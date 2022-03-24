«Утренний бухгалтер». Не забудьте отчитаться по налогу на прибыль за 2021 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 28 марта надо сдать декларацию по налогу на прибыль за 2021 год. Переносов срока не будет.

Бизнесу дадут новые послабления, на этот раз - по кредитам с плавающей ставкой.

Бухгалтеры жалуются на странных предпринимателей. Например, один из таких требует отсрочку по уплате налогов по письму двухлетней давности.

Налоговики посчитали, что бизнес почти перестал ошибаться в прослеживаемости: число ошибок снизилось на 87%.

Для многих бухгалтеров до сих пор головная боль — как бы разобраться с новыми ФСБУ.

Советуем полноценный курс повышения квалификации на «Клерке»: даем официальное удостоверение.

Успейте записаться, мест на новый поток почти не осталось.

Новости

События

Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная

Дата проведения: 29 марта, вторник

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 28 марта, понедельник

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 марта, понедельник

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 28 марта, понедельник

CIMA Р1: онлайн, поток "Воскресенье" к экзамену в мае 2022

Дата проведения: 27 марта, воскресенье

ACCA (Rus) – «Финансы и управление бизнесом». Финансовый менеджмент

Дата проведения: 26 марта, суббота

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 26 марта, суббота

Идет набор на курс: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 26 марта, суббота

Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году

Дата проведения: 25 марта, пятница

Налоговые риски 2022: подводные камни

Дата проведения: 25 марта, пятница

Статьи

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— Цитата дня. Про фантастику

Бухгалтеры пожаловались на низкие зарплаты, мы открыли вакансии и убедились, что они правы. Правда, выяснили, что все чаще бухгалтеров ищут на удаленку.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности

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