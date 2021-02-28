Февраль… Достать чернил и плакать… Или немного о пользе классической поэзии.

Сразу оговорюсь, что под чернилами в данном случае поэт имел в виду не вино сомнительного качества, а именно жидкий краситель для письма. А в остальном оказался абсолютно прав. Февраль этого года начался совсем как у Пастернака.
Ни ругнуться от души – С 1 февраля в соцсетях должны банить за мат. Или штрафы для соцсетей до 4 млн, ни слегка выдохнуть предпринимателям – С 1 февраля все индивидуальные предприниматели обязаны указывать в чеках наименование товара или услуги.
Если бы речь шла о борьбе за чистоту интернета, я бы голосовал всеми четырьмя копытами. Но в данном случае настораживает тенденция, в которую четко укладывается, например, угрозы отключить Россию от глобального интернета.
И если продолжить читать бессмертное творение поэта, то и с «пролеткой за шесть гривен» тоже как-то не складывается: С 1 февраля вырос тариф «Платона».
Немного разбавляет достаточно грустную картину повышение с 1 февраля некоторых социальных пособий.
И наш новый рецепт – печень с яблоками и печеным луком.
Нам понадобится 30 минут свободного времени, а также печень говяжья 300 гр., яблоко 1 шт., лук репчатый 1 шт., масло оливковое 1 ст. л., мука 50 гр., соль 0,5 ч. л., сок лимонный 1 ч. л., сливочное масло 50 гр. Печень зачистить от плёнок и нарезать тонким ножом кусками, толщиной 0,7 - 1 см. Яблоко помыть, удалить сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Лук очистить, нарезать кольцами. На раскалённую сковороду выложить лук и яблоки, но НЕ смешивать. Когда яблоки начнут выделять сок, полить их соком лимона. Слегка подпечённый лук полить оливковым маслом. Жарить яблоки и лук ещё минут 5. Обвалять кусочки печени в муке. Обжарить в сливочном масле по три минуты с каждой стороны. Можно подавать с картофельным пюре.
А теперь более подробно о самом важном на прошлой неделе.
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