«Утренний бухгалтер». ИП при мобилизации освободят от фиксированных взносов без заявления

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если ИП мобилизовали, его освободят от фиксированных взносов без всяких заявлений. Но если вы его уже подали, отзывать обратно не надо.

Меняются формы бюджетной отчетности. Много новшеств принес новый приказ Минфина.

Еще больше перемен в 2023 году ждет ЭДО. Полезная статья о том, что нужно знать руководителю и бухгалтеру.

Опрос работодателей показал, что больше половины из них не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам.

Решили вам напомнить, какие выплаты сейчас приходят на карту МИР. Забирайте обзор.

Бухгалтерский и налоговый учёт ремонтов основных средств: вебинар! Расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях ремонта основных средств в 2022 и 2023 годах. В программе: 1. Бухгалтерский учёт ремонтов основных средств (ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020): Виды восстановления основных средств

Отличия ремонта от модернизации и реконструкции

Разграничение текущего и капитального ремонтов

Порядок учёта затрат на ремонт

Оценочные обязательства под ремонт 2. Налоговый учёт ремонтов основных средств: Учёт расходов на ремонт на ОСНО

Резерв на ремонт основных средств

Учёт расходов на ремонт на УСН Авторы вебинара: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Новости

События

Всероссийская налоговая аттестация - 2023

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки. (14-16 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Бухгалтерия ИП - 2023. Спецкурс Надежды Самковой для директоров и бухгалтеров

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Внешнеторговый контракт и валютный контроль

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Последние изменения в валютном контроле и международных расчётах при внешнеторговых операциях

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Вебинар IBS Online «Как эффективно выстроить налоговые процессы. Опыт IBS и Tele2»

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Единый налоговый платеж с 2023 года: как платить и отчитываться

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Бюджетирование в режиме Турбо

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г. (10-11 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». С 2023 года будет новая форма отчетности СТД-СФР

Это опять связано с грядущим объединением фондов.

— Налог на добавленную стоимость и субсидии. Когда можно принять НДС к вычету

Нужно ли включать субсидии в налоговую базу по НДС? Если да, то как? И как принять НДС по субсидированным расходам к вычету?

— Электронная подпись руководителя с 2023 года: что изменится

Со следующего года прекратят действие квалифицированные электронные подписи, выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей. В нашей статье расскажем, как директору организации получить электронную подпись, которая будет действительна в 2023 году.

— Альтернатива валютным вкладам? Кто выпускает облигации в юанях и стоит ли их покупать

Разбираемся вместе с экспертами, какие компании выпустили облигации в юанях в 2022 году, насколько ликвидны такие бонды и стоит ли в них вкладывать деньги.

— Можно ли использовать аудио- и видеозаписи для расследования киберпреступлений

Видеокамеры сейчас везде: в смартфонах, в общественных местах, в автомобилях. Весь создаваемый ими видеоконтент может использоваться для расследования различных событий, включая преступления. Объясним подробно, как это происходит.

— Двойные стандарты переплаты у налоговиков и у судов. В какой капкан можно попасть

Почему-то арбитры явочным порядком сняли с налоговиков часть их прямых обязанностей. Например, оповещать компании о переплате налогов. Причем к разным лицам судьи подходят с разными критериями. Подробности – в статье.

— Как открыть в 1С отпуск с первого числа и не столкнуться с проблемами

Начисление отпуска с первого числа в 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 всегда доставляет хлопот бухгалтеру. Почему? Потому что нужно и выплатить отпускные накануне конца месяца, и зарплату за этот месяц начислить, чтобы она вошла в расчет среднего заработка.

🔒 Можно ли учесть в налоговых расходах затраты на добровольное имущественное страхование

Когда вид добровольного страхования прямо не прописан в НК, налоговики не признают такие затраты. Нормы кодекса носят запретительный характер. Однако у организаций есть шансы. Объясняем, в каких случаях.

— Как провести сверку с налоговой по налогам и сборам для перехода на ЕНП

Сверка с налоговой по налогам и сборам — важная процедура для любого налогоплательщика перед переходом с января 2023 года на единый налоговый платеж. Что говорит ФНС об этом мероприятии и как его провести, расскажем в материале.

🔒 Когда налоговики не признают деятельность в рамках корпорации дроблением

В делах с дроблением налоговики не редко допускают ошибку. Работа в рамках корпорации и дробление единого производственного процесса – совершенно разные вещи. Арбитры это учитывают. Объясняем, когда.

— Осторожно, 2023! ЭДО, ЭЦП, ЕНП и другие страшные для бухгалтера аббревиатуры уже близко

Чем ближе 1 января, тем неспокойней сидится бухгалтеру за рабочим местом. С одной стороны налоговики шлют сверку с бюджетом, с другой шеф канючит «что там с моей подписью, ты разобралась?».

— Цифра дня. Про 6% и еще 94%

Принесли вам оптимистичную статистику, насколько можно так сказать. Частичная мобилизация ударила по бизнесу не так критично, как казалось.

— «Ночной бухгалтер». Ваши ЭЦП превратятся в тыкву с 1 января 2023. Но бояться надо не всем

Бухгалтеры переживают, как быть с электронными подписями директоров. Ведь все выданные в удостоверяющих центрах подписи по закону перестанут действовать с 1 января. Получается, надо оформлять новую?

— Карта МИР: зачем нужна и какие выплаты на нее приходят

После ухода платежных систем Visa и MasterCard из России внутри страны с их карточками ничего не произошло, они продолжили работать как раньше. Мало того, банки продлили действие старых карт. Но популярность карт МИР все равно выросла. Почему?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/5238@ от 19.04.2021

Правительство РФ: Постановление № 1838 от 15.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/98648 от 12.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При выходе из ООО не будет НДФЛ, если бывший учредитель владел долей более 5 лет

Федеральный закон № 289-ФЗ от 03.08.2018

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14737@ от 01.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Мобилизованных ИП освободят от фиксированных взносов без заявления с кодом «СЛПРИЗ»

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— Сообщение об открытии ин. счета

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