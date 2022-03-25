«Утренний бухгалтер». Стало известно, кому дадут ускоренный вычет по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Ускоренный порядок возмещения НДС будет действовать только для тех компаний, которые не работают с сомнительными контрагентами. Об этом рассказал Даниил Егоров.
Система Western Union остановила денежные переводы по России с 24 марта.
Роструд разобрал ситуацию, когда бухгалтер оплатил дни болезни как рабочие. И сказал, что в данном случае сотрудник не обязан возвращать деньги.
Поправки с ужесточением уголовных наказаний для бухгалтеров принимать не будут: законопроект отправили на доработку.
Рассказываем о последних изменениях в бухучете и новых ФСБУ: записывайтесь на курс повышения квалификации.
Сейчас самое время сосредоточиться и проверить все ли вы учли при подготовке отчетности. В том числе, согласно новымФСБУ.
Простое изложение новых стандартов и практические примеры их применения на нашем семинаре – «Отчетность за I квартал 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.», который состоится 4-5 апреля 2022 г.
И воспользуйтесь нашими подсказками:
- Чек-лист: «Переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»
- Как составить пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах, чтобы не придирались аудиторы
- Самые свежие антикризисные изменения в налогообложении 2022 года
После сдачи отчетности предлагаем насладиться комфортным обучением на берегу Черного моря в Сочи! Осталась неделя, чтобы вы успели записаться на курс по очень льготной цене.
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Новости
- Налоговики требуют декларацию по НДС за год, когда у компании была УСН. Советы бухгалтеров, как это доказать
- Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности
- К концу года инфляция будет 20 %, считают аналитики
- Новую уголовку для бухгалтеров принимать не будут. Но только пока
- В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС
- Доллар второй день ниже 100 рублей, нефть выше $120, Мосбиржа сегодня торгует акциями. Инвестдайджест
- Офисная бумага — теперь предмет роскоши, пишут бухгалтеры. И готовы печатать на неотбеленной
- Индекс Мосбиржи резко вырос после открытия торгов
- НДС будут возмещать до окончания камералки. При идеальных условиях
- С картами «Мир» проблемы в Apple Pay
- Налоговая база по земельному налогу не будет расти два года
- МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса
- Бухгалтерам без опыта стало сложнее искать работу. В кризис нужны «решалы», а не новички
- Свежие поправки в НК по налогу на прибыль: прощенный заем, ежемесячные авансы, ставка 0%
- Вычет по НДС за 8 дней дадут не всем. Только тем, кто не работал с плохими контрагентами
- Молодым предпринимателям дадут миллион на развитие бизнеса. Точнее, обещают
- Перевести деньги по Western Union теперь нельзя
- Налоговики шлют требования по сертификатам качества. Ответить можно отпиской, на налоги это не повлияет
- Проблем с «МИР» в Apple Pay с уже загруженными картами нет
- Налоговики начинают рассылку уведомлений по вычетам
- Прошлогоднюю покупку с корпоративной карты можно учесть через авансовый отчет, рассказали бухгалтеры
- Первый день торгов акциями на Мосбирже: итоги
- Если бухгалтер оплатил дни болезни как рабочие, сотрудник не обязан возвращать деньги
- Компании экономят бумагу и печатают накладные на листах А5. Когда дойдут до А7?
- Доллар 96,05 рубля, евро — 105,47 рубля. Курсы валют на завтра
События
Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность
Дата проведения: 31 марта, четверг
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 31 марта, четверг
Антикризисное управление - как управленческий учет способствует повышению эффективности деятельности в период кризиса
Дата проведения: 30 марта, среда
Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная
Дата проведения: 29 марта, вторник
Кадровый ЭДО как инструмент оптимизации расходов в условиях кризиса
Дата проведения: 29 марта, вторник
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 28 марта, понедельник
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 марта, понедельник
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 28 марта, понедельник
CIMA Р1: онлайн, поток "Воскресенье" к экзамену в мае 2022
Дата проведения: 27 марта, воскресенье
ACCA (Rus) – «Финансы и управление бизнесом». Финансовый менеджмент
Дата проведения: 26 марта, суббота
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2644 от 20.01.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности
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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.