователя 1С есть возможность изменить вид отчета. Те пользователи, которые активно использовали этот функционал, недавно столкнулись с тем, что эта команда пропала из своего привычного места.

— Что выбрать на упрощенке: «Доходы» или «Доходы минус расходы»?

Упрощенная система налогообложения (УСН) пользуется особой популярностью. Объясняется это простотой ведения учета, отсутствием ежеквартальной отчетности, а также тем, что вместо НДС, налога на прибыль и имущество можно ограничиться уплатой только одного УСН-налога.

— Куда и когда подавать уведомление о зарубежных счетах?

Уведомление о зарубежных счетах, а также отчетность по движению средств на них обязаны направлять в ФНС как физлица, так и юрлица. Рассмотрим, в какие сроки и как они могут это делать.

— Как проводить обучение по охране труда в компании: что изменилось с 2022 года?

С 01.03.2022 вступит в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 311, который по-новому расставит приоритеты в вопросах обучения охране труда, поставит перед работодателями новые задачи и обязанности.

🔒 Кадровые документы станут электронными: что учесть работодателю

Работодатели при желании будут внедрять кадровый ЭДО, сотрудники на добровольной основе будут присоединяться к этой системе, или игнорировать ее. А вот молодые неопытные кадры уже не отвертятся. Для них ЭДО у работодателя — обязаловка.

— Компания забронировала сотруднику в командировке отель через турфирму: как принять расходы к учету?

НК РФ не содержит четкий перечень документов, подтверждающих тот или иной вид затрат, в том числе командировочных. Разбираемся подробнее на конкретном примере с экспертом.

— «Ночной бухгалтер». Налоговиков заставили по-другому оценивать движимость имущества

Купили станок в цех, или, например, энергоустановку, а ФНС посчитала его недвижимостью? Верховный суд сказал: ай-яй-яй. Нельзя при оценке ориентироваться только на критерий прочной связи имущества с землей.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/82478 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С возвращенного аванса платить УСН не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/85546 от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сельхозкомпании применяют ставку налога на прибыль 0 %

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15939@ от 15.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/86015 от 25.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: налоговые агенты по НДС должны не удерживать налог с суммы договора, а накрутить его сверху

Обсуждаемые темы форума

— Взнос в кооператив в расходы при УСН

— Как правильно включить затраты при исчислении налога на прибыль

— ИП на НПД и/или физлицо на НПД?

— Продажа ОС при УСН

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— Нужен ли кассовый чек при оплате через нотариуса?

— Проверки по достижению фирмой 10 лет

— ИП на УСН. ККТ ошибочный НДС

— Покупка и перепродажа б/у автомобилей ООО на УСН Д-Р

— Возврат физ.лицу, которое было ИП

— Субсидия за нерабочие дни

— Сотрудница планирует рожать за границей

— УСН у ИП 15 %

— Налог на прибыль при получении имущества по договору пожертвования

— Товар на складе

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— Может ли самозанятый открыть маркетплейс?

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