«Утренний бухгалтер» № 5587. Какие налоги надо уплатить сегодня: список

— Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

— За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

— Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

— Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.