«Утренний бухгалтер». Материнский капитал в 2023 году увеличат

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В 2023 году размер маткапитала на первого ребенка будет почти 590 тыс. рублей. На второго – почти 780 тысяч рублей. Путин пообещал продлить саму программу до 2026 года.
Мобилизованным ИП на ПСН патент продлят автоматически. Если примут законопроект, который сейчас в Думе.
IT-компаниям могут разрешить расчеты в крипте.
Помните, когда можно вести упрощенный бухучет аренды по ФСБУ? Мы разобрали несколько важных пунктов.
Рассказываем, как можно и как нельзя работать с самозанятыми в ритейле. Забирайте в сохраненки.
МСФО для новичков: вебинар о том, что важно знать
Первое применение МСФО означает, что компания впервые готовит финансовую отчетность, которая соответствует международным стандартам, четко и безоговорочно заявляя об этом в самой финансовой отчетности, в соответствии с МСФО (IAS) 1.
Что в таком случае должна содержать отчетность? Рассмотрим самые важные вопросы на конкретных примерах. Вебинар 16 ноября, записаться можно здесь.
Новости
- Переходный период с разными базами для НДФЛ 15 % действует только для налоговых агентов. Людей это от налога не спасет
- В ближайшие три года МРОТ превысит прожиточный минимум на 10%. А потом – на 30%
- В 2023 году уведомлением по ЕНП может служить платежка с КБК, ОКТМО и статусом 33
- Материнский капитал увеличат и будут платить на детей, рожденных до конца 2026 года
- Цена на биткоин упала до 17 тыс. долларов. Он обвалился почти на 20%
- Удержание лишних отпускных из зарплаты проводят или по дебету 70 счета, или по кредиту, но с минусом. Опрос
- С 2023 года универсальное детское пособие будет 13 900 рублей
- Московский индустриальный банк присоединят к Промсвязьбанку
- Стало известно, на что сейчас берут потребительские кредиты в разных регионах России
- Изменилась декларация по НДПИ
- УФНС через суд оспорила покупку дебиторки в 50 раз дешевле долга
- Покупатели доверяют OZON. Вышел первый официальный рейтинг онлайн-площадок
- Сын экс-генпрокурора РФ передал активы бизнеса в доверительное управление
- Статус налоговой тайны повесят на сведения о смерти клиентов банков
- Суточные в сумме 8 480 руб. за командировки в новые регионы освободят от НДФЛ
- В 2023 году маркировать ювелирку из драгкамней и металлов не нужно
- По сделкам бизнеса с компаниями из ЛНР и ДНР пока не будет НДС или будет ставка 0%
- Правительство еще год сможет вводить отсрочки по налогам и декларациям
- В школах введут военную подготовку со следующего учебного года
- Налоговики заявляют, что им не нужны декларации по упрощенке от ИП на УСН+ПСН
- IT-компаниям разрешат расчеты в крипте
- Пошлины на зарубежную электронику могут повысить
- Акцизы на лимонад введут, но позже, чем планировали. Ставка – 7 рублей за литр
- Бизнес будет включать в расходы деньги и имущество, переданное мобилизованным. НДФЛ и взносов не будет
- Работодателям станет выгоднее брать на работу подростков старше 14 лет. А несовершеннолетним – проще трудоустроиться
- Мобилизованным ИП на ПСН автоматически продлят патенты
- Производителям сладких напитков разрешат применять АУСН
- Бухгалтерам расскажут про обыск, который предшествует возбуждению уголовного дела
- Люди ждут новогодние распродажи и уже копят на них деньги
- Банк ДОМ.РФ поменял условия ипотечного кредитования и снизил базовую ставку на 0,5 п.п.
- Консультировать по банковским вопросам теперь может Эльвира (зачеркнуто) Алиса
События
Дата проведения: 16 ноября, среда
Мобилизация. Порядок учета мобилизованных сотрудников и отражение в 1С:ЗУП
Дата проведения: 15 ноября, вторник
Всероссийская налоговая аттестация – 2023
Дата проведения: 14 ноября, понедельник
Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки. (14-16 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 14 ноября, понедельник
Бухгалтерия ИП – 2023. Спецкурс Надежды Самковой для директоров и бухгалтеров
Дата проведения: 14 ноября, понедельник
Внешнеторговый контракт и валютный контроль
Дата проведения: 11 ноября, пятница
Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно
Дата проведения: 11 ноября, пятница
Квалификация: Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA. Запись на любое удобное время
Дата проведения: 11 ноября, пятница
Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка
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Дата проведения: 11 ноября, пятница
Статьи
– «Утренний бухгалтер». ИП при мобилизации освободят от фиксированных взносов без заявления
Если уже отправили такое заявление, ничего страшного.
– Амортизация основных средств: разбираем основные пункты
Любое основное средство со временем изнашивается и устаревает: как физически, так и морально. Амортизация основных средств позволяет покрыть эти издержки производства за счет затратных статей бюджета. Это позволяет сделать ФСБУ 6/2020.
– Смена генерального директора в ООО. На что обратить внимание в 2022 году
Если в ООО лишь один учредитель, то процедура смены гендиректора будет чуть проще. Но если в ООО несколько участников, то им нужно сначала прийти к согласию по поводу увольнения старого директора и кандидатуры нового.
– Кто-то сейчас покупает франшизу? Почему кризис – время для роста бизнеса
Уход из России в 2022 году многих зарубежных торговых марок, таких как Adidas, H&M, Zara, IKEA, McDonald’s, Apple и других, освободил российский рынок и оставил большое количество специалистов в управлении или топ-менеджменте без дохода.
– Как расплачиваться телефоном в современных реалиях. Все оставшиеся способы
Привычные методы оплаты телефоном после ухода Visa и Mastercard больше не работают, но варианты все же есть. Собрали в одном материале 8 способов бесконтактной оплаты.
– Лизинг: готовимся к отчету по налогу на прибыль
В 2022 году вступили в силу изменения в налоговом законодательстве для тех предприятий, кто пользуется услугами лизинга.
– Как отразить в бухгалтерском и налоговом учетах замену вентиляции в арендованном помещении
Расскажем про систему вентиляции в арендованном помещении и порядок списания на затраты.
– Дарья&Дарья: На кухне ресторана остаются не все
Публикуем продолжение разговора с Дарьей Томиловой и Дарьей Щетининой: о рабском положении персонала в краснодарских ресторанах, флуд-чатах поваров и полученных на работе ожогах и порезах.
– Налоговая реконструкция: будет ли толк от письма ФНС
Мы уже рассматривали благожелательное к налогоплательщикам обзорное письмо ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@. Оно основано на судебной практике Верховного суда. Проблема в том, что судебная практика самого Верховного суда весьма противоречива. Объясняем, в чем проблема.
– Как сверить данные по кассам с налоговым и бухгалтерским учетом, чтобы отчитаться без ошибок
Расхождения в отчетности и в кассовых данных, которые ОФД передает ФНС, могут стать поводом для налоговой проверки. Как бухгалтеру провести сверку и исправить ошибки, рассказали эксперты Контур.Маркета, системы решений для автоматизации бизнеса, в которую входит ОФД.
– С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?
С 2023 года все налогоплательщики переходят на единый налоговый платеж. ИП – не исключение. На единый налоговый счет (ЕНС) надо будет платить как налог (например, по УСН), так и фиксированные взносы. Все это попадет в один налоговый котел.
– Как будем отдыхать в 2023 году: календарь
Власти утвердили календарь праздников и выходных дней на 2023 год. Объясняем, на какие даты обратить внимание.
– Цитата дня. Про то, кому достанется НДФЛ
Приводим размышления главы УФНС по Кубани о том, кто и на каком уровне должен собирать налоги.
– Упрощенный бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: основы, про которые вы могли забыть
ФСБУ 25/2018 устанавливает для арендатора два способа учета аренды: основной и упрощенный. Пройдемся по второму из них.
🔒 Как компании учесть кредиторку, которую ей простили + пример соглашения о прощении долга
Такое случается не часто, но иногда долги компании просто прощают. Не прощает государство. В письме Минфина чиновники напомнили, что прощенный долг – доход для бюджета. Подробности – в статье.
– «Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам
Единый налоговый платеж (счет) полностью меняет уплату налогов: будут специальные уведомления. Но налоговики сжалились над бухгалтерами и разрешили в 2023 году переходный период.
🔒 Как заказчику учитывать электромонтажные работы на ОС при аренде
Объясняем, на какие нюансы обратить внимание.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/94886 от 30.09.2022
Президент РФ: Указ № 763 от 23.05.1996
Федеральный закон № 5-ФЗ от 14.06.1994
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС21-25634 от 17.01.2022
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/8564@ от 21.05.2015
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