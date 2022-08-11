«Утренний бухгалтер». Будут новые сроки уплаты имущественных налогов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года заработают новые сроки уплаты имущественных налогов: мы собрали все в удобную таблицу.

Для отчетности в Пенсионный фонд утвердили формат электронной доверенности.

Свежее разъяснение от Минфина. На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ.

Любопытное в трудовых спорах: суд сказал, что взыскать компенсацию при увольнении не получится, если она не прописана в локальных нормативных актах работодателя.

А другой суд не разрешил штрафовать за ошибку в номере филиала в 4-ФСС.

Обучение для бухгалтера

К осени начальство вернется из отпусков и начнет разбирать документы. Самое время пройти хороший курс повышения квалификации по работе с договорами для бухгалтера.

Но для начала подобрать парочку полезных вебинаров и записаться: все бесплатно, нужно только пару раз кликнуть мышкой.

Самые сложные ПБУ — 18/02 — на вебинаре «Клерка»! Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. Переход к новым ФСБУ по учету запасов, капвложений, основных средств и аренды еще больше увеличил эти различия. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Разберем самые важные вопросы, которые при этом возникают, вместе с экспертом. Начало 12 августа в 11:00 мск. Записаться

Новости

События

Трудовые льготы матерям: оформление и учет

Дата проведения: 17 августа, среда

Вебинар с Ольгой Бондаренко «Самое важное, о чем спрашивали. Экспресс-обзор новаций, вступающих в силу с 01 июля 2022: право, учет, налогообложение. Что важно не пропустить»

Дата проведения: 17 августа, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт резервов в 2022 году

Дата проведения: 17 августа, среда

Мораторий на банкротство — 2022. Обзор судебной практики по мораторию или минюст против ВС РФ

Дата проведения: 17 августа, среда

Все о заработной плате в текущем периоде в связи с изменениями —новые начисления, новые отчеты и ближайшие перспективы

Дата проведения: 17 августа, среда

Дебиторская задолженность: как взыскать и не утонуть в рутине

Дата проведения: 17 августа, среда

Актуальные налоговые риски 2022 года и практика юридической защиты налогоплательщика

Дата проведения: 16 августа, вторник

Бухгалтерский учет и налогообложение застройщиков, заказчиков, инвесторов

Дата проведения: 16 августа, вторник

Всероссийская налоговая аттестация — 2023

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ изменились

Новые заработают с 19 августа.

— Сделка с недвижимостью с иностранцами из недружественных стран: что важно знать

Указы Путина от 1 и 5 марта 2022 № 81 и № 95 установили в России установлен особый порядок осуществления резидентами сделок с недвижимостью с участием лиц иностранных недружественных государств. Кого затрагивают эти указы и как зарегистрировать право собственности на объект недвижимости? Разбираемся с учётом разъяснений специалистов Росреестра.

— Как перейти на электронные чеки ККТ

При отправке покупателю кассового чека в электронном виде кассовый чек на бумаге можно не печатать. Но в момент расчета с покупателем, до фиксации покупки на онлайн-кассе нужно получить у покупателя адрес электронной почты или номер телефона.

— Бухгалтер компании вправе представлять интересы ООО в суде

Для участия в арбитражном процессе от имени организации необходимо оформить доверенность на представление интересов организации в суде.

— Зачем ЦБ ввел полугодовой «карантин» на ценные бумаги нерезидентов и что это значит для фондового рынка

Банк России обнаружил, что ряд брокеров предлагают клиентам покупать ценные бумаги российских компаний за рубежом с последующим переводом в российскую юрисдикцию. Разбираемся вместе с экспертами, каковы риски таких сделок, есть ли по ним гарантии и как мера ЦБ повлияет на фондовый рынок.

— Зачем вступать в профсоюз и кому он нужен

Профсоюзы очень часто ассоциируются с чем-то устаревшим и архаичным — стачками, путевками в санатории и продвижением «по профсоюзной линии» в качестве альтернативы профессиональным качествам. Но на практике нормальный профсоюз — это хороший инструмент для получения от работодателя дополнительных «плюшек» — бонусов и социальных гарантий, которые скрашивают любой, даже самый рутинный труд.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

— С 1 марта 2023 появится новый вид платы за НВОС. Обзор закона

С 1 марта следующего, 2023 года вводится в действие еще один вид платы за НВОС. Хозяйствующие субъекты, чья деятельность отражается на окружающей среде, должны будут внести его до 1 марта 2024 г. включительно.

🔒 Налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до выездной проверки

Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению законопроекта об обеспечительных мерах осенью. Если закон примут, полномочия налоговиков станут намного шире, чем сейчас.

— Цитата дня. Про токсичность и валюту

Эксперты по фондовому рынку пытаются разобраться, что значит поворот ЦБ на избавление от доллара и евро и что делать обычным клиентам банков с так называемой токсичной валютой.

— «Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

Бухгалтеры возмущаются: в программах 1С не учитывается доля ставки при расчете отпускных и из-за этого сумма получается больше положенного. В самой фирме 1С исправлять ситуацию не планируют.

🔒 Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу

Вашей организации простил долг по займу иностранный учредитель. Разберемся, как это учесть в налоговом и бухгалтерском учете.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8313@ от 05.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налог за унаследованное имущество берут с наследников со дня смерти наследодателя

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10308@ от 08.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/70768 от 22.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21069 от 24.03.2021

Московский городской суд: Аппеляционное определение № 33-15489/2022 от 30.05.2022

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