Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Будут новые сроки уплаты имущественных налогов

Они заработают с 2023 года.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года заработают новые сроки уплаты имущественных налогов: мы собрали все в удобную таблицу.

Для отчетности в Пенсионный фонд утвердили формат электронной доверенности.

Свежее разъяснение от Минфина. На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ.

Любопытное в трудовых спорах: суд сказал, что взыскать компенсацию при увольнении не получится, если она не прописана в локальных нормативных актах работодателя.

А другой суд не разрешил штрафовать за ошибку в номере филиала в 4-ФСС.

Обучение для бухгалтера

К осени начальство вернется из отпусков и начнет разбирать документы. Самое время пройти хороший курс повышения квалификации по работе с договорами для бухгалтера.

Но для начала подобрать парочку полезных вебинаров и записаться: все бесплатно, нужно только пару раз кликнуть мышкой.

Самые сложные ПБУ — 18/02 — на вебинаре «Клерка»!

Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. Переход к новым ФСБУ по учету запасов, капвложений, основных средств и аренды еще больше увеличил эти различия. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Разберем самые важные вопросы, которые при этом возникают, вместе с экспертом. Начало 12 августа в 11:00 мск.

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Дата проведения: 17 августа, среда

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Дата проведения: 17 августа, среда

Все о заработной плате в текущем периоде в связи с изменениями —новые начисления, новые отчеты и ближайшие перспективы

Дата проведения: 17 августа, среда

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Дата проведения: 17 августа, среда

Актуальные налоговые риски 2022 года и практика юридической защиты налогоплательщика

Дата проведения: 16 августа, вторник

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Дата проведения: 16 августа, вторник

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Дата проведения: 15 августа, понедельник

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8313@ от 05.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налог за унаследованное имущество берут с наследников со дня смерти наследодателя

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10308@ от 08.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/70768 от 22.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21069 от 24.03.2021

Московский городской суд: Аппеляционное определение № 33-15489/2022 от 30.05.2022

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