«Утренний бухгалтер». #НДСполезный не отменят

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

НДС — полезный налог. Его отмена пагубна для экономики.

Скоро вам придет уведомление на налоги за 2021 год.

Смерть сделают налоговой тайной. Чтобы пресечь махинации со счетами умерших.

Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку.

Если сотрудник взял больничный в вендиспансере, ФСС сообщит об этом работодателю.

Новости

— НДС — полезный налог. Его отмена пагубна для экономики

— Расходы для налога на прибыль не зависят от факта оплаты

— При продаже недвижимости в долевой собственности вычет в 1 млн рублей делят на всех собственников

— Мы отстаем на 15 лет. Проблемы в микроэлектронике списали на Запад

— 🎰 Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам

— Высокие комиссии не единственный риск карт иностранных банков. Еще нужно уведомлять ФНС

— Банки будут раскрывать все условия кешбэка. Не только размер, но и как его получить

— В Москве сегодня приостановлена выдача водительских прав

— ❗ Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку

— Банки, которые не выдают доллары и евро с валютных счетов, проигрывают суды. Люди возмещают и неустойку, и компенсацию

— На работу в «1С» перешел бывший глава АНО «Цифровая экономика»

— Оплата через систему быстрых платежей менее выгодна, чем классический эквайринг. Поэтому банки не переходят на СБПэй

— По экскурсиям без экскурсовода можно применять ПСН

— Получить онлайн-кредит будет сложнее. Процедуру усложнят для борьбы с мошенниками

— Банк «Точка» провел первый крупный ребрендинг. Клиенты представлены мечтателями с очень длинным носом

— Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю

— Бизнес критически зависит от иностранного ПО. Российские аналоги есть, но ими пока не пользуются

— Маркировка рекламы. Кому и как передавать данные о размещаемой в интернете рекламе

— 🙈Если сотрудник взял больничный в вендиспансере, ФСС сообщит об этом работодателю

— Скоро вам придет уведомление на налоги за 2021 год

— Не ждите пенсию. Людей будут стимулировать к сбережениям

— Магазины у дома скоро вернутся. Крупные торговые сети видят в них перспективу

— Иностранцы смогут получить «золотые паспорта» в России. В обмен на инвестиции или благотворительность

— Смерть сделают налоговой тайной. Чтобы пресечь махинации со счетами умерших

— Иностранные банки из дружественных стран откроют филиалы в России. Но им ограничат функционал

— Банк «Открытие» принимает заявки на промышленную ипотеку

— Страны бывшего СССР стали больше поставлять товаров Россию. С запада

— Арендатор электросамокатов Whoosh запланировал IPO на Мосбирже

— 📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

— Мосбиржа еще увеличила число недоступных для нерезидентов акций

— «Моё дело» VS «Кнопка»: конкурентов рассудит ФАС

— ЮниКредит Банк начал закрывать российские отделения. В Москве осталось 24 офиса

— В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно

— В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать

События

Экстренные изменения налогового и валютного законодательства в 2022 году из-за санкций и сложной ситуации в мире

Дата проведения: 21 сентября, среда

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.

Дата проведения: 20 сентября, вторник

Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Всероссийская налоговая аттестация — 2023

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Изменения в работе бухгалтера с 2023 года

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Нематериальные активы: готовимся к переходу на новый стандарт

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Excel для бухгалтера. Уровень PRO — 2023

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Что делать, если налоговая предлагает «уточниться» и доплатить из-за неблагонадежного контрагента

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Цифровой рубль и майнинг крипты все ближе

Скоро не будет трудностей при проведении международных платежей. За крипту взялись официально.

— Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю

Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.

— Цитата дня. Про вложения в дефицитные товары

Сбережения в долларах и евро уже не кажутся такими перспективными, скорее наоборот, граждане торопятся забрать свои кровные из банков, хотя бы в рублях. Куда же их девать потом?

— Как нового сотрудника ознакомить с результатами СОУТ

Новый сотрудник должен быть ознакомлен с результатами СОУТ при приеме на работу. Как правильно нужно провести ознакомление, если СОУТ была ранее проведена и в карте СОУТ по рабочему месту есть сведения уволенного работника?

— Как освободиться от НДС по статье 145 НК

Согласитесь, когда есть возможность сэкономить — это, несомненно, радует. А когда можно сэкономить на налогах — радует вдвойне. И закон делает нам такой «подарок». В частности, речь идет об освобождении от НДС по ст. 145 Налогового кодекса.

— Как встать на биржу труда в 2022 году и сколько денег можно получить. Пошаговая инструкция

В начале месяца Росстат заявил, что безработица в РФ держится на историческом минимуме три месяца подряд. Правда, тенденция не сохранится. Правительство еще летом прогнозировало, что во второй половине года начнется рост этого показателя — порядка 200 тыс. граждан останутся без работы. Рассказываем о том, какой минимальный и максимальный размер пособия по безработице в 2022 году, как встать на биржу труда и почему Центр занятости может отказаться ставить гражданина на учет.

— Как бухгалтеру провести в 1С больничный уволенному сотруднику

Бывшие сотрудники появляются на пороге отдела кадров или бухгалтерии с завидной регулярностью. В основном они приходят за дубликатами документов, подтверждающих получение дохода на данном предприятии. Однако весточку от уволенного работника вы можете получить и дистанционно, например, загружая больничные из ФСС. В каком случае бухгалтер обязан оплатить такой больничный и как его отразить в программах 1С поговорим в данной публикации.

— Какие риски влекут сделки с недвижимостью, которые заключаются между родственниками

Сделки с недвижимостью всегда сопряжены с множеством рисков, поскольку здесь всегда фигурируют крупные суммы денег. Но среди этих сделок особо следует выделить сделки, которые заключаются между членами семьи: здесь риски, связанные с передачей денег и «чистотой недвижимости», как правило, минимальны — зато к ним добавляются другие, связанные именно с родственным характером сделки. Остановимся на них подробнее.

— «Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82480 от 24.08.2022

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/9322@ от 20.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11843@ от 07.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости По экскурсиям без экскурсовода можно применять ПСН

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/84811 от 31.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/80039 от 17.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДС — полезный налог. Его отмена пагубна для экономики

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