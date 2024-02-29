«Утренний бухгалтер» № 5588. Налоговики пообещали дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Уже два месяца бухгалтеры всей страны пытаются разобраться, как им считать НДФЛ с дивидендов. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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🔥Как составить годовой отчет за 2023 год без ошибок и штрафов
Осталось совсем мало времени, чтобы удостовериться, что в учете за 2023 год нет ошибок и сдать бухгалтерскую отчетность.
На бесплатном вебинаре спикер Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», поможет вам разобраться, как правильно заполнить формы отчетности с учетом последних рекомендаций Минфина России и научит находить и исправлять ошибки.
Отдельно эксперт пройдется по годовой налоговой отчетности, УСН, налогу на прибыль, зарплатным и имущественным налогам.
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Разборы законов
— По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс
Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.
— Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры
Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.
— Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс
В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.
— За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.
— Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.
🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успейте купить билеты, мало мест!
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11406 от 09.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать обучение за границей для статуса налогового резидента по НДФЛ
Правительство РФ: Постановление № 510 от 30.03.2023
Томский областной суд: Апелляционное определение № 33-397/2014 от 07.02.0214
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 02 от 02.07.2018
Роструд: Письмо № 549-6-1 от 13.04.2012
Верховный Суд РФ: Определение № 56-КГ12-7 от 28.09.2012
Московский городской суд: Определение № 4г-1068/2017 от 03.02.2017
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-13554/2017 от 06.06.2017
Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-4530/2015 от 02.03.2015
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-29369/2016 от 08.08.2016
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Утренний бухгалтер
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