Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5588. Налоговики пообещали дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Интрига с НДФЛ 15% скоро разрешится.

Уже два месяца бухгалтеры всей страны пытаются разобраться, как им считать НДФЛ с дивидендов. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.

РАССЫЛКА428 715 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Каждый пятый профвизит, который проводит инспекция труда, идет по инициативе самого работодателя.

Депутаты приняли закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов.

Инвентаризация во имя инвентаризации: если воспринимать новое ФСБУ 28/2023 слишком буквально, то работать будет некогда.

Если ИП слетел с патента на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют.

Когда новогодние подарки сотрудникам попадут в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.

🔥Как составить годовой отчет за 2023 год без ошибок и штрафов

Осталось совсем мало времени, чтобы удостовериться, что в учете за 2023 год нет ошибок и сдать бухгалтерскую отчетность. 

На бесплатном вебинаре спикер Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», поможет вам разобраться, как правильно заполнить формы отчетности с учетом последних рекомендаций Минфина России и научит находить и исправлять ошибки.

Смотреть полную программу

Отдельно эксперт пройдется по годовой налоговой отчетности, УСН, налогу на прибыль, зарплатным и имущественным налогам.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров пройдет 5 марта в 11:00.

Записаться

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KWtN1

Разборы законов

По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успейте купить билеты, мало мест!

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

Только сейчас действует скидка 30% на покупку билетов.

Купить билет

Новости

1 Отчитываться о деньгах в иностранных банках надо будет по новой форме

2 🚗 Автошкола может платить пониженные страховые взносы

3 Минфин напомнил, кто должен сдавать 3-НДФЛ

4 ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

5 «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»

6 ЦБ усиливает контроль за наличными расчетами граждан

7 С аванса надо платить НДС, даже если это не деньги, а взаимозачет

8 Даже если вам так и не повысили зарплату, все равно надо ходить на работу

9 Лимит беспошлинных покупок могут отменить, но введут единый сбор в 5%

10 Банк «Гефест» должен вкладчикам больше 181 млн рублей

11 🎅🍬 Как отразить в 6-НДФЛ новогодние подарки сотрудникам

12 При слете с ПСН на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют

13 😓 Если воспринимать новое ФСБУ 28/2023 слишком буквально, то бизнес задохнется от постоянных инвентаризаций

14 Направляйте уведомления в военкомат правильно: это нужно делать по месту регистрации сотрудника!

15 Почему не все могут эффективно выстроить бизнес-процессы. Эксперты нашли решение на MBA Forum 2024

16 🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

17 Бизнес просит не привлекать банки к выдаче субсидий

18 Сервисы по бронированию билетов объединятся в Ассоциацию туристических агрегаторов

19 Мошенники пугают пользователей несуществующим налогом на СВО

20 🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!

21 Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ

22 🙏 ФНС обещает дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

23 Предприниматели смогут выбрать площадки для бизнеса на инвестиционной карте России

24 Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

25 💥Справка о сальдо ЕНС станет более понятной. Расскажем, что изменится

26 Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов

27 Установлен рекорд по суммам кредитов бизнесу под поручительства Нацгарантсистемы

28 Налоговики напомнили, кому придется использовать электронную доверенность с 1 марта

29 Работодатели сами вызывают к себе трудинспекторов

30 Роскомнадзор дал рекомендации, как отчитываться по рекламе

Мероприятия

Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С

Дата проведения: 29 февраля, четверг

CRM для начинающих

Дата проведения: 29 февраля, четверг

Судебная финансово-экономическая экспертиза

Дата проведения: 1 марта, пятница

Бухгалтер маркетплейса: как организовать учет

Дата проведения: 1 марта, пятница

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата проведения: 2 марта, суббота

Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Дата проведения: 4 марта, понедельник

Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения

Дата проведения: 4 марта, понедельник

Стоит ли перейти на КЭДО, если рабочее место сотрудника не за компьютером?

Дата проведения: 5 марта, вторник

Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска

Дата проведения: 5 марта, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5587. Какие налоги надо уплатить сегодня: список

Проверьте себя.

ПБУ 18/02: применение, разницы, проводки

При расчете налога на прибыль с применением ПБУ 18/02 у многих возникают вопросы. Как рассчитать временные и постоянные разницы, варианты проводок при применении разных методов их учета, как отразить полученные результаты в отчетности, вы узнаете из этой статьи.

ЕФС-1 на совместителей: как заполнить

Сведения о совместителях в обязательном порядке необходимо отразить в отчете ЕФС-1. Как заполнять эту отчетную форму по кадровым мероприятиям сотрудников, совмещающих несколько должностей -- читайте в статье.

Цифра дня. Про зубы

Житель Санкт-Петербурга отсудил у стоматологической клиники три миллиона рублей за некачественную имплантацию зубов.

🔒 По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

Блоги компаний

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Льготы и налоговые каникулы для ИП

Онлайн-курсы, вебинары и разборы по теме УСН: топ-материалов для тех, кто хочет разобраться в упрощенке

Индексация зарплаты 2024: когда проводить, в каком порядке, как установить коэффициент индексации

Что должен уметь аналитик данных и почему ему готовы столько платить

40 вопросов про воинский учет с ответами эксперта: продолжение

💥Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Рекорд за 2 месяца. Как оперативно и эффективно перевести учет на отечественную платформу 1С и стать лучшим проектом года

RPA-роботизация работы с 1С. Интеграции без изменения конфигурации и доработок

Как зарегистрировать ИП: пошаговая инструкция

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Помощник бухгалтера Зарплата от 50000 до 55000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по расчёту заработной платы и кадровому делопроизводству Зарплата не указана, Москва, Полный день

Методист Зарплата от 60000 до 70000 ₽, Удаленно, Полный день

Бухгалтер Зарплата не указана, Удаленно, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию

Бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Как отправить отчетность, если удаленно работаешь с организацией?

Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%

Яндекс.Маркет вводит подтверждение оригинальности товаров. Что это значит для покупателей

Разные ли сайты для платежей ЕНС и отчетности ИП?

Хорошие новости от банка «Точка» для клиентов «Qiwi Банка». Помощь пострадавшим

Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

Как исправить бухгалтерию компании на УСН, не ведущей деятельность?

Почему оплаченный товар не входит в расходы на УСН 15%?

Как учредитель может внести большие суммы в компанию?

Какой бизнес эффективный? 4 показателя

Об учете операции по уменьшению УК за счет собственных долей в качестве СПОД. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

Как получить подтверждение уплаты НДФЛ налоговым агентом в 2023 году?

Как правильно отражать уплату НДФЛ в 1С ЗУП?

Как трудоустроить гражданина Таджикистана в российскую компанию?

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Более 40% малых и средних предпринимателей внедрили ИТ-технологии в бизнесе в 2023. Нейросети стали лидерами

Нужно ли отправлять отчет об отпуске до 3 лет?

Какие банки России осуществляют перевод в швейцарских франках?

Подчинённые сигнализируют, что их руководитель некомпетентен. Что делать, как реагировать?

Как распределится переплата по налогу на прибыль за 2023 год?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11406 от 09.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать обучение за границей для статуса налогового резидента по НДФЛ

Правительство РФ: Постановление № 510 от 30.03.2023

Томский областной суд: Апелляционное определение № 33-397/2014 от 07.02.0214

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 02 от 02.07.2018

Роструд: Письмо № 549-6-1 от 13.04.2012

Верховный Суд РФ: Определение № 56-КГ12-7 от 28.09.2012

Московский городской суд: Определение № 4г-1068/2017 от 03.02.2017

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-13554/2017 от 06.06.2017

Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-4530/2015 от 02.03.2015

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-29369/2016 от 08.08.2016

Последние темы форума

Расчет оплаты за работу в вых день

Отпускные

Занижение налоговой базы по налогу на прибыль в отчетных периодах санкции

Уточненное Уведомление об открытии счета

ИП и договор ГПХ в 2024г

Дебиторская задолженность в учете и отчетности без подтверждающих документов

Выгрузка платежного поручения в формате txt, при подключенном 1с директ банк

Расчет наличными при экспорте товара

1-услуги Объем платных услуг

Договор оферты с брокером (рассрочка, кредит) и ККТ

Пополнение ЕНС

Максимальная ставка по Трудовому законодательству ген.директора

Годовая декларация 6-НДФЛ

Поставка оборудования с монтажом

Бухгалтерский баланс в 1С 8.3

ФСБУ 25 - изменение условий договора

Отражение оплаченных страховых взносов (с материальной помощи) по налогу УСН

Гражданин Таджикистана

Грузоперевозки, патент, самозанятые

Книга покупок при переходе с УСН на ОСНО

РАССЫЛКА428 715 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Больничные

Расчетный период для оплаты больничных хотят сократить в два раза, чтобы пособия выросли

Сейчас для расчета больничных, в том числе, по беременности и родам, средний заработок считают из зарплаты за 2 предыдущих года. Хотят сделать расчетный период один год, а не два.

39

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Клерк Бизнес
Клерк Бизнес
Маркетинг

Как бизнесу нескучно вести блог на «Клерке», увеличивать количество подписчиков и заявок

Бизнес-блог — это, конечно, серьезное дело. Но даже о бухучете, налогах, 1С, самозанятых, управленке и многом другом можно рассказывать увлекательно и с юмором.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
189
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Что меняется на маркетплейсах в марте: новые правила, которые важно знать бухгалтеру

Торговые площадки регулярно обновляют правила сотрудничества, чтобы сделать его более простым и удобным (но не всегда). Собрали для вас последние новости от самых популярных маркетплейсов: Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.

Что меняется на маркетплейсах в марте: новые правила, которые важно знать бухгалтеру
1,1 тыс.

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Ведение бизнеса

⭐️Конкурентные преимущества бизнеса. Пост-размышление

В споре рождается истина, в конкурентной среде растет бизнес. Чтобы вырасти большим и сильным бизнесу необходимы преимущества перед конкурентами. Помимо внутренних преимуществ стоит обратить внимание на внутренние. Тем более они связаны между собо. Как? Сейчас узнаете.

⭐️Конкурентные преимущества бизнеса. Пост-размышление
1
160
Бесплатно с Трудовые отношения

Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов 

Когда работодатель тратит деньги на своего сотрудника, он планирует, что эти расходы окупятся. Но нередко новоиспеченный специалист, завершив курс или повысив квалификацию, просто увольняется. Понятно желание получить возмещение, однако это не всегда удается. В каких случаях работодатель может потребовать возмещения расходов, как это оформить?

Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов 
290
Логотип Алина Шереметьева
Алина Шереметьева
Налоговые проверки

Найти и обезвредить. Как налоговая выявляет уклонистов в 2024 году

В предыдущих статьях мы уже написали про 6 признаков, которые указывают на то что налоговая может проявлять к вам интерес. Сегодня продолжим. ↓

Найти и обезвредить. Как налоговая выявляет уклонистов в 2024 году
416

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Пользователи интернета

«Тинькофф» предупредил пользователей о фейковых приложениях банка в App Store

В App Store появилось три фейковых приложения банка «Тинькофф».

114
Переход на ЭДО

Когда электронный документооборот «жмет»: как реинжиниринг СЭД повышает эффективность работы госорганов

В 2024 году электронный документооборот стал обязательным для всех государственных учреждений. От того, насколько профессионально выстроена работа с «цифровыми» документами в госорганах, зависит эффективность работы управленческого аппарата в целом.

Иллюстрация: pressfoto/freepik
84
Ведение управленческого учета

В 1С:Бухгалтерия 8.3 можно составлять управленческие отчеты. Как это сделать быстро

Кроме бухгалтерской и налоговой отчетности в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 можно подготовить материалы, которые будут полезны собственникам компаний для принятия осознанных управленческих решений.

240
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: рыба-дрель, штрафы за тезок, главные причины детского ожирения

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
192
Банки

Райффайзенбанк с марта ухудшит условия хранения на счетах евро и их переводов

Эти изменения касаются физических лиц и начнут действовать с 1 и 13 марта.

177
Логотип Елена Балаклицкая
Елена Балаклицкая
Собеседования

Самые тупые, смешные и странные собеседования на должность бухгалтера

Когда я решила написать этот пост, я пошла в наш телеграм-канал КУБ и задала там вопрос про собеседования. На пост ответил один человек))) Но, что интересно — гораздо больше сообщений прилетело в личку. Многие не хотели раскрывать свою личность и просили сохранить анонимность, но добро на публикацию историй дали. Если честно, я в шоке.

Самые тупые, смешные и странные собеседования на должность бухгалтера
8
2,1 тыс.

Разборы законов

1 186
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпуска

Минтранс назвал расценки-2024 на «единый» билет в Абхазию

30 апреля стартуют перевозки по нему в эту республику.

132
Обзоры для бухгалтера

Свободу главбухам: как уйти с работы без скандала и шантажа. Трэшовые истории увольнений. 🔥«Ночной бухгалтер» №1632

Если главбух решит уволиться, он почему-то становиться всем и всё должен. Куда пошла? А отчеты сдать, а зарплату посчитать, а пару месяцев поработать, пока мы замену не найдем? Мы подняли такую жесткую тему, что вы просто завалили нас комментариями.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
431
Больничные

Если СФР не прислал больничный на работника, запросите его сами

Оплата больничных идет в проактивном порядке. Работодатели получают информацию от СФР и передают туда необходимые данные. Но бывает, что больничный есть, а информации из СФР об этом нет.

111

Как учитывать обучение за границей для статуса налогового резидента по НДФЛ

Для статуса налогового резидентства в целях НДФЛ имеет значение период пребывания в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев. Для статуса резидента надо набрать 183 дня.

58
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Реклама

Как избежать получения нежелательного спама. Судебная практика и рекомендации

Спам рассылки и нежелательные телефонные звонки поступают ко всем нам. Давайте обсудим, как с ними бороться. Из поста вы также узнаете, какая ответственность предусмотрена за незаконное распространение рекламы.

Как избежать получения нежелательного спама. Судебная практика и рекомендации
10
151
Налоговые изменения 2024

Что меняется в работе компаний и бухгалтерии с 1 марта 2024 года

В марте 2024 года вступают изменения, которые принимались в прошлом 2023 году. Самое значимое для бухгалтера — это правила работы с электронными доверенностями. Остальные изменения напрямую связаны с ведением бизнеса, но будут интересны и бухгалтерам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
747

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркировка рекламы

Роскомнадзор дал рекомендации, как отчитываться по рекламе

Это подробная памятка «Рекомендации по направлению отчетности о размещенной рекламе», которую можно посмотреть и бесплатно скачать ниже по ссылке.

160
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс
474