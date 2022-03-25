Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Стало известно, кому дадут ускоренный вычет по НДС

Спойлер: тем, кто работает с плохими контрагентами, не дадут.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

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Документы

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ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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