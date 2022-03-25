«Утренний бухгалтер». Стало известно, кому дадут ускоренный вычет по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Ускоренный порядок возмещения НДС будет действовать только для тех компаний, которые не работают с сомнительными контрагентами. Об этом рассказал Даниил Егоров.

Система Western Union остановила денежные переводы по России с 24 марта.

Роструд разобрал ситуацию, когда бухгалтер оплатил дни болезни как рабочие. И сказал, что в данном случае сотрудник не обязан возвращать деньги.

Поправки с ужесточением уголовных наказаний для бухгалтеров принимать не будут: законопроект отправили на доработку.

Рассказываем о последних изменениях в бухучете и новых ФСБУ: записывайтесь на курс повышения квалификации.

Новости

События

Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность

Дата проведения: 31 марта, четверг

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 марта, четверг

Антикризисное управление - как управленческий учет способствует повышению эффективности деятельности в период кризиса

Дата проведения: 30 марта, среда

Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная

Дата проведения: 29 марта, вторник

Кадровый ЭДО как инструмент оптимизации расходов в условиях кризиса

Дата проведения: 29 марта, вторник

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 28 марта, понедельник

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 марта, понедельник

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 28 марта, понедельник

CIMA Р1: онлайн, поток "Воскресенье" к экзамену в мае 2022

Дата проведения: 27 марта, воскресенье

ACCA (Rus) – «Финансы и управление бизнесом». Финансовый менеджмент

Дата проведения: 26 марта, суббота

Статьи

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— Когда при сокращении не работает преимущественное право сотрудников

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— «Утренний бухгалтер». Не забудьте отчитаться по налогу на прибыль за 2021 год

Срок сдачи отчетности истекает 28 марта.

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— Как отстоять свои права: переквалификация ГПХ в трудовой договор

Трудовые мигранты не бесправны. Пересекая границу России, граждане сопредельных государств вправе рассчитывать на достойные условия труда и гарантию своей безопасности. Особенно на фоне острого дефицита кадров в тех нишах, которые преимущественно, занимают гости из ближнего зарубежья.

— «Ночной бухгалтер». Проверок бизнеса станет еще меньше. Но речь опять не про налоговые

Меры поддержки бизнеса превращаются в какую-то невиданную щедрость — сначала кучу поблажек сделали налоговики, теперь в МВД объявили, что отменяют плановые проверки.

— Цитата дня. Про отрицательную разницу

Налоговый учет для компаний, у которых обязательства в валюте, — тот еще цирк сейчас. Надо как-то упрощать задачу. Даже налоговики это понимают.

🔒 Как ИП с работниками уменьшить налог по ПСН и УСН

Как ИП, работающему на ПСН и УСН 6%, уменьшить налоги на страховые взносы? Рассмотрим несколько вариантов.

— Снижение размера пеней за несвоевременную уплату налога. Это и другие изменения в части первой НК РФ

22 марта 2022 года Государственная Дума приняла в третьем чтении закон (Законопроект № 84984-8), который внес изменения в первую часть НК РФ. Рассмотрим основные изменения.

🔒 Какие доходы освободили от НДФЛ

Дополнили список необлагаемых НДФЛ доходов. Там теперь матвыгода, проценты по вкладам, имущество от иностранных фирм.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2644 от 20.01.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности

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