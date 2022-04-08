Отчеты в ЦЗН, отсрочки по уплате УСН, электронная сдача 4-ФСС, проверка РСВ — топ новостей недели для бухгалтера

Мы узнали о переносе налога по УСН, новой форме декларации по НДС, новом формате сдачи 4-ФСС, появлении формы для перехода на ЕНП. И это только самое важное, более подробно читайте в разделе «Важно!».

Кроме этого, много не менее значимых новостей, в частности, ПФР не индексирует пенсию самозанятым ИП, а малому бизнесу в IT хотят снизить ставку по упрощенке (но есть нюанс). Чтобы запомнить новые требования и не запутаться в нюансах, необходимо недюжинное здоровье и колоссальная энергия.

Поэтому наш сегодняшний рецепт мы подобрали, исходя из этих требований. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день здоровья — вот и отпразднуем. Предлагаем приготовить для всей семьи жаркое из курицы с фасолью, поскольку последняя обеспечивает организму долговременную энергию благодаря высокому содержанию белка. Нам понадобится лук репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, морковь 200 гр., бекон 100 гр., фасоль белая — 800 гр., соль, паприка красная молотая и перец по вкусу, помидоры консервированные в собственном соку — 1 банка, подсолнечное масло, овощной бульон, сахар — 1 ст.л., яблочный уксус — 2 ст.л., 1 курица. Если вы не используете консервированную фасоль, то нужно с вечера замочить фасоль в холодной воде. Отварить до полуготовности, откинуть на дуршлаг, дать стечь жидкости. В чугунке с толстым дном разогреть масло. Порубить лук, чеснок. Порезать бекон и морковь. Куски курицы вымыть, обсушить, посолить и поперчить, обжарить до золотистой корочки, отложить в сторону. В этом же масле обжарить бекон, лук, чеснок и морковь. Добавить размятые вилкой помидоры вместе с соком и бульоном, довести до кипения. Посолить, поперчить и добавить сахар, уксус и паприку. Вернуть курицу в чугунок, всыпать фасоль, размешать. Запекать в заранее разогретой до 200°C один час.

Надеемся, блюдо даст вам не только силы и энергию, но и хорошее настроение. А с таким багажом и новости воспринимаются легче.

Поехали!

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