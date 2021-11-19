«Утренний бухгалтер». ПФР получит вашу налоговую тайну от налоговиков

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы людям быстро и правильно назначали социальные пособия, налоговики будут передавать в ПФР сведения о доходах физлиц, которые составляют налоговую тайну.

Владельцам рынков, где работают продавцы без ККТ, грозят миллионные штрафы. Подробнее смотрите тут.

Налоговики опять взялись за компании, которые работают с самозанятыми. Трясут и вызывают на беседу в инспекции. Бухгалтеры делятся мнениями, как быть.

Очередные подробности про новый налоговый режим АУСН: собранные налоги будут делить пополам между федеральным и региональным бюджетом.

На заметку. Если во время больничного платили зарплату, а не пособие, с ФСС проблем не будет.

Новости

События

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Автоматизация отчетности по МСФО в 1С

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2021 г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2021 года

Дата проведения: 25 ноября, четверг

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 24 ноября, среда

Управленческий учет: как бухгалтеру повысить ценность перед директором

Дата проведения: 24 ноября, среда

Проверки лицензирующих органов: как подготовиться?

Дата проведения: 24 ноября, среда

Трансфертное ценообразование: как подготовить документы

Дата проведения: 24 ноября, среда

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Деловой вечер: Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Налоговые риски ресторанных групп: где заканчивается структурирование и начинается дробление

Дата проведения: 23 ноября, вторник

Статьи

🔒 Единый налоговый платеж для физлиц: что изменилось

Госдума приняла закон с поправками в НК, касающимися единого налогового платежа физических лиц. Давайте вспомним, что же это такое вообще и посмотрим, что изменится в связи с принятием закона.

— «Утренний бухгалтер». Если вы получили субсидию за нерабочие дни, налога на прибыль за нее не будет

Приняли поправки в Налоговый кодекс.

— Как накажут за незаконные валютные операции?

Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, при их обнаружении приводят к санкциям. К нарушителям применяют штрафы или даже лишение свободы. При несоблюдении валютного законодательства юридическими лицами к ответственности привлекают также их должностных лиц.

— Кассация по новым правилам: что изменилось

В октябре 2019 года в России начали действовать специальные кассационные суды общей юрисдикции. Вместе с новыми судами изменились и правила кассационного обжалования. Прошло два года с начала работы кассационных судов, и уже можно сделать определенные выводы о характере их деятельности. Свою лепту в правила кассации внес и коронавирус.

— Бухгалтерский и налоговый учет вознаграждений физлицам по договору ГПХ

Каков порядок исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплате вознаграждения физическому лицу?

— Как хотят изменить процедуру открытия и закрытия бизнеса?

Из документов для регистрации ИП предлагают убрать паспорт, для налоговиков появится новый повод для отказа, а компании и ИП не исключат принудительно из реестра, если они начнут сдавать отчетность и гонять деньги по счетам.

— Три сигнала от налоговиков, которые не стоит игнорировать

Основные усилия налоговых органов сегодня сосредоточены на улучшении работы контрольно-аналитических отделов и отделов предпроверочного анализа. Чтобы побудить налогоплательщика самостоятельно уточнить обязательства и доплатить налоги в бюджет. Есть три основных метода.

— Что изменилось в охране труда в ЖКХ?

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве обновили. Старая версия, утвержденная приказом Минтруда № 439н от 07.07.2015 утратила свою силу, а вместо нее вышли новые правила

— «Ночной бухгалтер». Новая система АУСН заменит упрощенку и убьет профессию бухгалтер?

Похоже, бухгалтеры бизнесу будут нужны гораздо меньше, чем раньше. Новый налоговый режим убивает половину их работы.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/10450 от 07.06.2013

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/89950 от 08.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При оплате через СБП все равно надо выдавать чек. Минфин не планирует это менять

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90180 от 09.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Уплатили налог за другую компанию? Учесть расходы при расчете налога на прибыль нельзя

Минфин РФ: Письмо № 02-05-05/85614 от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Без ипотеки власти не дадут 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка

Обсуждаемые темы форума

— ООО (УСН 15%) осуществляет прием платежей по банковским картам

— Как насолить бывшему директору?

— Декларация по УСН ИП без работников, взносы иногда больше налога

— Может ли самозанятый открыть маркетплейс?

— Как узнать систему налообложения

— Требование о зачете авансов полученных (НДС)

— Стоимость работы

— УСН у ИП 15 %

— Бухгалтерский юмор

— Самозанятый пробил чеки не тому заказчику

— Ковидные выплаты в 2021 году

— История с патентом или привет из 2017

— Самый красивый счет на оплату

— Продажа акций

— Я-где? На Форуме...или в Клубе уже

— Лес ЕГАИС

— Спи рбп

— Возмещение порчи имущества заказчика можно ли принять к расходам по УСНО доходы — расходы

— П.9 ст. 226 НК РФ

— Заявление о зачете налога