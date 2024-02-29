«Утренний бухгалтер» № 5588. Налоговики пообещали дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Уже два месяца бухгалтеры всей страны пытаются разобраться, как им считать НДФЛ с дивидендов. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.

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Каждый пятый профвизит, который проводит инспекция труда, идет по инициативе самого работодателя.

Депутаты приняли закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов.

Инвентаризация во имя инвентаризации: если воспринимать новое ФСБУ 28/2023 слишком буквально, то работать будет некогда.

Если ИП слетел с патента на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют.

Когда новогодние подарки сотрудникам попадут в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.