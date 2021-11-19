«Утренний бухгалтер». ПФР получит вашу налоговую тайну от налоговиков

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Чтобы людям быстро и правильно назначали социальные пособия, налоговики будут передавать в ПФР сведения о доходах физлиц, которые составляют налоговую тайну.
Владельцам рынков, где работают продавцы без ККТ, грозят миллионные штрафы. Подробнее смотрите тут.
Налоговики опять взялись за компании, которые работают с самозанятыми. Трясут и вызывают на беседу в инспекции. Бухгалтеры делятся мнениями, как быть.
Очередные подробности про новый налоговый режим АУСН: собранные налоги будут делить пополам между федеральным и региональным бюджетом.
На заметку. Если во время больничного платили зарплату, а не пособие, с ФСС проблем не будет.
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События
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Автоматизация отчетности по МСФО в 1С
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2021 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года
Дата проведения: 25 ноября, четверг
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 24 ноября, среда
Управленческий учет: как бухгалтеру повысить ценность перед директором
Дата проведения: 24 ноября, среда
Проверки лицензирующих органов: как подготовиться?
Дата проведения: 24 ноября, среда
Трансфертное ценообразование: как подготовить документы
Дата проведения: 24 ноября, среда
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Деловой вечер: Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Налоговые риски ресторанных групп: где заканчивается структурирование и начинается дробление
Дата проведения: 23 ноября, вторник
Статьи
🔒 Единый налоговый платеж для физлиц: что изменилось
Госдума приняла закон с поправками в НК, касающимися единого налогового платежа физических лиц. Давайте вспомним, что же это такое вообще и посмотрим, что изменится в связи с принятием закона.
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— Как накажут за незаконные валютные операции?
Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, при их обнаружении приводят к санкциям. К нарушителям применяют штрафы или даже лишение свободы. При несоблюдении валютного законодательства юридическими лицами к ответственности привлекают также их должностных лиц.
— Кассация по новым правилам: что изменилось
В октябре 2019 года в России начали действовать специальные кассационные суды общей юрисдикции. Вместе с новыми судами изменились и правила кассационного обжалования. Прошло два года с начала работы кассационных судов, и уже можно сделать определенные выводы о характере их деятельности. Свою лепту в правила кассации внес и коронавирус.
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Каков порядок исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплате вознаграждения физическому лицу?
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Основные усилия налоговых органов сегодня сосредоточены на улучшении работы контрольно-аналитических отделов и отделов предпроверочного анализа. Чтобы побудить налогоплательщика самостоятельно уточнить обязательства и доплатить налоги в бюджет. Есть три основных метода.
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Похоже, бухгалтеры бизнесу будут нужны гораздо меньше, чем раньше. Новый налоговый режим убивает половину их работы.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/10450 от 07.06.2013
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/89950 от 08.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При оплате через СБП все равно надо выдавать чек. Минфин не планирует это менять
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90180 от 09.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Уплатили налог за другую компанию? Учесть расходы при расчете налога на прибыль нельзя
Минфин РФ: Письмо № 02-05-05/85614 от 22.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Без ипотеки власти не дадут 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка
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