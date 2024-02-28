Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5587. Какие налоги надо уплатить сегодня: список

Проверьте себя.

Сегодня — последний день уплаты налогов и взносов: проверьте себя по списку.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ЦБ может продлить ограничения на снятие наличной валюты. Текущее ограничение действует до 9 марта 2024 года.

Как подавать в военкомат сведения о приеме или увольнении сотрудника: забирайте бланк.

Оплачивать сверхурочную работу уже сейчас надо по-новому, хотя поправок в ТК пока нет.

Как оформить сотрудничество с самозанятыми, чтобы пройти налоговую проверку, узнаете из обзора.

Ставку НДФЛ снова предложили повысить до 25%.

💥 Совет от редакции: для кого маркировка в 2024 году станет обязательной, что меняется для розницы, узнаете на бесплатном вебинаре 11 марта в 11:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

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Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С

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Дата проведения: 29 февраля, четверг

Судебная финансово-экономическая экспертиза

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Бухгалтер маркетплейса: как организовать учет

Дата проведения: 1 марта, пятница

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

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Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Дата проведения: 4 марта, понедельник

Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения

Дата проведения: 4 марта, понедельник

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Ситуацию разобрал Роструд.

🔒 За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

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Обучение стало доступнее! Курсы со скидкой до 87%, подписка Клерк.Премиум за 9 900 рублей и билеты на главную бухгалтерскую конференцию года за 5 950 рублей!

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Топ-5 курсов для бухгалтеров в 2024 году

Смотрите обзор лучших курсов повышения квалификации и профпереподготовки с нуля и для продвинутых. Узнаете, где лучше учиться на бухгалтера.

Как определить дату заключения договора, подписанного при помощи системы ЭДО

В договоре аренды указана дата договора 24.01.2024. Договор был подписан по ЭДО, и в штампе о подписании указана другая дата. В договоре указано, что он вступает в силу с даты подписания сторонами и с даты подписания начинают исчисляться сроки договора и индексации арендной платы. От какой даты в данном случае следует исчислять указанные сроки: с даты в договоре или в штампе о подписании договора?

Как заказчику эффективно работать с самозанятыми исполнителями: чек-лист для предпринимателей

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

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Почему в 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2059 от 15.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Изучение конъюнктуры рынка идет в состав прочих расходов

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12997 от 16.02.2023

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-14/2287@ от 16.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/12914 от 15.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/12718 от 15.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12961 от 15.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12725 от 15.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12753 от 15.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-14-08/12843 от 15.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/12565 от 15.02.2023

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Оформление акта выполненных работ для Аффилированного лица Заказчика

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Корректировка стоимости списания

ИП покупает квартиру у застройщика. Нужно ли выбивать чек на покупку?

Переплата по налогу УСН (доходы)

Переход на ФСБУ 14 - накопленная переоценка по товарным знакам

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Туристическое агентство

Экспорт в РБ

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Сотрудник не закрывает больничный, как быть

6 НДФЛ ошибка

ЗП не ниже среднеотраслевой

Оплата налога на имущество ООО осно

Несущественные расходы на ремонт с периодичностью более 12 мес

Заполнение 2-НДФЛ при утрате статуса налогового резидента

Счет 97

РАССЫЛКА428 673 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
Банки

Хорошие новости от банка «Точка» для клиентов «Qiwi Банка». Помощь пострадавшим

Компания «Точка» сообщила, что готова выплатить суммы, заблокированные на счетах клиентов, работавших на базе банковской лицензии «Qiwi Банка».

11

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
Маркетплейсы

Яндекс.Маркет вводит подтверждение оригинальности товаров. Что это значит для покупателей

27 февраля 2024 года Яндекс Маркет объявил о введении дополнительной проверки подлинности одежды и обуви, предлагаемых на их маркетплейсе.

4
Пониженный тариф страховых взносов

🚗 Автошкола может платить пониженные страховые взносы

С 2023 года некоммерческие организации на УСН, которые ведут образовательную деятельность, платят страховые взносы по тарифу 7,6%.

27

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
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igotosochi
Инвестиции

Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%

Поскольку интересных размещений сейчас мало, решил снова посмотреть на вторичный рынок корпоративных бондов. Там меня интересуют в первую очередь надёжные эмитенты с высоким рейтингом. Второе, что меня интересует, это постоянный купон, поскольку лето не так уж и далеко, как некоторые думают, а летом ДКП скорее всего начнёт смягчаться.

Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%
6
Валютные операции

Отчитываться о деньгах в иностранных банках надо будет по новой форме

Будут новые формы отчетов организаций и ИП о движении средств по зарубежным счетам.

54

«Самолёт» закрыл сделку по покупке московского банка «Система»

Теперь официально.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды

В мобильном банке «Сбера» появились переводы в Турцию

В мобильном банке «Сбера» внезапно появились переводы в Турцию — на местные карты и счета. Лимиты 1000 и 20 тыс. рублей соответственно.

305
Логотип KELC_legal
KELC_legal
Обзор судебной практики

Риски работодателя при выплате авторского вознаграждения. Какие документы оформлять с разработчиками

Как надлежаще оформить документы с разработчиками, и какие механизмы защиты помогут спасти бизнес от судебных недоразумений, сохранив нервные клетки владельцев.

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Государственные ведомства

Налоговики получили 8 лет колонии за взятку в размере 32 млн рублей

Сотрудники ИФНС по Московской области за 32 млн рублей хотели уменьшить предпринимателю размер доначислений по итогам выездной проверки. Бизнесмен написал заявление в УФСБ.

406
Общество

Жители новых регионов получили больше 2 млн российских паспортов

За получением паспорта гражданина РФ обратились около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

131
НДФЛ

Участников комплексного развития территорий могут освободить от НДФЛ

Депутаты хотят, чтобы участники комплексного развития территорий получали такие же налоговые льготы, как и москвичи, которых коснулась реновация.

153
Законопроекты

Международные расчеты разрешат проводить в ЦФА

Теперь цифровыми финансовыми активами разрешат проводить оплату за импорт и экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании.

120

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: переводчик от «Яндекса» стал лучшим, экс-депутата выпроводили из самолета, а россияне стали чаще покупать красивые телефонные номера

Подготовили для вас дайджест главных событиями дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Маркетинг

На подарки к 8 Марта россияне потратят на 15-20% больше денег

Из-за высокого спроса вырастут цены на средства для ухода, электронику, аксессуары, парфюм и фены.

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Обзоры для бухгалтера

ИП и бухгалтеры запутались, подавать ли заявления для уменьшение налога на УСН и патенте на взносы. 😤«Ночной бухгалтер» №1631

Мозг сварился, каша в голове, как пыльным мешком ударили — примерно такие чувства испытывает сейчас почти каждый предприниматель, который пытается сам разобраться с новыми законами и правилами. Повезло тем, у кого есть бухгалтер, потому что голова болит уже не у ИП, а у главбуха. Но даже самые матерые путают уведомления с заявлениями. Поможем разобраться.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Платежные агрегаторы

Центробанк добавил первую компанию в реестр операторов по приему платежей

Если операторы платежей до 1 октября 2024 года не подадут сведения о себе в реестр Центробанка, то они не смогут работать.

135
Бесплатно с НДФЛ

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры
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6-НДФЛ

Сдавайте 6-НДФЛ правильно! Что нужно учесть при заполнении формы

Не запутайтесь в том, какие суммы указывать в первом и во втором разделе формы 6-НДФЛ за 2023 год.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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СберРешения
Трудовое право

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

Расскажем, что такое релокация работника, какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов, и как релокантам соблюсти требования валютного контроля. Что должен знать работодатель, если сотрудник валютный резидент России.

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю
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Логотип БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

💰Как продать готовый бизнес без рекламного бюджета в короткий срок. Советы от эксперта

💬Как правило для того, что бы продать 1 микро-бизнес стоимостью до 10.000.000₽ — закладывается рекламный бюджет: 30.000₽-50.000₽.

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