Отчетность за 3 квартал под гречневую кашу по-русски

Понимаю, что вы сейчас все в отчетности за 3 квартал. И, чтобы не забирать ваше время на пустые разговоры, перейду сразу к делу. Прошедшая неделя принесла много новостей из ИФНС – хороших и… разных. А еще в нашем дайджесте, как всегда структурировано и по делу, самая интересная и полезная информация из мира финансов.
Поглощать всю эту информацию предлагаю под гречневую кашу по-русски. Потому что, во-первых, быстро готовится, во-вторых, просто вкусно, а в-третьих, абсолютно безвредна для фигуры.
Итак, нам понадобится сухие грибы - 50 г, около литра подсоленной воды, пол-кило гречневой крупы, две большие репчатые луковицы, 300 г свежих грибов, 100 г сливочного масла.
Сухие грибы истолочь в пыль вместе с продлением заморозки накопительной пенсии, добавить в воду, в которой будем варить гречку.
Гречку засыпаем в кипяток и варим до готовности (вода, то бишь грибной бульон, должна вся выпариться, готовую крупу не промывать!). Особое внимание уделяем неналоговым проверкам, которые проводят налоговики.
В это время обжариваем лук со свежими грибами на сливочном масле, солим. Затем готовую гречку и обжаренные лук и грибы соединяем и перемешиваем. Делаем это тщательно, ведь за 2021 год бухгалтеры будут сдавать гибрид «2-НДФЛ + 6-НДФЛ».
Все готово! Быстро, а главное может выступать и как отдельное блюдо и как необыкновенно вкусный гарнир.
Ну, а теперь, когда с приятным покончено, переходим к полезному.
Новости из ИФНС
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- ИФНС будет по-новому взыскивать мелкие налоговые долги
- Налоговые вопросы будет решить проще. Потому что через МФЦ
- Порядок сдачи отчетности о ССЧ поменяют
- Фирмы с «обособками» будут по-другому платить НДФЛ
- Обрабатывать заявления по имущественным налогам будут по новой схеме
- Годовую декларацию по налогу на имущество надо будет сдавать по новой форме
Спрашивали – отвечаем
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- Как быть, если потеряли талон к электронному больничному
- В чем опасность принять на работу бывшего налогового инспектора
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- В каком случае работодатель может хранить у себя копии паспортов сотрудников
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Узнайте, как…
- неотделимые улучшения при аренде отразить в декларации по налогу на имущество
- быть, если не согласен с уведомлением на уплату НДФЛ
- не дать уголовным обыскам парализовать работу компании
Внимание!
- Для самозанятых предложили ввести вмененку
- За 2021 год бухгалтеры будут сдавать гибрид «2-НДФЛ + 6-НДФЛ»
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- Изменятся условия выплаты детского пособия для работающих мам
Не может не радовать!
- Бизнес освободят от сдачи отчетности в Росстат
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- Садоводам и огородникам дали новые налоговые льготы
- Супер новость для компаний на УСН, которые боятся превысить лимит по доходам
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- У налоговиков массовые сокращения
УУППССС…
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- В Налоговый кодекс ввели новый акциз
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Понемногу о разном…
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- Будет еще один налоговый штраф, который вы пока легко оспариваете в суде
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До чего дошел прогресс!
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