«Утренний бухгалтер». Справку 182н отменят

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

С 2023 года справку 182н отменят. Считать больничные будут по данным ФНС.

Изменятся формы АДВ-1 и СЗВ-К.

Земельный налог за 2021 год насчитают по новой кадастровой стоимости. Скоро придет уведомление.

Бориса Титова на посту омбудсмена сменит женщина.

НДФЛ для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не повысят.

Новости

— На удобрения введут пошлины. Это пополнит бюджет на 100 млрд руб. в год.

— Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ

— Верховный суд отменил придуманный налоговиками порядок сверки по налогам. Сверку можно сделать не только за три года

— Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%

— Яндекс представил цифровую карту «Мир» с дополнительным кешбэком

— Безработным родителям справку для пособия на ребенка до 1,5 лет теперь выдает Пенсионный фонд

— Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов в национальные валюты

— Для получающих госпомощь введут спецтариф для карты «Мир»

— Только с картой «Мир» в Турцию лучше не ехать, некоторые платежи не проходят. Берите еще и наличные

— При оформлении больничного медики теперь сверяются с ПФР и ФСС

— Ритейл уговаривает правительство продлить мораторий на банкротство

— Земельный налог за 2021 год насчитают по новой кадастровой стоимости. Скоро придет уведомление

— Бесплатным переводам по СПБ придумали новый лимит. Тинькофф-банк — за повышение лимита в 3 раза, но других желающих нет

— 🔥 С 2023 года справку 182н отменят. Считать больничные будут по данным ФНС

— Бориса Титова на посту омбудсмена сменит женщина

— Узнайте, как выйти из договора строительного подряда с минимальными потерями

— Банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам

— ❗ Изменятся формы АДВ-1 и СЗВ-К

— Ключевую ставку ЦБ может снизить до 6,5% к концу года

— При возврате онлайн-покупки россияне хотят получить обратно не только деньги, но и компенсацию с извинениями

— Самозанятые добровольно платят взносы в ПФР, но для пенсии учитывают не всю сумму. Объясняем, почему

— Клиенты Альфа-Банка смогут платить юанями

— Два миллиона работников в 2022 году перешли на электронные трудовые книжки. Вы тоже?

— Яндекс.Маркет разрешил торговлю самозанятым. До конца года без комиссии

— НДФЛ для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не повысят

— На новые ФСБУ нельзя забивать. Из-за этого ошибки в учете

— Спектакль в двух действиях. Телефонные мошенники придумали новую схему

— Для бухучета по ФСБУ 25/2018 срок аренды и ППА зависит от договора, намерений и возможностей

— 💅 У СПА, фитнес-зала и салона красоты внутри гостиницы нет льготы по НДС. И не будет

События

Дата проведения: 22 сентября, четверг

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учeтe. ФСБУ 27/2021: как было и как стало

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ

Дата проведения: 22 сентября, четверг

НОВИНКА!!! Специально для региональных слушателей идет набор на курс «Финансовый директор».

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения: 21 сентября, среда

Экстренные изменения налогового и валютного законодательства в 2022 году из-за санкций и сложной ситуации в мире

Дата проведения: 21 сентября, среда

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами.

Дата проведения: 21 сентября, среда

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 20 сентября, вторник

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.

Дата проведения: 20 сентября, вторник

Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Статьи

Не ЗОЖем единым. Минфин объяснил нам, что НДС без бюджета — это как ужин без мяса. Его отмена плохо отразится на экономике и бизнесе. Короче, не отменят его, не просите!

— Почему курс доллара в банках так отличается от курса ЦБ и от биржевого?

Этим вопросом задаются многие россияне. Курс на продажу и покупку в банке всегда отличался от цбшного и биржевого, но сейчас это прямо большая разница. Давайте разберемся, почему так. Тут есть два основных вида покупки доллара.

— Платежи по договорам ДМС сотрудников. Можно ли уменьшить налог на прибыль и как платить страховые взносы

Некоторые работодатели оплачивают сотрудникам добровольное медицинское страхование. При каких условиях оплата таких страховок даёт право уменьшить налог на прибыль и не облагать её взносами? Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-03-06/1/72400 о страховых взносах и налоге на прибыль по договорам ДМС работников.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

— Уступать право выкупа лизингового имущества стало опасно

Покупка легкового автомобиля для руководства с помощью лизинга стала обычным явлением. Однако налоговики, возможно, нашли способ, как сделать этот способ покупки невыгодным. По крайней мере, одна кассация их уже поддержала.

— «Бухгалтер, милый мой, бухгалтер...» или Кто поет и посвящает стихи бухгалтерии и «Клерку»

Наша служба и опасна, и трудна...ой, это не про бухгалтера. Хотя по регулярным попыткам привлечь бухов по субсидиарке и горам первички, так сразу отметать эту песню мы бы не стали. Если задуматься — сколько вы знаете про бухгалтеров стихов, или песен? Навскидку. Пожалуй в голову навязчиво лезет только песенка группы «Комбинация» или нет?

— Как выбрать ответственного за охрану труда в организации

Действующее законодательство возлагает ответственность за охрану труда (ОТ) на работодателя. Рассказываем, как назначить сотрудника, ответственного за ОТ и какие оформить документы.

— Электронная почта для юридически значимой переписки. Как отправлять уведомления контрагентам

Быстрота доставки сообщений — неоспоримое преимущество электронной почты. Однако не всегда юридически значимые сообщения, отправленные таким способом, считаются надлежащим уведомлением контрагента.

— Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому

1 сентября 2022 года вступил в силу обновленный порядок расследования несчастных случаев на производстве. Документ — приказ Минтруда от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» (далее — Положение).

— Новое в маркировке молока и меховых изделий с 1 сентября 2022 года. Как поддерживается в 1С

Эксперты 1С рассказывают о работе с маркируемой молочной продукцией и товарами из натурального меха в соответствии с новыми правилами на примере программы «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5).

— Как жить, чтобы денег хватало. Самой делать маникюр, продать все ненужное и сменить спортзал на утреннюю зарядку

Как распределить свой доход, чтобы его с лихвой хватило до следующей зарплаты? Как начать откладывать, даже если кажется, что денег недостаточно? Разбираемся вместе с экспертами.

— Цитата дня. Про кадровый голод

На стройках не хватает рабочих. Где их взять? Довольно оригинальное предложение поступило от одного из чиновников — найти недостающие кадры можно... в тюрьме.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/81032 от 19.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80170 от 17.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ

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