Отмена ежеквартально отчета в ФСС, проверка декларации по НДС, бесплатная сдача бухотчетности в ГИР, электронные транспортные накладные – все, чем запомнится неделя

Очень вовремя наступил Международный день борьбы с депрессией — вы тоже так считаете? Отмечают его именно сегодня. Вот и государство решило внести свой вклад в наше ментальное оздоровление, очевидно осознав, что поддержка или даже просто демонстрация намерений просто необходима. И буквально зафонтанировало инициативами. Здесь и выделение 40 млрд. на кредиты торговле и промышленности, если те сохранят занятость. И обещание оплатить компаниям обучение работников. И страшно сказать — возможная амнистия по экономическим статьям. Вообщем, аттракцион невиданной щедрости. Осталось только дожить до реальной поддержки.
А чтобы ожидание было не скучным, предлагаем приготовить овсяный блин — блюдо диетичное и вкусное, благодаря различным начинкам. Понадобится 1 яйцо, по 3 ст. л. овсяных хлопьев и молока, соль по вкусу. Смешайте яйцо, молоко и овсяные хлопья. Добавьте в тесто щепотку соли. В тесто можно добавлять измельченные фрукты, например бананы или яблоки, мед, орехи. Вылейте тесто на сковороду и обжаривайте блин с обеих сторон до готовности. Можно кушать просто блин, а можно добавить любую начинку, завернуть ее в блин, и подавать к столу.
С приятным покончено, переходим к полезному.
Важно!
- Бухотчетность в ГИР БО сдают бесплатно.
- В новой декларации по НДС проверят соотношения по СЗПК и возмещению налога.
- Отменяют ежеквартальный отчет в ФСС.
- В платежках появится новый статус 31.
- Минфин разрешил уже сейчас применять норму НК по НДФЛ, которая пока не принята.
- С 2022 года компании переходят на электронные транспортные накладные.
- Вычет по НДФЛ будут давать через 15 дней вместо 4 месяцев. Но есть риск отказов.
- До 28 марта надо сдать декларацию по налогу на прибыль.
- Вычет по НДС будут давать за 8 дней.
Лайфхаки — берем на вооружение:
- Если ККТ не поддерживает режим без бумажных чеков, бухгалтеры советуют заклеить датчик лентопротяжки.
- Вы можете хранить свои электронные чеки в сервисе ФНС.
- В терминалах от Сбера можно отключить печать второго чека, для экономии ленты.
- Компания может засекретить свой баланс.
- Если после 18 марта к вам пришли с проверкой, надо жаловаться.
- ФНС запустила сервис по переводу электронных документов из xml в pdf.
Обращаем внимание:
- В 2022 году бизнес будет меньше платить по имущественным налогам.
- Комиссии за эквайринг ограничили: теперь не больше 1%.
- Земельный и имущественный налоги будут считать по старой кадастровой стоимости.
- Срок сдачи сведений иностранными компаниями остался прежним — 28 марта.
- Оправдательный документ в бухгалтерии. С чем это едят?
- Турбизнесу обнулили НДС: кому и на каких условиях.
- Матвыгоду на три года освободили от НДФЛ. Причем задним числом с 2021 года.
Расскажем, как...
Благие намерения:
- Предлагают снизить страховые взносы до 15 %, а для новых рабочих мест и вовсе обнулить на полгода.
- Выплаты по уходу за инвалидами хотят увеличить до 13 000 рублей.
- Могут повысить пенсии и зарплаты бюджетников.
- Бизнесу дадут налоговые каникулы.
УПС....
- Банки потеряют 200 млрд рублей из-за большой разницы между ставками по вкладам и кредитам.
- Электронику станет сложнее оформить в кредит. Рассрочку в магазинах вовсе убирают.
- Магазинам в регионах не на чем печатать чеки из-за дефицита бумаги.
- Банки будут обязаны в течение 10 дней отдавать силовикам все данные о ваших вкладах.
- Подать жалобу по штрафу за ККТ можно только через Госуслуги. Или сразу в суд.
Для информации:
- Переводить по СБП до 1 миллиона можно будет с 1 мая.
- Пострадавших от санкций экспортеров не будут штрафовать за просрочку отчетов по субсидиям.
- Экспортерам будет проще подтвердить 0% НДС.
- Налоговики снимают ограничения на личный прием в инспекциях с 21 марта.
- Бизнес на УСН получит отсрочку по налогам. Но дадут ее не всем.
- Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС.
- Список регионов, где отменили масочный режим.
- Без разрешения ЦБ нельзя будет оплачивать вклад в имущество иностранных фирм.
- Сделки будут контролируемыми с дохода в 120 миллионов рублей.
О как!
- Дробление бизнеса ради льгот для IT-отрасли — это нормально, считают в ФНС.
- Сотрудникам уходящих из России компаний должны оплачивать простой или увольнять по ликвидации.
- Найм иностранных работников ограничат.
- Дефицита офисной бумаги не будет, пообещали в Минпромторге.
- Нерезидентам из недружественных стран разрешили сделки с российской недвижимостью.
И о хорошем:
- С 1 апреля будут платить пособие на детей с 8 до 16 лет.
- За прием на работу молодого сотрудника работодателю дадут 3 МРОТ.
- С 1 апреля проиндексируют пенсии.
- Безработным проще будет получить деньги на открытие своего дела.
- С 9 марта налоговые пени для организаций будут меньше.
- Два года у IT-бизнеса налог на прибыль будет 0%.
- Неважно, когда человек встал на учет в ЦЗН. Если он предпенсионер, пособие будет повышенное.
- НДФЛ с процентов по вкладам отменили на два года.
- За нерыночные условия в контролируемых сделках два года не будут штрафовать.
Делимся опытом:
- Налоговики прислали требование сразу после сдачи декларации по УСН, не видят взносы. Бухгалтеры советуют, как отвечать.
- Мошенники обманывают бухгалтеров крупных компаний на мелкие суммы.
- Налоговики заставляют директора фирмы-нулевки открыть расчетный счет. Им больше некого проверять?
- Налоговики требуют от нотариусов среднеотраслевую зарплату.
- Бухгалтеры обсуждают, что делать, если директор нанял слишком много самозанятых.
- Если контрагент ошибочно перечислил деньги, налоговики не должны с них брать налог. Но придется отписаться на требование.
- Если налоговики требуют поднять зарплаты в компании — это можно использовать, чтобы реально их поднять, советуют бухгалтеры.
- Налоговики готовы реального поставщика назвать техничкой, лишь бы повысить доначисления.
- Налоговики нарушают прямой запрет ФНС и прячут требования в уведомления.
- Бухгалтеры рассказали, что делать с переплатой по взносам ранее 2017 года. Ничего.
- Налоговики на местах считают, что срок на возврат вычета 3 месяца, а не 15 дней. До них не дошло распоряжение?