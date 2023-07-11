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Обзоры для бухгалтера

Отчетность и платежи в июле, перевыпуск КЭП, новости для самозанятых, упрощенное закрытие бизнеса

Если вдруг пропустили: все важные новости недели – изменения в законодательстве, напоминания о сдаче отчетности, комментарии специалистов, опыт коллег.
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Отчетность и платежи в июле, перевыпуск КЭП, новости для самозанятых, упрощенное закрытие бизнеса
Иллюстрация: Reinhard Thrainer/Pixabay

Несколько слов о парадоксах недели. Информация из Центробанка о том, что  вероятность разморозки пенсионных накоплений минимальна прошла бы практически незамеченной, если бы не была принята программа долгосрочных сбережений. Поправьте, если мы что-то не так поняли: людям не только не собираются возвращать их деньги, отложенные на пенсию, но предлагают новую «возможность» наступить практически на те же грабли. «Это другое, вы не понимаете», - говорят эксперты. Интересно, как много таких непонимающих в масштабах страны? Ведь от их количества зависит, «взлетит» ли новая программа.

Еще одна парадоксальная новость пришла из Счетной палаты: в бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей. Это как, простите? При таком мощном фискальном аппарате – и вдруг миллиарды невыясненных поступлений?

Впрочем, с парадоксами на сегодня предлагаем закончить. Уверены, что при обращении к нам по вопросам работы программ 1С, никаких парадоксов не будет, все исключительно по делу и оперативно. А если чего-то неожиданного все-таки хочется, предлагаем наш очередной рецепт – надеемся, он вас приятно удивит.

Но сначала новости. Поехали!

Новости из ФНС

Важно

Про отчетность и платежи

Из первых рук

И снова про НДФЛ

Для самозанятых

Узнайте…

Обращаем внимание

 Для информации

 В планах

А тем временем

 О как!

УПС

 И о хорошем

Возвращаясь к необычному рецепту. На самом деле, необычно в нем сочетание продуктов – сегодня мы предлагаем приготовить лисички с цукини и абрикосами. Нам понадобится: 600 гр.  мелких лисичек, 2 средних цукини, 200 гр. абрикосов, 2 средние луковицы, 1 пучок зеленого лука, оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец.

Почистите лисички. Нарежьте цукини вдоль тонкими ломтиками, смажьте маслом, посыпьте солью и запеките под горячим грилем на решетке, по 1 - 2 мин. с каждой стороны, сверните рулетиками. Очистите и тонко нарежьте лук. Абрикосы разрежьте на четвертинки, удаляя косточки. Нагрейте масло в глубокой сковороде, положите лук и обжаривайте, помешивая, на среднем огне, 3 мин. Всыпьте лисички, перемешайте, увеличьте огонь и готовьте еще несколько минут. Добавьте абрикосы, закройте сковородку крышкой и тушите 2 мин. Снимите крышку и тушите еще 5 мин. Посолите, поперчите, посыпьте измельченным зеленым луком. Разложите рулетики из цукини на подогретые тарелки, выложите смесь из сковородки и подавайте.

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ZUBR Technologies

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Комментарии

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