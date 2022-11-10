«Утренний бухгалтер». Материнский капитал в 2023 году увеличат

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В 2023 году размер маткапитала на первого ребенка будет почти 590 тыс. рублей. На второго – почти 780 тысяч рублей. Путин пообещал продлить саму программу до 2026 года.

Мобилизованным ИП на ПСН патент продлят автоматически. Если примут законопроект, который сейчас в Думе.

IT-компаниям могут разрешить расчеты в крипте.

Помните, когда можно вести упрощенный бухучет аренды по ФСБУ? Мы разобрали несколько важных пунктов.

Рассказываем, как можно и как нельзя работать с самозанятыми в ритейле. Забирайте в сохраненки.

МСФО для новичков: вебинар о том, что важно знать Первое применение МСФО означает, что компания впервые готовит финансовую отчетность, которая соответствует международным стандартам, четко и безоговорочно заявляя об этом в самой финансовой отчетности, в соответствии с МСФО (IAS) 1. Что в таком случае должна содержать отчетность? Рассмотрим самые важные вопросы на конкретных примерах. Вебинар 16 ноября, записаться можно здесь.

Новости

События

Управление конфликтом

Дата проведения: 16 ноября, среда

Мобилизация. Порядок учета мобилизованных сотрудников и отражение в 1С:ЗУП

Дата проведения: 15 ноября, вторник

Всероссийская налоговая аттестация – 2023

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки. (14-16 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Бухгалтерия ИП – 2023. Спецкурс Надежды Самковой для директоров и бухгалтеров

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Внешнеторговый контракт и валютный контроль

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Квалификация: Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA. Запись на любое удобное время

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка

Дата проведения: 11 ноября, пятница

«Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Статьи

– «Утренний бухгалтер». ИП при мобилизации освободят от фиксированных взносов без заявления

Если уже отправили такое заявление, ничего страшного.

– Амортизация основных средств: разбираем основные пункты

Любое основное средство со временем изнашивается и устаревает: как физически, так и морально. Амортизация основных средств позволяет покрыть эти издержки производства за счет затратных статей бюджета. Это позволяет сделать ФСБУ 6/2020.

– Смена генерального директора в ООО. На что обратить внимание в 2022 году

Если в ООО лишь один учредитель, то процедура смены гендиректора будет чуть проще. Но если в ООО несколько участников, то им нужно сначала прийти к согласию по поводу увольнения старого директора и кандидатуры нового.

– Кто-то сейчас покупает франшизу? Почему кризис – время для роста бизнеса

Уход из России в 2022 году многих зарубежных торговых марок, таких как Adidas, H&M, Zara, IKEA, McDonald’s, Apple и других, освободил российский рынок и оставил большое количество специалистов в управлении или топ-менеджменте без дохода.

– Как расплачиваться телефоном в современных реалиях. Все оставшиеся способы

Привычные методы оплаты телефоном после ухода Visa и Mastercard больше не работают, но варианты все же есть. Собрали в одном материале 8 способов бесконтактной оплаты.

– Лизинг: готовимся к отчету по налогу на прибыль

В 2022 году вступили в силу изменения в налоговом законодательстве для тех предприятий, кто пользуется услугами лизинга.

– Как отразить в бухгалтерском и налоговом учетах замену вентиляции в арендованном помещении

Расскажем про систему вентиляции в арендованном помещении и порядок списания на затраты.

– Дарья&Дарья: На кухне ресторана остаются не все

Публикуем продолжение разговора с Дарьей Томиловой и Дарьей Щетининой: о рабском положении персонала в краснодарских ресторанах, флуд-чатах поваров и полученных на работе ожогах и порезах.

– Налоговая реконструкция: будет ли толк от письма ФНС

Мы уже рассматривали благожелательное к налогоплательщикам обзорное письмо ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@. Оно основано на судебной практике Верховного суда. Проблема в том, что судебная практика самого Верховного суда весьма противоречива. Объясняем, в чем проблема.

– Как сверить данные по кассам с налоговым и бухгалтерским учетом, чтобы отчитаться без ошибок

Расхождения в отчетности и в кассовых данных, которые ОФД передает ФНС, могут стать поводом для налоговой проверки. Как бухгалтеру провести сверку и исправить ошибки, рассказали эксперты Контур.Маркета, системы решений для автоматизации бизнеса, в которую входит ОФД.

– С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?

С 2023 года все налогоплательщики переходят на единый налоговый платеж. ИП – не исключение. На единый налоговый счет (ЕНС) надо будет платить как налог (например, по УСН), так и фиксированные взносы. Все это попадет в один налоговый котел.

– Как будем отдыхать в 2023 году: календарь

Власти утвердили календарь праздников и выходных дней на 2023 год. Объясняем, на какие даты обратить внимание.

– Цитата дня. Про то, кому достанется НДФЛ

Приводим размышления главы УФНС по Кубани о том, кто и на каком уровне должен собирать налоги.

– Упрощенный бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: основы, про которые вы могли забыть

ФСБУ 25/2018 устанавливает для арендатора два способа учета аренды: основной и упрощенный. Пройдемся по второму из них.

🔒 Как компании учесть кредиторку, которую ей простили + пример соглашения о прощении долга

Такое случается не часто, но иногда долги компании просто прощают. Не прощает государство. В письме Минфина чиновники напомнили, что прощенный долг – доход для бюджета. Подробности – в статье.

– «Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам

Единый налоговый платеж (счет) полностью меняет уплату налогов: будут специальные уведомления. Но налоговики сжалились над бухгалтерами и разрешили в 2023 году переходный период.

🔒 Как заказчику учитывать электромонтажные работы на ОС при аренде

Объясняем, на какие нюансы обратить внимание.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/94886 от 30.09.2022

Президент РФ: Указ № 763 от 23.05.1996

Федеральный закон № 5-ФЗ от 14.06.1994

Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС21-25634 от 17.01.2022

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/8564@ от 21.05.2015

Обсуждаемые темы форума

– Как работать с самозанятым?

– КНД 1150058: возврат излишне уплаченных налогов/страховых взносов. Актуальная форма и как заполнять?

– НДФЛ с квартиры по наследству

– Начисление страховых взносов на премию

– Новое ООО с типовым уставом

– Аннулирование нереальной реализации

– Налогообложение продажи доли в УК

– Продажа доли в УК ( УСН)

– Код ОКЗ

– Расчет суточных

– ВЭД статформа

– Электронный документооборот

– Как провести тмц по данной накладной

– Работы по каталогизации предметов снабжения в рамках ОКР

– «Клерк.Разборы». Заказать статью

– Переуступка кредиторки

– О вызове в налоговую инспекцию

– Переоценка 57го счета в 1С

– Учет операций по аренде

– Вопросы по рассылкам «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер»