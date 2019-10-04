Отчетность за 3 квартал под гречневую кашу по-русски

Понимаю, что вы сейчас все в отчетности за 3 квартал. И, чтобы не забирать ваше время на пустые разговоры, перейду сразу к делу. Прошедшая неделя принесла много новостей из ИФНС – хороших и… разных. А еще в нашем дайджесте, как всегда структурировано и по делу, самая интересная и полезная информация из мира финансов.

Поглощать всю эту информацию предлагаю под гречневую кашу по-русски. Потому что, во-первых, быстро готовится, во-вторых, просто вкусно, а в-третьих, абсолютно безвредна для фигуры.

Итак, нам понадобится сухие грибы - 50 г, около литра подсоленной воды, пол-кило гречневой крупы, две большие репчатые луковицы, 300 г свежих грибов, 100 г сливочного масла.

Сухие грибы истолочь в пыль вместе с продлением заморозки накопительной пенсии, добавить в воду, в которой будем варить гречку.

Гречку засыпаем в кипяток и варим до готовности (вода, то бишь грибной бульон, должна вся выпариться, готовую крупу не промывать!). Особое внимание уделяем неналоговым проверкам, которые проводят налоговики.

В это время обжариваем лук со свежими грибами на сливочном масле, солим. Затем готовую гречку и обжаренные лук и грибы соединяем и перемешиваем. Делаем это тщательно, ведь за 2021 год бухгалтеры будут сдавать гибрид «2-НДФЛ + 6-НДФЛ».

Все готово! Быстро, а главное может выступать и как отдельное блюдо и как необыкновенно вкусный гарнир.

Ну, а теперь, когда с приятным покончено, переходим к полезному.

Новости из ИФНС

- Сведения о залоговом имуществе должников будут публиковаться на сайте ФНС

- ИФНС будет по-новому взыскивать мелкие налоговые долги

- Налоговые вопросы будет решить проще. Потому что через МФЦ

- Порядок сдачи отчетности о ССЧ поменяют

- Фирмы с «обособками» будут по-другому платить НДФЛ

- Обрабатывать заявления по имущественным налогам будут по новой схеме

- Годовую декларацию по налогу на имущество надо будет сдавать по новой форме

Спрашивали – отвечаем

- На сколько увеличат пенсии в 2020 году

- Разве так можно? Какие неналоговые проверки проводят налоговики

- Как быть, если потеряли талон к электронному больничному

- В чем опасность принять на работу бывшего налогового инспектора

- Нужно ли писать заявление при выходе из отпуска по уходу за ребенком

- Когда бумажный кассовый чек выдавать не нужно

- В каком случае работодатель может хранить у себя копии паспортов сотрудников

- С 29 сентября требуйте от работников новый документ при приеме на работу

- За что запрещено снижать зарплату работнику

- Когда просрочка с уплатой взносов поможет сэкономить на налоге

Узнайте, как…

- неотделимые улучшения при аренде отразить в декларации по налогу на имущество

- быть, если не согласен с уведомлением на уплату НДФЛ

- не дать уголовным обыскам парализовать работу компании

- меняется декларация 3-НДФЛ.

Внимание!

- Для самозанятых предложили ввести вмененку

- За 2021 год бухгалтеры будут сдавать гибрид «2-НДФЛ + 6-НДФЛ»

- В Москве выросла минимальная зарплата

- Будьте бдительны! Идет рассылка поддельных уведомлений на уплату налогов

- ФНС разрешает инспекторам затягивать сроки выездной проверки. А жалобы компаний отметает

- 9 бухгалтерских и налоговых изменений с 1 октября

- Изменятся условия выплаты детского пособия для работающих мам

Не может не радовать!

- Зачет налогов упростят

- Бизнес освободят от сдачи отчетности в Росстат

- Отменят одну декларацию по НДФЛ

- Можно вернуть переплату, которой сто лет

- Освободили от НДФЛ доходы граждан, пострадавших от ЧС

- Садоводам и огородникам дали новые налоговые льготы

- Супер новость для компаний на УСН, которые боятся превысить лимит по доходам

- Задним числом ввели новые налоговые льготы

А что? А вдруг?

- Успокойтесь — налог на имущество не вырастет. Но это не точно

- У налоговиков массовые сокращения

УУППССС…

- Новые требования пожарной безопасности для компаний угрожают штрафом в 200 тыс. рублей

- Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз

- Заморозку накопительной пенсии продлят до конца 2022 года

- В Налоговый кодекс ввели новый акциз

- Придумали, с чего еще брать налог на прибыль

Понемногу о разном…

- Пять причин для блокировки счетов ИП

- Налог на имущество физлиц можно учесть в расходах при УСН

- Больше товаров можно будет продавать без ККТ

- Будет еще один налоговый штраф, который вы пока легко оспариваете в суде

О как!

- 38 вопросов, которые налоговикам посоветовали задавать следователи

- ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях

- Утвердят перечень документов, которые ИФНС будет требовать у крупных должников по налогам

- Нет шансов взыскать с инспекции компенсацию за лживую и порочащую информацию

- Теперь налоговики вычисляют схемы еще быстрее

- Малый бизнес освободили от платежных терминалов

До чего дошел прогресс!

- Через мобильное приложение Сбербанка можно перевести деньги за границу по номеру карты

- Скоро финтех-стартап Revolut начнет работать в России