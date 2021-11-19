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«Утренний бухгалтер». ПФР получит вашу налоговую тайну от налоговиков

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы людям быстро и правильно назначали социальные пособия, налоговики будут передавать в ПФР сведения о доходах физлиц, которые составляют налоговую тайну.

Владельцам рынков, где работают продавцы без ККТ, грозят миллионные штрафы. Подробнее смотрите тут.

Налоговики опять взялись за компании, которые работают с самозанятыми. Трясут и вызывают на беседу в инспекции. Бухгалтеры делятся мнениями, как быть.

Очередные подробности про новый налоговый режим АУСН: собранные налоги будут делить пополам между федеральным и региональным бюджетом.

На заметку. Если во время больничного платили зарплату, а не пособие, с ФСС проблем не будет.

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Дата проведения: 24 ноября, среда

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Дата проведения: 24 ноября, среда

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/10450 от 07.06.2013

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/89950 от 08.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При оплате через СБП все равно надо выдавать чек. Минфин не планирует это менять

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90180 от 09.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Уплатили налог за другую компанию? Учесть расходы при расчете налога на прибыль нельзя

Минфин РФ: Письмо № 02-05-05/85614 от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Без ипотеки власти не дадут 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка

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