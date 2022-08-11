«Утренний бухгалтер». Будут новые сроки уплаты имущественных налогов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 2023 года заработают новые сроки уплаты имущественных налогов: мы собрали все в удобную таблицу.
Для отчетности в Пенсионный фонд утвердили формат электронной доверенности.
Свежее разъяснение от Минфина. На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ.
Любопытное в трудовых спорах: суд сказал, что взыскать компенсацию при увольнении не получится, если она не прописана в локальных нормативных актах работодателя.
А другой суд не разрешил штрафовать за ошибку в номере филиала в 4-ФСС.
Обучение для бухгалтера
К осени начальство вернется из отпусков и начнет разбирать документы. Самое время пройти хороший курс повышения квалификации по работе с договорами для бухгалтера.
Но для начала подобрать парочку полезных вебинаров и записаться: все бесплатно, нужно только пару раз кликнуть мышкой.
Самые сложные ПБУ — 18/02 — на вебинаре «Клерка»!
Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. Переход к новым ФСБУ по учету запасов, капвложений, основных средств и аренды еще больше увеличил эти различия. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Разберем самые важные вопросы, которые при этом возникают, вместе с экспертом. Начало 12 августа в 11:00 мск.
Новости
- Банки сообщают в ФНС о процентах по вкладам. О процентах по займам не сообщают
- Расходы на рекламные товары, необлагаемые НДС, повысят со 100 до 300 рублей
- Бухгалтеры жалуются, что 1С неправильно считает отпускные из МРОТ
- В Турции работают карты «Мир» от ВТБ и Сбера
- В 2023 году для имущественных налогов будут новые сроки уплаты
- Утвердили формат электронной доверенности для отчетов в ПФР
- Если клиника только собирает анализы, а исследуют их в другом месте, это не помешает применять ставку 0% налога на прибыль
- С 1 сентября при продаже молока надо формировать только электронные УПД и сканировать коды на ККТ
- К сентябрю смартфоны могут подорожать на 15%
- Если новая IT-компания ни разу не сдавала РСВ с льготным тарифом, льготную ипотеку ее сотрудникам не дадут
- Бухгалтеры спорят об индексации отпускных. Опрос
- За ошибку в номере филиала в 4-ФСС штрафовать нельзя. Так сказал суд
- Люди все активнее платят через СБП. Счет идет на триллионы рублей — Центробанк
- Работодатель вправе нарушить соглашение, если компенсация при увольнении противоречит локальным актам организации
- Бухгалтеры хранят эквайринговые слипы 13 месяцев. Потом выкидывают
- На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ
- Переводы от 10 тысяч перестанут уходить по коду из СМС, если ЦБ примет предложение экспертов
- При поездке домой на несколько дней ставка НДФЛ у иностранца на патенте не меняется, объяснил эксперт
- Телеком-бизнесу вернут часть налога на прибыль
- Электронные сигареты нужно будет маркировать уже с декабря 2022 года
- Бухгалтеры путаются в ПБУ 18/02 и просят помощи. Вебинар уже через два дня
- Заморозки переводов не будет. Вместо этого будут два дня «охлаждать» клиентов банков
- Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС
- Налог за унаследованное имущество берут с наследников со дня смерти наследодателя
События
Трудовые льготы матерям: оформление и учет
Дата проведения: 17 августа, среда
Вебинар с Ольгой Бондаренко «Самое важное, о чем спрашивали. Экспресс-обзор новаций, вступающих в силу с 01 июля 2022: право, учет, налогообложение. Что важно не пропустить»
Дата проведения: 17 августа, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт резервов в 2022 году
Дата проведения: 17 августа, среда
Мораторий на банкротство — 2022. Обзор судебной практики по мораторию или минюст против ВС РФ
Дата проведения: 17 августа, среда
Все о заработной плате в текущем периоде в связи с изменениями —новые начисления, новые отчеты и ближайшие перспективы
Дата проведения: 17 августа, среда
Дебиторская задолженность: как взыскать и не утонуть в рутине
Дата проведения: 17 августа, среда
Актуальные налоговые риски 2022 года и практика юридической защиты налогоплательщика
Дата проведения: 16 августа, вторник
Бухгалтерский учет и налогообложение застройщиков, заказчиков, инвесторов
Дата проведения: 16 августа, вторник
Всероссийская налоговая аттестация — 2023
Дата проведения: 15 августа, понедельник
Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году
Дата проведения: 15 августа, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ изменились
Новые заработают с 19 августа.
— Сделка с недвижимостью с иностранцами из недружественных стран: что важно знать
Указы Путина от 1 и 5 марта 2022 № 81 и № 95 установили в России установлен особый порядок осуществления резидентами сделок с недвижимостью с участием лиц иностранных недружественных государств. Кого затрагивают эти указы и как зарегистрировать право собственности на объект недвижимости? Разбираемся с учётом разъяснений специалистов Росреестра.
— Как перейти на электронные чеки ККТ
При отправке покупателю кассового чека в электронном виде кассовый чек на бумаге можно не печатать. Но в момент расчета с покупателем, до фиксации покупки на онлайн-кассе нужно получить у покупателя адрес электронной почты или номер телефона.
— Бухгалтер компании вправе представлять интересы ООО в суде
Для участия в арбитражном процессе от имени организации необходимо оформить доверенность на представление интересов организации в суде.
— Зачем ЦБ ввел полугодовой «карантин» на ценные бумаги нерезидентов и что это значит для фондового рынка
Банк России обнаружил, что ряд брокеров предлагают клиентам покупать ценные бумаги российских компаний за рубежом с последующим переводом в российскую юрисдикцию. Разбираемся вместе с экспертами, каковы риски таких сделок, есть ли по ним гарантии и как мера ЦБ повлияет на фондовый рынок.
— Зачем вступать в профсоюз и кому он нужен
Профсоюзы очень часто ассоциируются с чем-то устаревшим и архаичным — стачками, путевками в санатории и продвижением «по профсоюзной линии» в качестве альтернативы профессиональным качествам. Но на практике нормальный профсоюз — это хороший инструмент для получения от работодателя дополнительных «плюшек» — бонусов и социальных гарантий, которые скрашивают любой, даже самый рутинный труд.
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.
— С 1 марта 2023 появится новый вид платы за НВОС. Обзор закона
С 1 марта следующего, 2023 года вводится в действие еще один вид платы за НВОС. Хозяйствующие субъекты, чья деятельность отражается на окружающей среде, должны будут внести его до 1 марта 2024 г. включительно.
🔒 Налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до выездной проверки
Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению законопроекта об обеспечительных мерах осенью. Если закон примут, полномочия налоговиков станут намного шире, чем сейчас.
— Цитата дня. Про токсичность и валюту
Эксперты по фондовому рынку пытаются разобраться, что значит поворот ЦБ на избавление от доллара и евро и что делать обычным клиентам банков с так называемой токсичной валютой.
— «Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу
Бухгалтеры возмущаются: в программах 1С не учитывается доля ставки при расчете отпускных и из-за этого сумма получается больше положенного. В самой фирме 1С исправлять ситуацию не планируют.
🔒 Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу
Вашей организации простил долг по займу иностранный учредитель. Разберемся, как это учесть в налоговом и бухгалтерском учете.
Блоги компаний
- Люди в черном. ЭпиПремиум. Итоги Клерка за июль (255)
- Отдельные вопросы по налоговым льготам в сфере-ИТ (72)
- Новый порядок выплаты пенсий, сохранение прожиточного минимума за должником-пенсионером в пенсионном обзоре (72)
- Как правильно выбрать тариф РКО, если вы занимаетесь торговлей (717626)
- Как вести документооборот в обособленных подразделениях (184)
- Как отчитаться за электронные кошельки (352)
- Поддержка бизнеса. Компенсация банковских комиссий по СБП (241)
- Что делать бухгалтеру, чтобы легально сэкономить на налогах и пройти проверку ФНС без рисков (1)
- Акт выполненных работ для самозанятого. Как его составить (146)
- Сообщество профессиональных бухгалтеров, чаты, блоги бухгалтеров, подписки и число подписчиков на «Клерке» (717152)
- В чем разница между ВНЖ, ПМЖ и гражданством? (5)
- Как правильно посчитать денежный поток группы компаний (21)
- Придумай название новому продукту Клерка и выиграй Клерк.Премиум на полгода (327)
- Манифест ФНС: наступит ли светлое будущее? (40)
- Как зарегистрировать онлайн-кассу в 2022 году (251)
- Внешняя администрация и доверительное управление (726619)
- КоАП на новый лад. Скидки на штрафы и другие послабления для бизнеса (43)
- Как вернуть авиабилеты? (5)
- Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя (1)
- Да здравствует параллельный импорт! (4)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8313@ от 05.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налог за унаследованное имущество берут с наследников со дня смерти наследодателя
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10308@ от 08.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/70768 от 22.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21069 от 24.03.2021
Московский городской суд: Аппеляционное определение № 33-15489/2022 от 30.05.2022
Обсуждаемые темы форума
— Кадры
— Уничтожение бухгалтерских документов
— Продажа автомобиля Представительством иностранной компании
— Уничтожение бухгалтерских документов
— Задолженность ИФНС на выезд за границу
— 1с УТ 11.5 как пробить чек на полный расчет
— Занижение налоговой базы при покупках за наличные
— Ответ на требование по расхождениям с контрагентами по НДС
— Пбу 18/02 по курсовым разницам в 2022 году (спецпорядок на 2022-2024 гг)
— 6ндфл
— Подписание документов по ЭДО
— Пришло постановление об отмене взысканий на работника-должника