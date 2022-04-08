Отчеты в ЦЗН, отсрочки по уплате УСН, электронная сдача 4-ФСС, проверка РСВ — топ новостей недели для бухгалтера

Мы узнали о переносе налога по УСН, новой форме декларации по НДС, новом формате сдачи 4-ФСС, появлении формы для перехода на ЕНП. И это только самое важное, более подробно читайте в разделе «Важно!».
Кроме этого, много не менее значимых новостей, в частности, ПФР не индексирует пенсию самозанятым ИП, а малому бизнесу в IT хотят снизить ставку по упрощенке (но есть нюанс). Чтобы запомнить новые требования и не запутаться в нюансах, необходимо недюжинное здоровье и колоссальная энергия.
Нам понадобится лук репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, морковь 200 гр., бекон 100 гр., фасоль белая — 800 гр., соль, паприка красная молотая и перец по вкусу, помидоры консервированные в собственном соку — 1 банка, подсолнечное масло, овощной бульон, сахар — 1 ст.л., яблочный уксус — 2 ст.л., 1 курица.
Если вы не используете консервированную фасоль, то нужно с вечера замочить фасоль в холодной воде. Отварить до полуготовности, откинуть на дуршлаг, дать стечь жидкости. В чугунке с толстым дном разогреть масло. Порубить лук, чеснок. Порезать бекон и морковь. Куски курицы вымыть, обсушить, посолить и поперчить, обжарить до золотистой корочки, отложить в сторону. В этом же масле обжарить бекон, лук, чеснок и морковь. Добавить размятые вилкой помидоры вместе с соком и бульоном, довести до кипения. Посолить, поперчить и добавить сахар, уксус и паприку. Вернуть курицу в чугунок, всыпать фасоль, размешать. Запекать в заранее разогретой до 200°C один час.
Надеемся, блюдо даст вам не только силы и энергию, но и хорошее настроение. А с таким багажом и новости воспринимаются легче.
Поехали!
Важно!
- В ЦЗН надо сдавать отчеты при ликвидации, банкротстве, переводе на неполный день, о вакансиях: таблица.
- Кому дадут отсрочку по уплате УСН: перечень кодов ОКВЭД.
- 4-ФСС можно сдать и без ТКС.
- За 1 квартал надо сдавать 4-ФСС электронно при численности более 10 человек.
- Можно будет приостановить трудовой договор и заключить новый с другим работодателем.
- Перед сдачей РСВ сверьте отчет с СЗВ-М, 6-НДФЛ и отраслевой зарплатой.
- В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код.
- Список регионов, где отменили масочный режим.
Лайфхаки — берем на вооружение
- ИП может узнать про свою статотчетность на сайте Росстата. Нужен только ИНН.
- Бухгалтеры советуют не снимать вычеты по первому требованию налоговиков. Иначе придется это делать постоянно.
- Что написать налоговикам на требование о среднеотраслевой зарплате? Образец ответа от подписчиков.
- Покупатель на УСН требует от фирмы на ОСНО счет-фактуру без НДС.
- Чтобы получить налоговый вычет на лечение, достаточно справки об оплате медуслуг.
- Чтобы применять УСН с обособленным подразделением, не нужно создавать филиал.
- Банки должны бесплатно оформлять кредитные каникулы. Иначе надо жаловаться в ЦБ.
- Участник из ООО вышел, но в ЕГРЮЛ это не зарегистрировали. Эксперты рассказали, как быть.
- Пошли требования от налоговиков по ковидным субсидиям в РСВ.
Обращаем внимание
- ФСС будет слать электронные требования на уплату взносов.
- ИП не теряет право на ПСН, если лимит дохода превышен из-за УСН после окончания патента.
- ПСН всегда идет в комплекте с ОСНО или УСН.
- НДФЛ с процентов по вкладам будут считать по максимальной ключевой ставке в течение года.
- Мошенники рассылают письма якобы от приставов и требуют оплатить долг.
- Налоговики взялись за ИП без работников с несколькими ККТ.
- За задержку зарплаты работодатель выплатит компенсацию. НДФЛ с нее платить не надо.
- О смене оператора ЭДО надо оповестить налоговиков, чтобы они знали, куда слать требования.
- При АУСН банк будет считать НДФЛ отдельно за каждый месяц, а не нарастающим итогом.
- При переводе алиментов приставам надо будет указывать в платежке код 31.
Расскажем, как...
УПС...
- Новая трудовая льгота для родственников инвалидов — не такая уж и льгота.
- Операторы связи отказываются от безлимита.
- СБПэй отложили на три месяца — банки не успели подготовиться.
- Налоговики будут штрафовать за покупку валюты с рук.
- Для карт «Мир» не хватает чипов.
- Иностранное ПО для критической инфраструктуры запрещают.
Для информации
- Пошли отказы в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15%.
- От имени Роскомнадзора может прилететь письмо — это мошенники.
- Маркировку упакованной воды перенесли на полгода.
- Для иностранных товаров официально разрешили серый импорт. Список будет позже.
- Налоговая закроет старую версию онлайн-сервиса для регистрации ООО.
- Туроператоры хотят избавиться от НДС.
- Пенсию по инвалидности будут назначать автоматически.
- Бумажные квитанции на коммуналку хотят отменить.
- ФНС не хочет сокращать реквизиты чеков для экономии кассовой ленты.
- Если взять кредит на личные нужды и использовать его для бизнеса, банк заставит вернуть долг.
- Для непубличных АО отменили обязательный аудит.
- ФНС обещает за один день регистрировать новый бизнес: видео-инструкция.
- Надо продавать 80% выручки от ВЭД в любой валюте: новые разъяснения ЦБ.
О как!
- Приставы массово отказываются взыскивать долги.
- За недостоверный адрес не штрафуют, но могут ликвидировать компанию принудительно.
- Налоговики придумали поправки в НК, которых нет.
Тенденция, однако...
- Иностранные компании пытаются передать бизнес российским управляющим.
- Великобритания заморозила активы Сбера и МКБ.
- США вводят новые санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
И о хорошем
- С 1 апреля на детей с 8 до 17 лет будут платить от 50% до 100% прожиточного минимума.
- Кредиторам запрещают на полгода банкротить должников.
- Пени за коммуналку будут считать по старой ключевой ставке.
- Маркетплейсы будут кредитовать малый бизнес, если они с ним работают.
Жизнь бухгалтерская: делимся опытом
- Налоговики списывают деньги со счета, хотя блокировку уже отменили.
- Бухгалтеры не советуют копаться в ошибках прошлого бухгалтера. Надо заниматься своим делом.
- Налоговики оштрафуют, если сдать отчетность в последний день, и она не пройдет из-за сбоя.
- Нельзя просто уволить директора из компании. Нужно сразу же назначить кого-то на его должность.
- ИП на ПСН может принимать оплату от клиентов через интернет-эквайринг. Но в Эвоторе считают иначе.
- Пошли фейки о возврате НДФЛ в рамках ускоренного возврата НДС.
- Налоговики могут зачесть переплату сами. Если не зачли — возможно, уже поздно.