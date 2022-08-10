«Утренний бухгалтер». Формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ изменились

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Еще ПФР будет передавать в ФНС данные на тех, кто тратит маткапитал на покупку жилья.

Иностранные фирмы сами не будут платить НДС при оказании электронных услуг российскому бизнесу. Это будут делать покупатели как налоговые агенты, поэтому и становиться на учет в нашейналоговой продавцам будет не надо.

Клиенты банков завалили ЦБ жалобами на комиссии за хранение валюты. Сам ЦБ считает, что жалобы необоснованные.

Маркетплейсы собираются запустить единую систему борьбы с контрафактом.

Бухгалтерский и налоговый учёт резервов в 2022 году В бухгалтерском учёте все резервы обязательны к созданию при наличии признаков обесценения активов. Создавать их — обязанность, а не право бухгалтера. Резервы в налоговом учёте формируются добровольно, но это мощный инструмент законной налоговой оптимизации, который не стоит игнорировать. При создании и использовании как бухгалтерских, так и налоговых резервов, есть масса нюансов. На вебинаре подробно разберем как бухгалтерский, так и налоговый учет резервов. Авторы вебинара: ​​​​Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Узнать подробнее и записаться

Курсы и вебинары для бухгалтера

Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.

Следите за свежими вебинарами: наши спикеры разбирают самые сложные темы для вас каждый день.

Налоговики продолжают трясти самозанятых. Вебинар о том, как с этим жить, уже сегодня Налоговики пристально следят за тем, чтобы работники не сотрудничали как СМЗ со своими работодателями. Как все правильно оформлять и чего вы можете не знать в таких ситуациях, обсудим на бесплатном вебинаре. Спикер — Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам. Начало в 15:00 мск. >>>Записаться можно тут

Новости

События

Все о заработной плате в текущем периоде в связи с изменениями —новые начисления, новые отчеты и ближайшие перспективы

Дата проведения: 17 августа, среда

Дебиторская задолженность: как взыскать и не утонуть в рутине

Дата проведения: 17 августа, среда

Актуальные налоговые риски 2022 года и практика юридической защиты налогоплательщика

Дата проведения: 16 августа, вторник

Бухгалтерский учет и налогообложение застройщиков, заказчиков, инвесторов

Дата проведения: 16 августа, вторник

Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах

Дата проведения: 12 августа, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 12 августа, пятница

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 12 августа, пятница

Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 11 августа, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Декларацию по налогу на имущество опять поменяют

Если изменения примут, то они заработают с отчетности за 2022 год.

— Плату за вывоз мусора начисляют по площади жилья: насколько это законно

Разбираемся, что говорит судебная практика и когда можно не платить.

— Какие комиссии банка незаконны

Отдельные банки взимают с клиентов высокие комиссии за совершение стандартных операций. При этом одни банки навязывают клиентам высокие комиссии в договорах, другие вводят новые тарифы без согласия на то клиента.

— Топ вакансий для бухгалтеров на «Клерке»: подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

— Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60

ОСВ представляет собой свод данных по хозяйственным операциям, которые проводятся с использованием этого счета. Особенности формирования ОСВ связаны с тем, что счет 60 является активно-пассивным. Приведем образец такой ведомости и расскажем о ее заполнении.

— Ошибка в адресе и КПП покупателя в УПД. Какие могут быть последствия

Ситуация: у покупателя изменился юридический адрес и КПП. Длительное время организация формировала УПД в электронном виде с указанием неправильного адреса и КПП покупателя.

— Если вам кажется что у вас воруют, возможно, вам и не кажется. Причем тут публичная отчетность?

Один из топовых экспертов «Клерка» Кирилл Соппа объясняет, зачем нужна публичная отчетность компании и что с ее помощью можно сделать.

— Сколько нужно хранить приказы по вопросам охраны труда? Обзор письма Минтруда

Поскольку порядок в этой сфере имеет принципиальное значение, то и нарушения в ней же стоят дорого. Рассказываем, как долго следует сохранять приказы по вопросам охраны труда.

🔒 Кому в 2023 году стоит перейти на налоговый мониторинг

У прозрачности и открытости в отношениях с ФНС есть преимущества.

— «Ночной бухгалтер». Пенсионный фонд незаконно лишает людей пособий из-за ошибки в программе

Очередной скандал в духе «я что-то нажал и оно сломалось»: программа ПФР неправильно считала доходы, после чего в пособиях отказывали целым семьям.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/8085@ от 01.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче чужой отчетности по ТКС надо направлять в ИФНС информационное сообщение о представительстве

Минздрав РФ: Письмо № 30-0/3066769-14500 от 20.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если при медосмотре психиатр заподозрит неладное, сотрудника надо направить на психиатрическое освидетельствование

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9846@ от 29.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики разрешили упрощенцам не платить налог за принудительно изъятую у них землю

ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/9954 от 22.05.2014

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