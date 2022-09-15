«Утренний бухгалтер». #НДСполезный не отменят

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
НДС — полезный налог. Его отмена пагубна для экономики.
Скоро вам придет уведомление на налоги за 2021 год.
Смерть сделают налоговой тайной. Чтобы пресечь махинации со счетами умерших.
Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку.
Если сотрудник взял больничный в вендиспансере, ФСС сообщит об этом работодателю.
Новости
— НДС — полезный налог. Его отмена пагубна для экономики
— Расходы для налога на прибыль не зависят от факта оплаты
— При продаже недвижимости в долевой собственности вычет в 1 млн рублей делят на всех собственников
— Мы отстаем на 15 лет. Проблемы в микроэлектронике списали на Запад
— 🎰 Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам
— Высокие комиссии не единственный риск карт иностранных банков. Еще нужно уведомлять ФНС
— Банки будут раскрывать все условия кешбэка. Не только размер, но и как его получить
— В Москве сегодня приостановлена выдача водительских прав
— ❗ Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку
— Банки, которые не выдают доллары и евро с валютных счетов, проигрывают суды. Люди возмещают и неустойку, и компенсацию
— На работу в «1С» перешел бывший глава АНО «Цифровая экономика»
— Оплата через систему быстрых платежей менее выгодна, чем классический эквайринг. Поэтому банки не переходят на СБПэй
— По экскурсиям без экскурсовода можно применять ПСН
— Получить онлайн-кредит будет сложнее. Процедуру усложнят для борьбы с мошенниками
— Банк «Точка» провел первый крупный ребрендинг. Клиенты представлены мечтателями с очень длинным носом
— Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю
— Бизнес критически зависит от иностранного ПО. Российские аналоги есть, но ими пока не пользуются
— Маркировка рекламы. Кому и как передавать данные о размещаемой в интернете рекламе
— 🙈Если сотрудник взял больничный в вендиспансере, ФСС сообщит об этом работодателю
— Скоро вам придет уведомление на налоги за 2021 год
— Не ждите пенсию. Людей будут стимулировать к сбережениям
— Магазины у дома скоро вернутся. Крупные торговые сети видят в них перспективу
— Иностранцы смогут получить «золотые паспорта» в России. В обмен на инвестиции или благотворительность
— Смерть сделают налоговой тайной. Чтобы пресечь махинации со счетами умерших
— Иностранные банки из дружественных стран откроют филиалы в России. Но им ограничат функционал
— Банк «Открытие» принимает заявки на промышленную ипотеку
— Страны бывшего СССР стали больше поставлять товаров Россию. С запада
— Арендатор электросамокатов Whoosh запланировал IPO на Мосбирже
— 📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно
— Мосбиржа еще увеличила число недоступных для нерезидентов акций
— «Моё дело» VS «Кнопка»: конкурентов рассудит ФАС
— ЮниКредит Банк начал закрывать российские отделения. В Москве осталось 24 офиса
— В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно
— В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать
События
Экстренные изменения налогового и валютного законодательства в 2022 году из-за санкций и сложной ситуации в мире
Дата проведения: 21 сентября, среда
NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.
Дата проведения: 20 сентября, вторник
Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Всероссийская налоговая аттестация — 2023
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Изменения в работе бухгалтера с 2023 года
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Нематериальные активы: готовимся к переходу на новый стандарт
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Excel для бухгалтера. Уровень PRO — 2023
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Что делать, если налоговая предлагает «уточниться» и доплатить из-за неблагонадежного контрагента
Дата проведения: 16 сентября, пятница
Практика ведения бизнеса с Китаем
Дата проведения: 16 сентября, пятница
Презентация программ MBA (очно)
Дата проведения: 15 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Цифровой рубль и майнинг крипты все ближе
Скоро не будет трудностей при проведении международных платежей. За крипту взялись официально.
— Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю
Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.
— Цитата дня. Про вложения в дефицитные товары
Сбережения в долларах и евро уже не кажутся такими перспективными, скорее наоборот, граждане торопятся забрать свои кровные из банков, хотя бы в рублях. Куда же их девать потом?
— Как нового сотрудника ознакомить с результатами СОУТ
Новый сотрудник должен быть ознакомлен с результатами СОУТ при приеме на работу. Как правильно нужно провести ознакомление, если СОУТ была ранее проведена и в карте СОУТ по рабочему месту есть сведения уволенного работника?
— Как освободиться от НДС по статье 145 НК
Согласитесь, когда есть возможность сэкономить — это, несомненно, радует. А когда можно сэкономить на налогах — радует вдвойне. И закон делает нам такой «подарок». В частности, речь идет об освобождении от НДС по ст. 145 Налогового кодекса.
— Как встать на биржу труда в 2022 году и сколько денег можно получить. Пошаговая инструкция
В начале месяца Росстат заявил, что безработица в РФ держится на историческом минимуме три месяца подряд. Правда, тенденция не сохранится. Правительство еще летом прогнозировало, что во второй половине года начнется рост этого показателя — порядка 200 тыс. граждан останутся без работы. Рассказываем о том, какой минимальный и максимальный размер пособия по безработице в 2022 году, как встать на биржу труда и почему Центр занятости может отказаться ставить гражданина на учет.
— Как бухгалтеру провести в 1С больничный уволенному сотруднику
Бывшие сотрудники появляются на пороге отдела кадров или бухгалтерии с завидной регулярностью. В основном они приходят за дубликатами документов, подтверждающих получение дохода на данном предприятии. Однако весточку от уволенного работника вы можете получить и дистанционно, например, загружая больничные из ФСС. В каком случае бухгалтер обязан оплатить такой больничный и как его отразить в программах 1С поговорим в данной публикации.
— Какие риски влекут сделки с недвижимостью, которые заключаются между родственниками
Сделки с недвижимостью всегда сопряжены с множеством рисков, поскольку здесь всегда фигурируют крупные суммы денег. Но среди этих сделок особо следует выделить сделки, которые заключаются между членами семьи: здесь риски, связанные с передачей денег и «чистотой недвижимости», как правило, минимальны — зато к ним добавляются другие, связанные именно с родственным характером сделки. Остановимся на них подробнее.
— «Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды
Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82480 от 24.08.2022
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/9322@ от 20.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11843@ от 07.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости По экскурсиям без экскурсовода можно применять ПСН
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/84811 от 31.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/80039 от 17.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости НДС — полезный налог. Его отмена пагубна для экономики
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