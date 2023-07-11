Отчетность и платежи в июле, перевыпуск КЭП, новости для самозанятых, упрощенное закрытие бизнеса

Несколько слов о парадоксах недели. Информация из Центробанка о том, что вероятность разморозки пенсионных накоплений минимальна прошла бы практически незамеченной, если бы не была принята программа долгосрочных сбережений. Поправьте, если мы что-то не так поняли: людям не только не собираются возвращать их деньги, отложенные на пенсию, но предлагают новую «возможность» наступить практически на те же грабли. «Это другое, вы не понимаете», - говорят эксперты. Интересно, как много таких непонимающих в масштабах страны? Ведь от их количества зависит, «взлетит» ли новая программа.
Еще одна парадоксальная новость пришла из Счетной палаты: в бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей. Это как, простите? При таком мощном фискальном аппарате – и вдруг миллиарды невыясненных поступлений?
Впрочем, с парадоксами на сегодня предлагаем закончить. Уверены, что при обращении к нам по вопросам работы программ 1С, никаких парадоксов не будет, все исключительно по делу и оперативно. А если чего-то неожиданного все-таки хочется, предлагаем наш очередной рецепт – надеемся, он вас приятно удивит.
Но сначала новости. Поехали!
Новости из ФНС
Налоговики назвали признаки, по которым фирму заподозрят в маскировке работников под самозанятых
Налоговики провели списание взносов ИП 1% за 2022 год. Это видно в ЛК физлиц
Еще на год продлили эксперимент по сдаче отчетности через сайт ФНС
Заявление о зачете резервирует взносы, а для какой цели – неважно
Перевыпустить КЭП через личный кабинет можно только на старый токен
Важно
Эксперты рассказали, по каким признакам налоговая вычисляет компанию-дублера
Уменьшить аванс по УСН за полугодие не получится. Вернуть переплату можно только через год
Налоговики списали взносы 1% не с резерва, а с сальдо ЕНС. Теперь на ЕНС одновременно и переплата, и долг
Про отчетность и платежи
Из первых рук
В трудовом договоре с пожилым работником нельзя прописать риски возможных проблем со здоровьем
Организация перевозки груза из США в Киргизию облагается НДС 20%
Роструд рассказал, чем отличаются временные работы от сезонных
Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность
И снова про НДФЛ
Что еще вы не знаете про НДФЛ: новая отчетность, которую одобрили
Бизнесу разрешат не платить НДФЛ до конца 2023 года, если он уйдет из офшоров
При получении вычета по 3-НДФЛ с сальдо ЕНС можно вернуть налог только за 3 последних года
Матвыгода по беспроцентному займу от работодателя облагается НДФЛ. Но не в этом году
Для самозанятых
Самозанятым могут разрешить перепродавать товары чужого производства
В Москве за пять месяцев стало на 126 тысяч больше самозанятых
Узнайте…
Обращаем внимание
ФНС получила право утверждать форму для упрощенного прекращения бизнеса
Неправильно указали банк получателя в платежке на налоги? Это неважно
Для информации
Компании могут автоматически заполнять признаки, по которым они уменьшают тарифы взносов на травматизм
Чтобы получать декретные в 2024 году, женщина-ИП должна уплатить добровольный взнос в 2023 году
Роструд создал онлайн-сервис, на котором можно решить разногласия с работодателем
Лайфхаки: берем на вооружение
Бухгалтеры путаются, как вернуть НДС в ускоренном режиме. Инструкция
Вопрос про элементы амортизации в 1С, на который ответят не все бухгалтеры
НДС с аванса нельзя взять на вычет, если реализация потом будет без НДС
Бухгалтеры обсуждают странный метод оптимизации взносов в малом бизнесе. На самом деле никакой оптимизации нет
На ЕНС висит отрицательное сальдо и исчезли платежи прошлых лет. Бухгалтера заваливают требованиями
В планах
Пенсионеров и инвалидов хотят освободить от налога за дачный дом
А тем временем
Вице-премьер Голикова: бедность снизилась в 76 регионах России
Даниил Егоров: благодаря введению ЕНС выросли поступления в бюджет при снижении числа платежей
Эльвира Набиуллина: плавающий курс рубля – это благо для экономики
О как!
Центробанк внес с список подозрительных 10 тысяч организаций
Рынок e-commerce могут обязать платить отраслевой налог 0,5% от оборота
Стало известно, как будут отбирать водительские права за неявку в военкомат
УПС
Альфа-банк оштрафовали на 250 тысяч рублей за рекламные звонки
За незаконное привлечение иностранцев к работе на рынках будут штрафовать до 800 тысяч рублей
У сотрудников склада Ozon обнаружили менингит. Покупатели не заразятся через посылку
И о хорошем
С помощью «Электронного инспектора» Роструда бизнес сэкономил больше 22 млрд рублей
Системообразующие предприятия получат дополнительные кредиты на 3 млрд рублей
Возвращаясь к необычному рецепту. На самом деле, необычно в нем сочетание продуктов – сегодня мы предлагаем приготовить лисички с цукини и абрикосами. Нам понадобится: 600 гр. мелких лисичек, 2 средних цукини, 200 гр. абрикосов, 2 средние луковицы, 1 пучок зеленого лука, оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец.
Почистите лисички. Нарежьте цукини вдоль тонкими ломтиками, смажьте маслом, посыпьте солью и запеките под горячим грилем на решетке, по 1 - 2 мин. с каждой стороны, сверните рулетиками. Очистите и тонко нарежьте лук. Абрикосы разрежьте на четвертинки, удаляя косточки. Нагрейте масло в глубокой сковороде, положите лук и обжаривайте, помешивая, на среднем огне, 3 мин. Всыпьте лисички, перемешайте, увеличьте огонь и готовьте еще несколько минут. Добавьте абрикосы, закройте сковородку крышкой и тушите 2 мин. Снимите крышку и тушите еще 5 мин. Посолите, поперчите, посыпьте измельченным зеленым луком. Разложите рулетики из цукини на подогретые тарелки, выложите смесь из сковородки и подавайте.
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