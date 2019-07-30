Счетная палата предложила ввести новый налог для связистов

Функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот могут передать от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС).

С таким предложением к правительству обратится Счетная палата (СП), узнали «Известия». По мнению аудиторов, платеж надо прописать в Налоговом кодексе, что улучит его администрирование.

Дело в том, что далеко не все ответственно подходят к его перечислению: за 2015–2018 годы 99% пользователей хотя бы один раз задерживали перевод денег за частоты в бюджет. В среднем за квартал просрочку платежа до 30 дней допускают 3,5 тыс. компаний — 22,6% от их общей численности, сообщили в СП.

В РКН на просьбу «Известий» прокомментировать заявления СП сообщили, что администрирование сбора ведется на должном уровне. По итогам 2018 года в бюджет поступило 25 млрд рублей, что на 0,26% выше официального прогноза. В 2017 году было внесено почти 20 млрд, что на 1% опередило план, напомнили в надзорном органе. Кроме этого, в службе не согласились с тем, что платеж за радиочастоты носит ярко выраженный налоговый характер.

В СП парировали: плата за использование радиочастотного спектра обладает признаками сбора, предусмотренными ст. 8 НК: взимается на периодической основе, в обязательном порядке и за конкретные права и возможности, полученные от государства.

В целом платеж за радиочастоты — фактически квазиналог, поэтому его закрепление в НК выглядит логичным, считают в палате. Аудиторы напомнили, что ранее было решено передать ФНС пять других неналоговых сборов со схожими признаками: экологический, утилизационный, туристический, «Платон», а также обязательные отчисления операторов связи.

Кроме этого, в СП подвергли сомнению актуальность ставок сбора и специальных вычетов и надбавок за технологичность, влияющих на его величину. Там сообщили, что за 2015–2018 годы ставки неоднократно пересматривались, а их индексация ни разу не проводилась. Из-за этого в указанный период бюджет недосчитался как минимум 5,4 млрд рублей. А в 2019–2022-м казна может недополучить 18,2 млрд.