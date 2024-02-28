«Утренний бухгалтер» № 5587. Какие налоги надо уплатить сегодня: список

Сегодня — последний день уплаты налогов и взносов: проверьте себя по списку.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ЦБ может продлить ограничения на снятие наличной валюты. Текущее ограничение действует до 9 марта 2024 года.
Как подавать в военкомат сведения о приеме или увольнении сотрудника: забирайте бланк.
Оплачивать сверхурочную работу уже сейчас надо по-новому, хотя поправок в ТК пока нет.
Как оформить сотрудничество с самозанятыми, чтобы пройти налоговую проверку, узнаете из обзора.
Ставку НДФЛ снова предложили повысить до 25%.
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Разборы законов
— Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс
В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.
— За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.
— Нюансы заполнения бывших справок 2-НДФЛ в расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.
— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.
— Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
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Дата проведения: 29 февраля, четверг
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Бухгалтер маркетплейса: как организовать учет
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Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
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В договоре аренды указана дата договора 24.01.2024. Договор был подписан по ЭДО, и в штампе о подписании указана другая дата. В договоре указано, что он вступает в силу с даты подписания сторонами и с даты подписания начинают исчисляться сроки договора и индексации арендной платы. От какой даты в данном случае следует исчислять указанные сроки: с даты в договоре или в штампе о подписании договора?
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Резюме
Трибуна
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Что делать, если 6-НДФЛ через СБИС не принимается налоговой?
Исторические максимумы в Москве, а в Сочи нет. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2059 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Изучение конъюнктуры рынка идет в состав прочих расходов
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12997 от 16.02.2023
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-14/2287@ от 16.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/12914 от 15.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/12718 от 15.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12961 от 15.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12725 от 15.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12753 от 15.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-14-08/12843 от 15.02.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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