«Утренний бухгалтер». Не забудьте отчитаться по налогу на прибыль за 2021 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
До 28 марта надо сдать декларацию по налогу на прибыль за 2021 год. Переносов срока не будет.
Бизнесу дадут новые послабления, на этот раз - по кредитам с плавающей ставкой.
Бухгалтеры жалуются на странных предпринимателей. Например, один из таких требует отсрочку по уплате налогов по письму двухлетней давности.
Налоговики посчитали, что бизнес почти перестал ошибаться в прослеживаемости: число ошибок снизилось на 87%.
Для многих бухгалтеров до сих пор головная боль — как бы разобраться с новыми ФСБУ.
Советуем полноценный курс повышения квалификации на «Клерке»: даем официальное удостоверение.
Успейте записаться, мест на новый поток почти не осталось.
Новости
- Налоговики на местах считают, что срок на возврат вычета 3 месяца, а не 15 дней. До них не дошло распоряжение?
- Два года у IT-бизнеса налог на прибыль будет 0 %
- НДФЛ с больничных предложили перечислять по месту учета работодателя, а не ФСС
- До конца марта утвердят список авто для повышенного налога
- Турбизнесу обнулили НДС: кому и на каких условиях
- Евро прыгает до 118 рублей, нефть выше $117. Инвестдайджест
- Как бухгалтеру не терять время с ручным вводом первички: расскажем через несколько часов
- Предпринимателя будут судить за взятки налоговику на 600 тысяч рублей
- ФАС проверит, почему выросли цены на бумагу
- Земельный и имущественный налоги будут считать по старой кадастровой стоимости
- Вычет по НДФЛ будут давать через 15 дней вместо 4 месяцев. Но есть риск отказов
- Мосбиржа сегодня продолжает торги облигациями, торги по акциям пока закрыты
- До 28 марта надо сдать декларацию по налогу на прибыль
- Все о сведениях по форме СТД-Р — расскажем завтра на вебинаре
- Предприниматель требует отсрочку от уплаты налогов по письму о поддержке в ковид. Только письмо двухлетней давности
- Подать жалобу по штрафу за ККТ можно только через Госуслуги. Или сразу в суд
- Срок сдачи сведений иностранными компаниями остался прежним – 28 марта
- Как теперь отличить первичный документ от оправдательного
- Переплату по патенту налоговики должны зачесть сами. Но некоторые бухгалтеры считают, что им для этого надо письмо написать
- 24 марта Мосбиржа откроет торги акциями. Коротких продаж не будет
- Бизнес на УСН получит отсрочку по налогам. Но дадут ее не всем
- Банки будут обязаны в течение 10 дней отдавать силовикам все данные о ваших вкладах
- Бизнесу разрешат платить проценты по кредитам с плавающей ставкой не сейчас, а в конце года
- Доллар на бирже ниже 100 рублей
- Бизнес почти перестал ошибаться в прослеживаемости, считают налоговики
- Льготную ипотеку будут давать под 12 % годовых
- Малый бизнес сможет получить льготный целевой кредит по ставке 15%
- Если требование незаконное, потребуйте в ответ у налоговиков уточнений, советуют бухгалтеры
- Кто работал с «е-ОФД», расскажите, как вам
- Доллар 103,16 рубля, евро — 113,26 рубля. Официальные курсы валют от ЦБ на завтра
- С 2022 года компании переходят на электронные транспортные накладные
События
Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная
Дата проведения: 29 марта, вторник
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 28 марта, понедельник
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 марта, понедельник
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 28 марта, понедельник
CIMA Р1: онлайн, поток "Воскресенье" к экзамену в мае 2022
Дата проведения: 27 марта, воскресенье
ACCA (Rus) – «Финансы и управление бизнесом». Финансовый менеджмент
Дата проведения: 26 марта, суббота
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 26 марта, суббота
Идет набор на курс: «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 26 марта, суббота
Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году
Дата проведения: 25 марта, пятница
Налоговые риски 2022: подводные камни
Дата проведения: 25 марта, пятница
Статьи
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Бухгалтеры пожаловались на низкие зарплаты, мы открыли вакансии и убедились, что они правы. Правда, выяснили, что все чаще бухгалтеров ищут на удаленку.
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- Сокращение сроков КНП по 3-НДФЛ (Константин Чупырь)
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- Снижение штрафов для бизнеса (RosCo)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности
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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.