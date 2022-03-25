Обзоры для бухгалтера

Отмена ежеквартально отчета в ФСС, проверка декларации по НДС, бесплатная сдача бухотчетности в ГИР, электронные транспортные накладные – все, чем запомнится неделя

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Очень вовремя наступил Международный день борьбы с депрессией — вы тоже так считаете? Отмечают его именно сегодня. Вот и государство решило внести свой вклад в наше ментальное оздоровление, очевидно осознав, что поддержка или даже просто демонстрация намерений просто необходима. И буквально зафонтанировало инициативами. Здесь и выделение 40 млрд. на кредиты торговле и промышленности, если те сохранят занятость. И обещание оплатить компаниям обучение работников. И страшно сказать — возможная амнистия по экономическим статьям. Вообщем, аттракцион невиданной щедрости. Осталось только дожить до реальной поддержки.

А чтобы ожидание было не скучным, предлагаем приготовить овсяный блин — блюдо диетичное и вкусное, благодаря различным начинкам. Понадобится 1 яйцо, по 3 ст. л. овсяных хлопьев и молока, соль по вкусу. Смешайте яйцо, молоко и овсяные хлопья. Добавьте в тесто щепотку соли. В тесто можно добавлять измельченные фрукты, например бананы или яблоки, мед, орехи. Вылейте тесто на сковороду и обжаривайте блин с обеих сторон до готовности. Можно кушать просто блин, а можно добавить любую начинку, завернуть ее в блин, и подавать к столу.

С приятным покончено, переходим к полезному.

Важно!

Лайфхаки — берем на вооружение:

Обращаем внимание:

Расскажем, как...

Благие намерения:

УПС....

Для информации:

О как!

И о хорошем:

Делимся опытом:

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